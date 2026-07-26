Liverpool lội ngược dòng hạ Sunderland 4-2: Điểm sáng Szoboszlai và chiều sâu lực lượng Bị Sunderland dẫn 1-2, Liverpool bùng nổ trong 30 phút cuối nhờ sự tỏa sáng của Szoboszlai, Chiesa và dàn sao trẻ để lội ngược dòng thắng 4-2.

Màn so tài tại SVĐ GEODIS Park đã mang đến cho người hâm mộ một trận cầu bùng nổ cảm xúc. Dù chỉ mang tính chất giao hữu thử nghiệm đội hình, Liverpool vẫn chứng minh dáng dấp của một đội bóng lớn nhờ bản lĩnh lội ngược dòng ấn tượng và chiều sâu lực lượng đáng nể trước Sunderland.

Các CĐV cuồng nhiệt của Liverpool trên khán đài GEODIS Park.

Bước ngoặt từ Dominik Szoboszlai và cú lội ngược dòng bùng nổ

Thách thức xuất hiện với Liverpool khi họ bất ngờ nhận bàn thua ở phút 49, thời điểm Tymur Tutierov nâng tỷ số lên 2-1 cho Sunderland. Dù rơi vào thế rượt đuổi, Lữ đoàn đỏ không hề hoảng loạn mà nhanh chóng thiết lập sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương.

Tâm điểm của cuộc lội ngược dòng gọi tên Dominik Szoboszlai. Được tung vào sân ở đầu hiệp hai nhằm gia tăng tính sáng tạo, tiền vệ người Hungary lập tức làm chủ khu trung tuyến. Phút 56, Szoboszlai tung cú vung chân quyết đoán từ ngoài vòng cấm gỡ hòa 2-2. Đến phút 85, chính anh chắt chiu đường kiến tạo dọn cỗ để Lewis Koumas ấn định thắng lợi 4-2.

Sự xuất hiện của người chia bài Szoboszlai giúp các đợt lên bóng của The Kop đạt sự thanh thoát và tính sát thương cao. Hàng công Liverpool tổ chức chuyển trạng thái ấn tượng với 14 cú sút (9 lần dứt điểm trong vùng cấm) và tạo ra 4 cơ hội rõ rệt. Việc ghi 3 bàn chỉ trong 30 phút cuối trận hoàn toàn phản ánh sự áp đặt mà đội bóng do HLV Iraola dẫn dắt tạo ra.

Dấu ấn của Chiesa và làn sóng tài năng trẻ Học viện

Bên cạnh sự điều tiết của Szoboszlai, Federico Chiesa cũng khẳng định giá trị ngôi sao khi được bố trí đá lệch phải trong hiệp hai. Chân sút người Ý liên tục xé nát hàng thủ Sunderland bằng những pha di chuyển không bóng thông minh. Phút 72, Chiesa cụ thể hóa ưu thế bằng pha bứt tốc và dứt điểm hiểm hóc ở góc hẹp, nâng tỷ số lên 3-2.

Kieran Morrison toả sáng đúng lúc trong màu áo Liverpool.

Trận đấu cũng đánh dấu màn trình diễn chói sáng của dàn sao trẻ Học viện. Kieran Morrison mở tỷ số ngay từ phút 13, trong khi Lewis Koumas ghi bàn kết liễu trận đấu ở phút 85. Khi Joe Gomez phải rời sân sớm vì chấn thương ở phút 13, cầu thủ trẻ Ifeanyi Ndukwe vào thay và thi đấu đầy chững chạc. Cùng với Trey Nyoni và Calum Scanlon, các nhân tố trẻ tỏ ra cực kỳ tự tin trong các phối hợp phạm vi hẹp, cho thấy sự đồng bộ về tư duy chơi bóng xuyên suốt các cấp độ.

Kiểm soát toàn diện qua những con số thống kê

Sự vượt trội của Liverpool được thể hiện rõ qua các số liệu chuyên môn trên sân. Đội chủ sân Anfield kiểm soát bóng tới 64%, thực hiện tổng cộng 517 đường chuyền với tỷ lệ chính xác đạt 90% (467 đường chuyền thành công).

Khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng được duy trì ở cả nửa sân nhà (261 đường chuyền) lẫn nửa sân đối phương (206 đường chuyền). Cùng với 18 lần chạm bóng trong vòng cấm Sunderland, Liverpool đã hoàn tất chiến thắng thuyết phục cả về tỷ số lẫn thế trận.