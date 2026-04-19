Liverpool lâm nguy: Dự án 450 triệu bảng của Arne Slot bên bờ vực sụp đổ Chấn thương nặng của chủ công Hugo Ekitike cùng sự sa sút khó hiểu của các siêu sao Isak và Wirtz đang đẩy triều đại của Arne Slot tại Anfield vào cuộc khủng hoảng diện rộng.

Anfield đang trải qua những ngày u ám nhất kể từ khi Arne Slot tiếp quản chiếc ghế nóng. Từ vị thế của một ứng cử viên vô địch với chuỗi trận toàn thắng, "Lữ đoàn đỏ" bỗng chốc rơi tự do và đối mặt với viễn cảnh trắng tay trên mọi đấu trường. Dự án tái thiết trị giá 450 triệu bảng Anh, vốn được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên thống trị mới, giờ đây đang lung lay dữ dội sau hàng loạt biến cố về nhân sự và phong độ.

Isak và Wirtz phải tỏa sáng, khỏa lấp khoảng trống từ Hugo Ekitike để lại.

Cú sốc Hugo Ekitike và bài toán hàng công

Hy vọng cứu vãn mùa giải của Liverpool đã nhận một nhát dao chí mạng trong trận lượt về với PSG tại Champions League. Phút thứ 30, Hugo Ekitike gục xuống sân trong đau đớn dù không hề có va chạm. Chẩn đoán đứt gân Achilles đồng nghĩa với việc chân sút 23 tuổi phải nghỉ thi đấu hết mùa giải, để lại một lỗ hổng không thể lấp đầy trên hàng công.

Ekitike không chỉ là một tiền đạo; anh là linh hồn trong lối chơi của Slot mùa này. Với 17 bàn thắng trên 5 đấu trường khác nhau, cựu sao Reims là cầu thủ đầu tiên kể từ thời huyền thoại Kenny Dalglish đạt được hiệu suất ấn tượng này ngay trong mùa ra mắt. Sự vắng mặt của anh đẩy trọng trách ghi bàn lên vai Alexander Isak và Florian Wirtz - những người vốn đang loay hoay tìm lại chính mình.

Trong khi Isak vẫn chưa lấy lại cảm giác bóng tốt nhất sau chấn thương gãy chân, thì Wirtz lại tỏ ra lạc lõng trong các trận cầu đinh. Sự thiếu kết nối giữa các ngôi sao đắt giá này khiến hỏa lực của The Kop trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.

Sự sụp đổ dây chuyền của một hệ thống

Nhìn lại bảng xếp hạng vào tháng 9 năm ngoái, ít ai tin rằng Liverpool lại sa sút nhanh đến thế. Sau chiến thắng 2-1 trong trận derby vùng Merseyside tại sân Hill Dickinson, Liverpool từng chễm chệ trên đỉnh bảng với phong độ hủy diệt. Tuy nhiên, kể từ mốc thời gian đó, đoàn quân của Arne Slot chỉ thắng 10 trong tổng số 27 trận đấu tại giải quốc nội.

Van Dijk bộc lộ dấu hiệu tuổi tác.

Sự thoái trào này bắt nguồn từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Việc Diogo Jota rời đi đã để lại cú sốc tâm lý, trong khi Mohamed Salah có dấu hiệu bất mãn và sụt giảm hiệu suất ghi bàn đáng báo động. Khi "Vua Ai Cập" im hơi lặng tiếng, những cái tên như Alexis Mac Allister cũng đồng loạt đánh mất phong độ, khiến tuyến giữa Liverpool trở nên mong manh và thiếu sức sáng tạo.

Nghi vấn về hiệu quả từ túi tiền 450 triệu bảng

Mức chi tiêu kỷ lục trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua đang trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Thất bại chung cuộc 0-4 trước PSG tại Champions League là minh chứng rõ nhất cho khoảng cách trình độ giữa Liverpool và các đội bóng hàng đầu châu Âu hiện nay. Những bản hợp đồng mới như Milos Kerkez hay Jeremie Frimpong vẫn chưa cho thấy sự trưởng thành cần thiết để gánh vác hàng thủ.

Bên cạnh đó, sai lầm trong chiến lược chuyển nhượng khi không thể đưa về một trung vệ đẳng cấp như Marc Guehi đã khiến hàng phòng ngự Liverpool thường xuyên bộc lộ sơ hở. Thủ thành Giorgi Mamardashvili dù có phản xạ tốt nhưng kỹ năng chơi bóng bằng chân hạn chế đang trở thành rào cản trong việc triển khai bóng từ sân nhà theo triết lý của Slot.

Cơ hội cuối cùng tại derby vùng Merseyside

Với 6 trận đấu còn lại, mục tiêu thiết thực nhất của Liverpool lúc này là bảo vệ vị trí thứ 5 để tìm kiếm tấm vé dự Champions League mùa tới. Trận derby vùng Merseyside sắp tới không chỉ là cuộc chiến vì danh dự mà còn là bài kiểm tra cuối cùng cho giá trị của Isak và Wirtz.

Isak cần lên tiếng.

Để tránh một mùa giải thảm họa, các ngôi sao đắt giá của FSG cần phải đứng dậy đúng lúc. Nếu không thể tỏa sáng trong giai đoạn nước rút này, dự án tham vọng của Arne Slot rất có thể sẽ kết thúc trong sự dang dở và thất vọng cùng cực của người hâm mộ thành phố cảng.