Liverpool lội ngược dòng đánh bại Sunderland 4-2 nhờ sự tỏa sáng của Szoboszlai Dominik Szoboszlai và Federico Chiesa thay nhau lập công giúp Liverpool lật ngược thế cờ thắng Sunderland 4-2 tại trận giao hữu trên đất Mỹ.

Trận giao hữu tiền mùa giải trên sân vận động GEODIS Park (Mỹ) giữa Liverpool và Sunderland đã mang đến cho người hâm mộ một màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn với 6 bàn thắng được ghi. Dù tung ra sân nhiều gương mặt trẻ do thiếu vắng hàng loạt trụ cột sau World Cup, hai đội vẫn cống hiến một trận cầu cởi mở và giàu kịch tính.

Khởi đầu sóng gió và màn rượt đuổi tỷ số hiệp một

Bước vào trận đấu giao hữu đầu tiên trong mùa hè 2026, tân HLV Andoni Iraola trao cơ hội cho hàng loạt nhân tố trẻ khát khao thể hiện bản thân. Tuy nhiên, khó khăn sớm đến với nửa đỏ vùng Merseyside khi trung vệ Joe Gomez gặp chấn thương ngay ở phút thứ 9 và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Ndukwe.

Đội hình ra sân 2 đội. Ảnh: Fotmob.

Bất chấp tổn thất nhân sự sớm, Liverpool vẫn vượt lên dẫn trước ở phút 13. Từ pha kiến tạo chuẩn xác của Harvey Elliott, tài năng trẻ Kieran Morrison tung cú dứt điểm chân trái gọn gàng vào góc xa, không cho thủ môn Sunderland cơ hội cản phá.

Ảnh: Liverpool FC.

Sau bàn thua, Sunderland dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 28, xuất phát từ một đợt phản công nhanh, Enzo Le Fee dứt điểm uy lực bằng chân trái từ ngoài vòng cấm, quân bình tỷ số 1-1 cho đoàn quân của HLV Regis Le Bris trước khi hiệp một khép lại.

Bùng nổ hiệp hai và sự tỏa sáng của các ngôi sao

Ngay đầu hiệp hai, sai lầm từ hàng phòng ngự Liverpool đã tạo điều kiện cho Samuel-Ogunsuyi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho Sunderland ở phút 49. Rơi vào thế bị dẫn bàn, HLV Iraola đưa Dominik Szoboszlai vào sân nhằm tăng cường hỏa lực cho tuyến giữa.

Dominik Szoboszlai là ngôi sao sáng nhất đội hình Liverpool hiện tại. Ảnh: Getty Images.

Sự thay đổi này nhanh chóng mang lại hiệu quả tức thì. Phút 56, Szoboszlai tung cú volley tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, gỡ hòa 2-2 cho The Kop. Tiếp đà hưng phấn, Liverpool liên tục gia tăng áp lực lên phần sân đối phương.

Đến phút 72, Federico Chiesa điền tên mình lên bảng tỷ số bằng cú sút chân xuất thần từ góc hẹp bên cánh phải, đưa Liverpool vượt lên dẫn 3-2.

Federico Chiesa toả sáng đúng lúc. Ảnh: Getty Images.

Chiến thắng của đội bóng vùng Merseyside được ấn định ở phút 85. Szoboszlai tiếp tục dấu ấn với đường kiến tạo để Lewis Koumas dứt điểm chân phải chính xác ở trung tâm vòng cấm, ấn định thắng lợi 4-2 chung cuộc cho Liverpool.

Dấu ấn chiến thuật và lực lượng

Dù vắng mặt nhiều trụ cột như Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Alisson Becker hay Cody Gakpo, Liverpool vẫn thể hiện được triết lý kiểm soát và counter-pressing rõ nét dưới thời HLV Iraola. Sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao như Szoboszlai và Chiesa cùng màn thể hiện tự tin của các cầu thủ trẻ đã mang về kết quả suôn sẻ cho The Kop trong trận mở màn hè 2026.