Liverpool lên kế hoạch chiêu mộ Eduardo Camavinga và tương lai của Vinicius Jr Thị trường chuyển nhượng sáng 7/4 ghi nhận nỗ lực của Liverpool trong thương vụ Camavinga, cùng thông tin về bến đỗ tiềm năng của Vinicius Jr và Bernardo Silva.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ khi các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu bắt đầu triển khai các bước đi chiến lược cho mùa giải mới. Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn về sân Anfield và Santiago Bernabeu với những thông tin liên quan đến các ngôi sao hàng đầu.

Liverpool và tham vọng mang Eduardo Camavinga về Anfield

Theo báo cáo từ L'Equipe, Liverpool đang theo dõi sát sao tình hình của Eduardo Camavinga. Tiền vệ 23 tuổi người Pháp từ lâu đã là mục tiêu ưu tiên trong danh sách mua sắm của đội bóng vùng Merseyside nhằm nâng cấp trục giữa. Đáng chú ý, Real Madrid hiện đã sẵn sàng lắng nghe những đề nghị chính thức dành cho tiền vệ này, mở ra cơ hội lớn cho đội bóng nước Anh.

Real hoàn toàn có thể chia tay Camavinga sau mùa giải này.

Vinicius Jr và lộ trình sự nghiệp tại Real Madrid

Tương lai của Vinicius Jr đang trở thành chủ đề nóng tại Tây Ban Nha. Ngôi sao 25 tuổi người Brazil được cho là đang cân nhắc kỹ lưỡng về bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp sau nhiều năm cống hiến tại Bernabeu. Dữ liệu từ ESPN chỉ ra rằng, nếu quyết định rời Real Madrid, Vinicius chỉ xem xét hai lựa chọn: gia nhập Paris St-Germain hoặc chuyển tới thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Ngoại hạng Anh có thể trở thành sân chơi mới của Vinicius.

Cuộc đua giành chữ ký các ngôi sao tự do

Bernardo Silva, tiền vệ 31 tuổi của Manchester City, đang trở thành mục tiêu hàng đầu của cả Barcelona và Juventus. Với khả năng rời sân Etihad theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải, cả hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu đang nỗ lực thuyết phục tuyển thủ Bồ Đào Nha bằng những dự án thể thao hấp dẫn.

Tại Italy, Juventus đang dẫn đầu cuộc đua giành Manuel Ugarte từ Manchester United. Đội bóng thành Turin tin rằng tấm vé dự Champions League mùa tới sẽ là chìa khóa để họ chiêu mộ thành công tiền vệ người Uruguay, cầu thủ hiện được định giá khoảng 35 triệu bảng.

Biến động tại London và các thương vụ tiềm năng khác

Arsenal hiện đang nắm lợi thế lớn trước Liverpool trong cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ Yan Diomande từ RB Leipzig. Cầu thủ 19 tuổi người Bờ Biển Ngà đã gây ấn tượng mạnh tại Bundesliga và Pháo thủ kỳ vọng sẽ sớm đạt được các thỏa thuận cá nhân.

Trong khi đó, Tottenham đã gửi thông điệp cứng rắn đến Atletico Madrid về trường hợp của Cristian Romero. Đội bóng thành London tuyên bố sẽ không chấp nhận mức giá dưới 50 triệu euro cho trung vệ đội trưởng của mình. Ở các diễn biến khác, Newcastle đã gia nhập cuộc đua giành hậu vệ trẻ Karim Coulibaly từ Werder Bremen, trong khi MU và Liverpool cùng đẩy mạnh sự quan tâm tới Maghnes Akliouche của Monaco.