Liverpool đúng đắn khi bán Luis Diaz bất chấp sự thăng hoa tại Bayern Munich Dù Luis Diaz đang tỏa sáng tại Đức, quyết định thanh lý với giá 65,5 triệu bảng của Liverpool vẫn là nước đi hợp lý về tài chính và chiến lược dài hạn.

Khi Luis Diaz liên tục tỏa sáng trong màu áo Bayern Munich, những lời chỉ trích nhắm vào ban lãnh đạo Liverpool bắt đầu xuất hiện dày đặc. Ngôi sao người Colombia vừa khẳng định vị thế cầu thủ chạy cánh hàng đầu thế giới bằng màn trình diễn chói sáng tại bán kết Champions League trước Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách quan qua lăng kính phân tích chiến thuật và số liệu thực tế, việc Liverpool đẩy đi số 7 vào mùa hè năm ngoái không phải một sai lầm thảm họa như vẻ bề ngoài.

Sự sa sút không thể phủ nhận tại Anfield

Trước khi rời nước Anh, phong độ của Luis Diaz đã chạm đáy. Từng được kỳ vọng là người kế thừa xứng đáng cho hành lang cánh trái, thậm chí là mũi nhọn nguy hiểm thứ hai sau Mohamed Salah, nhưng những gì Diaz để lại trong giai đoạn cuối tại Liverpool là sự thất vọng. Anh trải qua một chuỗi trận tồi tệ với vỏn vẹn 1 pha lập công trong 18 lần ra sân ở giai đoạn mang tính bước ngoặt của mùa giải.

Dù khép lại chiến dịch cuối cùng tại Ngoại hạng Anh với 13 bàn thắng, nhưng phần lớn các pha lập công này đến khi Diaz được đẩy vào đá như một số 9 bất đắc dĩ. Khi được trả về vị trí dạt cánh sở trường, dấu ấn của cầu thủ này gần như bằng không. Lối chơi của Diaz vẫn duy trì được sự nhiệt huyết, chăm chỉ, nhưng lại thiếu đi sự hiệu quả trong những nhịp xử lý cuối cùng. Những chấn thương dai dẳng kể từ khi gia nhập vào tháng 1 năm 2022 đã tước đi tốc độ và sự bùng nổ – những yếu tố vốn là thương hiệu của cựu sao Porto.

Bối cảnh chiến thuật: Sự khác biệt giữa Bundesliga và Premier League

Việc so sánh thành tích ghi bàn giữa hai giải đấu hàng đầu châu Âu thường dẫn đến những kết luận sai lệch. Rõ ràng, môi trường Bundesliga đã hỗ trợ rất nhiều cho sự hồi sinh của Diaz. Tại Đức, các đội bóng thường triển khai hàng phòng ngự dâng cao, mở ra nhiều khoảng trống cho các cầu thủ giàu tốc độ khai thác. Việc có nhiều không gian và thời gian hơn giúp Diaz dễ dàng khoan phá các hậu vệ biên, điều mà anh thường xuyên bế tắc khi đối đầu với những khối đội hình lùi sâu, kỷ luật tại Ngoại hạng Anh.

Thực tế lịch sử chỉ ra rằng, thành tích tốt nhất của ngôi sao người Colombia chỉ là 17 bàn thắng và chưa bao giờ vượt quá 5 pha kiến tạo mỗi mùa trước đó. Do đó, việc kỳ vọng Diaz duy trì hiệu suất 26 bàn thắng và 17 kiến tạo như hiện tại nếu ở lại Liverpool là điều phi thực tế. Tại Anfield, anh thường xuyên rơi vào tình trạng đuối sức khi phải liên tục gồng gánh hàng công trước những đối thủ ưu tiên lối chơi tử thủ.

Bài toán kinh tế và chiến lược trẻ hóa

Nhìn từ góc độ kinh doanh, thu về 65,5 triệu bảng cho một cầu thủ sắp bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp và đang có dấu hiệu chững lại về phong độ là một món hời lớn. Số tiền này không chỉ giúp cân đối ngân sách mà còn mở ra không gian cho những tài năng trẻ phát triển. Sự ra đi của Diaz đã trực tiếp tạo điều kiện cho viên ngọc thô 17 tuổi Rio Ngumoha được cọ xát ở đội một.

Dù còn nhiều tranh cãi về cách HLV Arne Slot sử dụng nhân sự, nhưng việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ là hướng đi đúng đắn cho sự phát triển dài hạn của câu lạc bộ. Việc giữ lại một cầu thủ hưởng lương cao nhưng hiệu quả không tương xứng như Diaz sẽ vô tình ngăn cản quá trình chuyển giao thế hệ tại sân Anfield.

Tóm lại, sự thăng hoa của Luis Diaz tại Bayern Munich là một câu chuyện đẹp về sự phù hợp giữa cầu thủ và môi trường thi đấu. Tuy nhiên, với Liverpool, quyết định bán anh vẫn là một nước đi chính xác về mặt chiến lược. Đội bóng thành phố cảng cần hướng tới một bản hợp đồng nâng cấp trẻ trung, sắc sảo hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới thay vì nuối tiếc những giá trị cũ.