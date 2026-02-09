Liverpool gục ngã 1-2 trước Man City: Khi sai lầm tước đoạt hy vọng tại Anfield Thất bại thứ 8 trong mùa giải khiến Liverpool tụt lại phía sau trong cuộc đua Champions League. Sai lầm của Alisson và thẻ đỏ của Szoboszlai đã biến lợi thế dẫn bàn thành thảm kịch.

Liverpool đã phải nếm trải cảm giác đắng ngắt ngay tại thánh địa Anfield khi để thua ngược 1-2 trước Manchester City. Dù có bàn dẫn trước nhờ siêu phẩm của Dominik Szoboszlai, sự sụp đổ trong 15 phút cuối cùng đã phơi bày một thực tế tàn khốc cho đoàn quân của Arne Slot tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Sự sụp đổ khó tin trong 15 phút cuối

Trận đại chiến tại Anfield diễn ra với kịch bản quen thuộc đến đau lòng cho những người hâm mộ Lữ đoàn đỏ. Sau khi vươn lên dẫn trước, Liverpool đã không thể giữ được sự điềm tĩnh cần thiết để bảo toàn lợi thế. Bước ngoặt đến khi Manchester City quyết định tăng tốc, ép sân mạnh mẽ trong giai đoạn cuối trận.

Liverpool thất thủ trên sân nhà.

Phút 75, Bernardo Silva ghi bàn gỡ hòa, đẩy đội chủ nhà vào trạng thái hoảng loạn. Chỉ ít phút sau, sai lầm bất cẩn của thủ thành Alisson Becker dẫn đến một quả phạt đền, biếu không cho đối thủ cơ hội vượt lên dẫn trước. Đáng chú ý, Dominik Szoboszlai – người hùng trong hiệp một – đã phải nhận thẻ đỏ sau tình huống kéo áo đối phương để ngăn chặn bàn thua thứ ba. Chiếc thẻ phạt này không chỉ chấm dứt hy vọng lội ngược dòng mà còn để lại khoảng trống lớn về nhân sự cho Slot trong các vòng đấu tới.

Thực tế tàn khốc qua những con số

Thất bại này để lại hậu quả nghiêm trọng trên bảng xếp hạng. Hiện tại, Liverpool đang kém Manchester United năm điểm và Chelsea bốn điểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Những thống kê lịch sử đang chỉ ra một tương lai u tối cho đội bóng vùng Merseyside.

Slot cần phải tìm cách cứu vãn mùa giải của Liverpool.

Cụ thể, Liverpool đã nhận tới 8 thất bại khi mùa giải vẫn còn 13 vòng đấu phía trước. Với tỷ lệ này, Lữ đoàn đỏ có nguy cơ kết thúc mùa giải với chỉ 59 điểm, vị trí có thể rơi xuống hạng chín. Thậm chí, nếu chỉ tính 20 trận gần nhất tại giải quốc nội, phong độ của họ chỉ xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn năm điểm. Đây là minh chứng cho sự sa sút không phanh so với tiêu chuẩn của một đội bóng thuộc nhóm dẫn đầu.

Lời khen ngợi không thể khỏa lấp điểm số

Dù HLV Arne Slot khẳng định đội bóng đã chơi tốt và áp đảo trong hiệp hai, nhưng sự thật là thời gian đang cạn dần đối với họ. Những lời khen ngợi về lối chơi không thể bù đắp được khoảng trống về điểm số trên bảng xếp hạng. Để nuôi hy vọng trở lại top 4, Liverpool buộc phải giành điểm trong những trận đấu lớn, điều mà họ đã thất bại trước Manchester City.

Thử thách tiếp theo của thầy trò Slot sẽ là chuyến làm khách đầy giông bão đến sân của Sunderland, đội bóng đang duy trì thành tích bất bại trên sân nhà mùa này. Với phong độ chỉ thắng 1 trong 7 vòng đấu gần nhất, Liverpool cần một sự thay đổi mạnh mẽ nếu không muốn mùa giải sớm khép lại trong thất vọng.