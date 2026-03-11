Liverpool gục ngã 0-1 trước Galatasaray: Khi hàng thủ mơ ngủ và hàng công vô duyên tại Istanbul Thất bại 0-1 tại Istanbul khiến Liverpool chịu áp lực lớn ở vòng 1/8 Champions League. Hàng thủ hớ hênh và hàng công vô duyên khiến Arne Slot trắng tay trước sức ép từ Galatasaray.

Liverpool đã phải nếm trái đắng trong chuyến hành quân đến "chảo lửa" RAMS Park khi nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước Galatasaray tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Dù nắm quyền kiểm soát trận đấu trong phần lớn thời gian, đoàn quân của HLV Arne Slot vẫn không thể khuất phục được tinh thần quả cảm và lối chơi rực lửa của đội chủ nhà.

Liverpool nhận thất bại trong chuyến hành quân đến Istanbul.

Hệ thống phòng ngự mơ ngủ và nỗi lo bóng chết

Ngay từ phút thứ 7, những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự của Liverpool đã lộ rõ. Trong một tình huống dàn xếp đá phạt góc, hệ thống của đội khách thi đấu như mơ ngủ để Victor Osimhen thoải mái đánh đầu kiến tạo cho Mario Lemina dứt điểm cận thành mở tỷ số. Đáng chú ý, đây đã là bàn thua thứ 10 từ các tình huống cố định mà Liverpool phải nhận trong mùa giải này, một con số báo động cho Arne Slot.

Trung vệ Ibrahima Konate đã trải qua một ngày thi đấu thảm họa tại Istanbul. Cầu thủ người Pháp liên tục mắc sai lầm vị trí, thậm chí suýt khiến đội nhà nhận bàn thua thứ hai ở phút 62 sau một lỗi sơ đẳng, nếu trọng tài không khắt khe từ chối pha lập công của Osimhen. Sự thiếu tập trung của hàng thủ chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến kết cục trắng tay cho đại diện nước Anh.

Sự vô duyên kỳ lạ của các chân sút hàng công

Trái ngược với khả năng kiểm soát bóng lên tới 82% trong hiệp hai, các chân sút của Liverpool lại tỏ ra vô cùng bế tắc trước khung thành của Ugurcan Cakir. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chạm mức 1.28 phản ánh rõ nét sự phung phí của đội khách. Mohamed Salah thi đấu mờ nhạt và bị thay ra sớm, để lại khoảng trống lớn về mặt ý tưởng tấn công.

Konate có một ngày thi đấu đáng quên.

Những niềm hy vọng khác như Florian Wirtz và Hugo Ekitike đều gây thất vọng nặng nề. Wirtz phung phí cơ hội đối mặt ngay từ phút thứ 2, trong khi Ekitike không thể chiến thắng thủ môn đối phương dù có khoảng trống mênh mông trong vòng cấm. Sự thiếu sắc bén này đã khiến mọi nỗ lực ép sân của Liverpool trở nên vô nghĩa trước hàng phòng ngự kiên cường của Galatasaray.

Sức ép nghẹt thở từ chảo lửa RAMS Park

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tâm lý thi đấu cũng là điểm yếu của Liverpool tại Thổ Nhĩ Kỳ. Áp lực khủng khiếp từ khán đài cùng lối chơi áp sát không ngại va chạm của Galatasaray đã bóp nghẹt ý chí của đội khách. Những tấm thẻ vàng liên tiếp dành cho Virgil van Dijk, Dominik Szoboszlai và Ryan Gravenberch cho thấy sự ức chế và bế tắc trong việc duy trì nhịp độ trận đấu.

Thất bại 0-1 là một gáo nước lạnh cảnh tỉnh Arne Slot trước trận lượt về tại Anfield. Dù cơ hội đi tiếp vẫn còn, Liverpool buộc phải cải thiện triệt để khả năng phòng ngự bóng chết và tính sát thương của hàng công nếu không muốn hành trình tại Champions League năm nay kết thúc sớm.