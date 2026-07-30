Liverpool đứng trước bài toán 145 triệu bảng cho Bradley Barcola: Liệu có nên mạo hiểm? Dù đạt thỏa thuận cá nhân với Bradley Barcola, Liverpool nhận lời khuyên rút lui khỏi thương vụ 145 triệu bảng để dàn trải ngân sách nâng cấp đội hình.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang đặt Liverpool vào một cuộc thử thách cân não. Dù đã đạt thỏa thuận cá nhân về mặt nguyên tắc với Bradley Barcola, The Kop lại vấp phải bức tường tài chính kiên cố khi Paris Saint-Germain phát giá lên tới 145 triệu bảng cho ngôi sao 23 tuổi. Trong bối cảnh đội chủ sân Anfield cần nâng cấp toàn diện đội hình dưới thời tân HLV Andoni Iraola, mức phí kỷ lục này đang dấy lên những hoài nghi lớn từ giới chuyên môn.

Barcola là mục tiêu hàng đầu của Liverpool. Ảnh: Getty Images.

Giá trị thực tế hay sự thổi giá từ thị trường?

Ở tuổi 23, Bradley Barcola đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng khi cùng PSG lên ngôi tại Ligue 1 và Champions League mùa trước. Tiền đạo người Pháp đóng góp 13 bàn thắng trên mọi đấu trường và được ban lãnh đạo Liverpool quy hoạch thành phương án dài hạn thay thế Mohamed Salah. Mặc dù Barcola đã từ chối gia hạn với đội bóng thủ đô Paris và bày tỏ mong muốn ra đi, con số 145 triệu bảng vẫn là rào cản cực lớn.

Phân tích trên kênh ESPN, cựu danh thủ Liverpool Steve Nicol cho rằng mức giá này vượt xa giá trị thực của tiền đạo sinh năm 2002. Mặc dù đánh giá cao phẩm chất kỹ thuật của Barcola, Nicol chỉ ra một thực tế rằng cầu thủ này vẫn chưa phải là nhân tố không thể thay thế tại sân Parc des Princes.

"Tôi rất vui vì Liverpool quan tâm đến Barcola, cậu ấy là một cầu thủ thú vị và phù hợp với phong cách của Iraola. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở mức giá 145 triệu bảng. Barcola rất giỏi, nhưng cậu ấy chưa làm đủ tốt để sở hữu mức định giá cao đến vậy. Thực tế là cậu ấy không đá chính thường xuyên ở PSG và chủ yếu vào sân từ ghế dự bị với 29 lần ra sân tại Ligue 1 mùa trước", Steve Nicol nhận định.

Bài toán ngân sách của Liverpool trước mùa giải mới

Đáng chú ý, cuộc đua giành chữ ký của Barcola còn có sự xuất hiện của Arsenal. Mặc dù vậy, nguy cơ lớn nhất với Liverpool không nằm ở đối thủ cạnh tranh mà đến từ chính kế hoạch phân bổ ngân sách của câu lạc bộ. Việc dồn quá nhiều tiền cho một thương vụ chưa đảm bảo suất đá chính ở đội bóng cũ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chiến dịch chuyển nhượng tổng thể.

Steve Nicol nhấn mạnh thêm rằng đội bóng cũ của ông cần ít nhất nửa tá tân binh để hoàn thiện chiều sâu đội hình. Sự khác biệt hoàn toàn so với mùa giải trước khiến Liverpool rơi vào thế khó khi thời gian chuẩn bị cho Ngoại hạng Anh chỉ còn chưa đầy một tháng.

Áp lực bổ sung lực lượng đang đè nặng lên ban lãnh đạo Liverpool. Việc cân nhắc rút lui khỏi thương vụ 145 triệu bảng để chuyển hướng sang các mục tiêu khả thi và thực tế hơn có thể là bước đi chiến lược giúp The Kop giải quyết bài toán nhân sự trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh.