Liverpool dừng bước tại Champions League: Gravenberch khởi sắc, Isak gây thất vọng Dù nỗ lực chiến đấu tại Anfield, Liverpool chính thức bị PSG loại khỏi Champions League. Phân tích phong độ các cầu thủ cho thấy những điểm sáng lẻ loi và nỗi đau chấn thương.

Sân Anfield đã gầm vang và niềm tin đã len lỏi khắp vùng Merseyside trong một khoảng thời gian, nhưng "nhiệm vụ bất khả thi" đã không thể hoàn thành khi PSG chính thức loại Liverpool khỏi Champions League. Trong một đêm diễn đòi hỏi sự hoàn hảo, đoàn quân của Liverpool đã bộc lộ những khoảng trống chí tử và vận đen từ các ca chấn thương.

Giorgi Mamardashvili – 6.3 điểm: Cảnh giác, tỉnh táo và xử lý tay tốt. Anh tiếp tục duy trì khả năng cản phá ổn định và đưa ra các quyết định lớn chính xác, đấm bóng khi cần thiết và quyết đoán trong các pha tạt bóng của đối thủ.

Hàng thủ: Kiên cường nhưng vẫn mong manh

Hàng phòng ngự Liverpool đã có những khoảnh khắc xuất thần để kìm chân các ngôi sao tấn công phía PSG. Ibrahima Konate (6.1 điểm) nhập cuộc đầy tự tin và có pha xoạc bóng cứu thua ngay trên vạch vôi cuối hiệp một. Tuy nhiên, sự nôn nóng đôi khi khiến anh mất vị trí.

Trong khi đó, Virgil van Dijk (6 điểm) dù làm tròn vai chỉ huy nhưng lại gặp khó khăn trong việc duy trì liên lạc với toàn đội. Khoảng trống mà các cầu thủ Paris khai thác được, đặc biệt trong bàn thua thứ hai của Dembele, đã làm nổi bật sự thiếu gắn kết ở những thời điểm quyết định. Ở hai hành lang cánh, Jeremie Frimpong thi đấu thận trọng trước khi rời sân nhường chỗ cho Joe Gomez, còn Milos Kerkez (6.3 điểm) dù giàu năng lượng nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo trong khâu dứt điểm cuối cùng.

Tuyến giữa: Điểm sáng Gravenberch và sự bế tắc của Mac Allister

Ryan Gravenberch (6.2 điểm) là một trong những cái tên để lại ấn tượng mạnh nhất trong hiệp hai. Dù khởi đầu lo lắng trên mặt sân trơn trượt, tiền vệ này đã tiến bộ vượt bậc với những pha kéo bóng lên phía trước đầy nỗ lực. Ngược lại, Alexis Mac Allister dù di chuyển rộng trong vai trò số 10 nhưng lại không thực sự thoải mái khi cầm bóng. Vận đen đeo bám Mac Allister khi quả phạt đền do anh mang về đã bị VAR từ chối.

Dominik Szoboszlai nhận điểm số cao nhất hàng tiền vệ (6.4 điểm) nhờ khả năng bao phủ diện tích sân cực lớn dưới cơn mưa tại Anfield. Anh đã kiềm tỏa tốt Desire Doue, nhưng một mình sự năng nổ của anh là chưa đủ để xoay chuyển cục diện trận đấu.

Hàng công: Vận đen của Ekitike và sự vô duyên của Isak

Trên hàng công, Hugo Ekitike (6 điểm) từng được kỳ vọng là nhân tố kết nối lối chơi uyển chuyển. Anh phối hợp ăn ý với các tiền vệ trước khi phải rời sân sớm do một chấn thương nghiêm trọng – một mất mát lớn cho Liverpool trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng.

Nỗi thất vọng lớn nhất thuộc về Alexander Isak (5.9 điểm). Bản hợp đồng kỷ lục của Liverpool dường như vẫn chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao. Những pha chạy chỗ đặc trưng của anh thường xuyên rơi vào bẫy việt vị, và sự thiếu hiệu quả trong các pha dứt điểm khiến Isak rời sân với sự thất vọng tràn trề.

Cầu thủ Điểm Ghi chú chính Szoboszlai 6.4 Di chuyển không mệt mỏi, kiềm tỏa tốt đối thủ Mamardashvili 6.3 Cản phá ổn định, xử lý tay tốt Kerkez 6.3 Khởi đầu năng lượng nhưng dứt điểm kém Gravenberch 6.2 Điểm sáng hiệp hai với khả năng kéo bóng Isak 5.9 Thất vọng, chưa tìm lại phong độ đỉnh cao

Thất bại này không chỉ khiến Liverpool mất đi cơ hội cạnh tranh danh hiệu châu lục mà còn để lại những lo ngại về chiều sâu đội hình khi danh sách chấn thương đang kéo dài. PSG đã cho thấy sự sắc bén và đẳng cấp cao hơn ở những thời khắc quyết định, xứng đáng giành vé đi tiếp.