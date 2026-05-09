Liverpool hòa Chelsea 1-1 tại Anfield: Rio Ngumoha rực sáng ở tuổi 17 Tài năng trẻ Rio Ngumoha cân bằng kỷ lục của Sterling trong ngày Liverpool chia điểm với Chelsea, khiến cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh trở nên kịch tính.

Trận đại chiến vòng 36 Ngoại hạng Anh tại Anfield giữa Liverpool và Chelsea đã khép lại với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính. Trong một ngày mà những ngôi sao trung tuyến như Ryan Gravenberch và Enzo Fernández thay nhau lập công, tâm điểm của sự chú ý lại thuộc về tài năng trẻ 17 tuổi Rio Ngumoha.

Màn trình diễn lịch sử của Rio Ngumoha

Ở tuổi 17, Rio Ngumoha đã chính thức cân bằng kỷ lục của Raheem Sterling khi có lần ra sân thứ 17 tại Ngoại hạng Anh cho Liverpool. Tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo Cobham đã khiến đội bóng cũ Chelsea phải trải qua một ngày làm việc vất vả bên hành lang cánh.

Tài năng trẻ Ngumoha gây ra vô vàn khó khăn cho Chelsea.

Ngay từ phút thứ 6, Ngumoha đã chứng minh giá trị với pha đi bóng kỹ thuật trước khi trả ngược thông minh để dọn cỗ cho đồng đội. Sự bùng nổ của cầu thủ chạy cánh này lớn đến mức khi anh được thay ra ở phút 67, những tiếng la ó phản đối quyết định của HLV Arne Slot đã vang dội khắp các khán đài Anfield vì người hâm mộ muốn thấy anh thi đấu nhiều hơn.

Cuộc đấu súng giữa Gravenberch và Enzo Fernandez

Liverpool sớm cụ thể hóa lợi thế bằng bàn mở tỷ số của Ryan Gravenberch. Tiền vệ người Hà Lan chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài từ tháng 12 năm ngoái bằng một cú sút sấm sét sát vạch 16m50, đưa bóng găm thẳng vào góc chết khung thành trong sự bất lực của hàng thủ đối phương.

Nỗ lực của Gravenberch chưa đủ để giúp Liverpool tìm được niềm vui chiến thắng.

Tuy nhiên, Chelsea không dễ dàng bỏ cuộc. Đội trưởng Enzo Fernández đã mang về bàn gỡ hòa đầy bất ngờ từ một tình huống cố định. Cú đá phạt chìm đầy tinh quái từ khoảng cách hơn 30 mét của tiền vệ người Argentina đã đưa bóng đi xuyên qua rừng chân cầu thủ và găm vào lưới, khiến thủ thành Mamardashvili hoàn toàn ngỡ ngàng.

VAR và những khoảnh khắc gây tranh cãi

Hiệp hai chứng kiến sự can thiệp liên tục từ công nghệ VAR, tước đi hy vọng giành trọn 3 điểm của cả hai đội. Đầu tiên là tình huống Cole Palmer sút tung lưới Liverpool ở phút 49, nhưng bàn thắng không được công nhận vì Marc Cucurella đã rơi vào thế việt vị trước đó. Quyết định này đã dập tắt hy vọng chấm dứt chuỗi 6 trận toàn thua của Chelsea.

Phía bên kia chiến tuyến, Liverpool cũng phải nếm trải cảm giác hụt hẫng tương tự. Cú đánh đầu dũng mãnh của Curtis Jones sau đường tạt bóng của Kerkez đã bị tổ trọng tài video từ chối cũng vì lỗi việt vị sát sao. Những quyết định này đã giữ nguyên tỷ số hòa cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Dấu ấn hàng thủ và sự trở lại của Reece James

Dù hàng thủ Chelsea bị đánh giá thấp về chiều cao, dẫn đến việc Virgil van Dijk liên tục áp đảo trong các pha không chiến và một lần đưa bóng tìm đến xà ngang, nhưng "The Blues" vẫn đứng vững. Điểm sáng lớn nhất là sự trở lại của thủ quân Reece James sau gần hai tháng dưỡng thương. Sự hiện diện của anh trong hơn 20 phút cuối trận đã mang lại sự điềm tĩnh và chắc chắn cần thiết để Chelsea bảo toàn một điểm rời Anfield.

Trận hòa này là một bước lùi đối với Liverpool trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Dù kết quả này giúp họ chính thức góp mặt trong top 5, nhưng mục tiêu giữ vững vị trí thứ 4 đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi Bournemouth và Brentford. Ngược lại, với Chelsea, một điểm tại Anfield là liều thuốc tinh thần quan trọng giúp thầy trò HLV tạm quyền Calum McFarlane lấy lại sự tự tin trước trận chung kết FA Cup sắp tới.