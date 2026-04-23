Liverpool lên kế hoạch chi 100 triệu bảng thâu tóm bộ đôi ngọc quý của Arsenal Trong bối cảnh Arsenal chịu áp lực tài chính, Liverpool đang nhắm đến Myles Lewis-Skelly và Ethan Nwaneri như những phương án thay thế dài hạn cho Andy Robertson và Mohamed Salah.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang đứng trước khả năng chứng kiến một thương vụ kép gây chấn động. Liverpool đang nỗ lực tận dụng khó khăn tài chính của Arsenal để chiêu mộ hai tài năng trẻ sáng giá nhất học viện Hale End là Myles Lewis-Skelly và Ethan Nwaneri.

Nwaneri và Lewis-Skelly bất ngờ được liên kết với Liverpool.

Áp lực tài chính buộc Arsenal phải cân nhắc

Dù đang trong cuộc đua vô địch đầy kịch tính, Arsenal buộc phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã từ các quy định tài chính. Ban lãnh đạo Pháo thủ được cho là sẵn sàng lắng nghe các đề nghị nhằm mang về lợi nhuận ròng từ những sản phẩm tự đào tạo. Mức giá tối thiểu được ấn định cho bộ đôi Lewis-Skelly và Nwaneri là 100 triệu bảng.

Hiện tại, Myles Lewis-Skelly đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm suất đá chính khi chỉ là lựa chọn thứ ba ở vị trí hậu vệ trái. Trong khi đó, Ethan Nwaneri vừa được gửi sang Marseille dưới dạng cho mượn vào tháng Giêng để tích lũy kinh nghiệm, nhưng tương lai tại sân Emirates vẫn là một dấu hỏi lớn.

Giải pháp cho khoảng trống sau kỷ nguyên Robertson và Salah

Đối với HLV Arne Slot, việc chiêu mộ hai cầu thủ này không chỉ là một vụ đầu tư cho tương lai mà còn là yêu cầu cấp thiết về mặt nhân sự. Sự ra đi dự kiến của Andy Robertson sẽ để lại lỗ hổng lớn bên hành lang cánh trái. Lewis-Skelly với sự đa năng có thể đảm nhận tốt vai trò hậu vệ biên hoặc bó vào trong thi đấu như một tiền vệ trung tâm (inverted fullback).

Nwaneri từng gây ấn tượng mạnh tại Marseille trước khi De Zerbi rời CLB này.

Ở mặt trận tấn công, sự chia tay của Mohamed Salah buộc Lữ đoàn đỏ phải tìm kiếm một cái tên có khả năng gây đột biến cao. Nwaneri, người từng nắm giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, được đánh giá là một trong những tài năng có tiềm năng lớn nhất thế giới ở vị trí tiền đạo cánh phải.

Lịch sử giao dịch giữa hai đối thủ trực tiếp

Dù các thương vụ mua bán trực tiếp giữa Liverpool và Arsenal trong quá khứ khá hiếm hoi, điển hình là Alex Oxlade-Chamberlain, nhưng Arsenal gần đây đã thay đổi chính sách. Họ không ngần ngại giao dịch với các đối thủ trong Top 6, minh chứng là các thương vụ Kai Havertz, Gabriel Jesus hay việc để Emile Smith-Rowe và Aaron Ramsdale rời đi.

Việc thâu tóm cùng lúc cả hai "viên ngọc" này là mục tiêu đầy tham vọng của Liverpool. Dù Arsenal sẽ rất miễn cưỡng khi phải gia tăng sức mạnh cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nhưng sức ép về ngân sách có thể là chìa khóa mở ra thương vụ lịch sử này vào mùa hè tới.