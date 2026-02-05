Liverpool làm khách Old Trafford: Bộ đôi 241 triệu bảng gánh vác hy vọng thay Salah Trong bối cảnh Mohamed Salah vắng mặt vì chấn thương, sự chú ý đổ dồn vào Alexander Isak và Florian Wirtz khi Liverpool bước vào chuỗi trận khốc liệt tại Ngoại hạng Anh.

Liverpool hành quân tới Old Trafford cuối tuần này với một tổn thất lớn: Mohamed Salah không thể góp mặt. Sự vắng mặt của ngôi sao người Ai Cập không chỉ để lại khoảng trống về mặt chuyên môn mà còn là thử thách tâm lý cực đại cho đoàn quân của huấn luyện viên Arne Slot trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Isak và Wirtz đang được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng công Liverpool sau kỷ nguyên của Salah.

Khoảng trống từ "ông vua" đại chiến

Dù Arne Slot đã xác nhận Salah chỉ gặp chấn thương cơ nhẹ và sẽ sớm tái xuất, nhưng việc thiếu vắng anh tại Old Trafford là một bài toán hóc búa. Với 13 bàn thắng sau 16 lần chạm trán Manchester United, Salah chính là nỗi khiếp sợ lớn nhất của "Quỷ đỏ" trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Tính rộng hơn, anh đã đóng góp tới 49 bàn thắng và 22 kiến tạo vào lưới nhóm Big Six.

Khi biểu tượng chiến thắng vắng mặt, trọng trách ghi bàn và dẫn dắt hàng công giờ đây được đặt lên vai Alexander Isak và Florian Wirtz. Đây là thời điểm bộ đôi có tổng giá trị 241 triệu bảng này phải chứng minh họ xứng đáng là những hạt nhân trong kỷ nguyên mới tại Anfield.

Alexander Isak và cuộc chiến với sự bền bỉ

Tiền đạo 26 tuổi người Thụy Điển đang trải qua một mùa giải không trọn vẹn do liên tiếp dính chấn thương. Dù đã nổ súng trong chiến thắng trước Crystal Palace, Isak vẫn chưa thể chơi trọn vẹn 90 phút cho The Reds trong nhiều trận đấu gần đây. Thống kê cho thấy có những trận anh chỉ chạm bóng vỏn vẹn 5 đến 9 lần.

Mùa giải của Isak không trọn vẹn vì những chấn thương.

Tuy nhiên, sự tự tin đang dần trở lại với Isak. Đội trưởng Virgil van Dijk nhấn mạnh rằng điều Isak cần nhất lúc này là nhịp độ thi đấu liên tục. Một bàn thắng tại Old Trafford không chỉ giúp anh giải tỏa áp lực mà còn khẳng định vị thế trung phong số một của đội bóng.

Florian Wirtz: Khi thể chất bắt kịp tài năng

Ở tuổi 23, Florian Wirtz đang sở hữu những con số thống kê ấn tượng với 7 bàn thắng và 10 đường kiến tạo. Thế nhưng, một dấu hỏi lớn vẫn đang đặt ra khi tiền vệ người Đức chưa thể ghi bàn hay kiến tạo trước các đối thủ trong nhóm dự cúp châu Âu tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Để thích nghi với môi trường bóng đá Anh khốc liệt, Wirtz đã có những bước tiến dài về thể chất. Tình huống bứt tốc 40 yard để ghi bàn trong trận gặp Palace là minh chứng cho sự thăng tiến đó. Arne Slot hoàn toàn tin tưởng học trò sẽ tỏa sáng trong các trận cầu lớn, và không có sân khấu nào phù hợp hơn Old Trafford để Wirtz đập tan những nghi ngờ.

Tầm nhìn của Arne Slot

Triều đại của Arne Slot tại Liverpool sẽ được đánh giá qua cách ông vận hành đội bóng khi không có các trụ cột như Salah. Việc tấm vé dự Champions League mùa sau gần như đã được đảm bảo cho phép Slot thực hiện những thử nghiệm chiến thuật táo bạo hơn xung quanh Isak và Wirtz.

Trận đại chiến với Manchester United không chỉ đơn thuần là cuộc cạnh tranh điểm số, mà còn là lời khẳng định về tương lai của Liverpool. Isak và Wirtz cần phải chứng minh rằng họ không chỉ là những bản hợp đồng đắt giá, mà còn là những thủ lĩnh mới đủ sức đưa The Reds trở lại đỉnh cao vinh quang.