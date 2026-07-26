Liverpool lội ngược dòng hạ Sunderland 4-2 trong cơn mưa bàn thắng Màn rượt đuổi tỷ số bùng nổ tại GEODIS Park ghi dấu ấn đậm nét của các ngôi sao Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa cùng dàn nhân tố trẻ Liverpool.

Trận giao hữu trên sân GEODIS Park đã mang đến cho người hâm mộ một kịch bản rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với 6 bàn thắng được ghi. Mặc dù liên tục rơi vào thế bị dẫn trước, Liverpool vẫn thể hiện bản lĩnh của đội bóng lớn khi lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Sunderland nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao cùng dàn cầu thủ trẻ đầy triển vọng.

Khởi đầu sôi động và biến số từ chấn thương

Bước vào cuộc đọ sức với mục tiêu thử nghiệm đội hình trong trận đấu đầu tiên dưới thời tân HLV Andoni Iraola, Liverpool nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. Sức ép liên tục của đại diện Ngoại hạng Anh mau chóng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 13, khi tài năng trẻ Kieran Morrison dứt điểm gọn gàng sau đường kiến tạo dọn cỗ từ Harvey Elliott.

Kieran Morrison giúp Liverpool có bàn mở tỷ số.

Tuy nhiên, thế chủ động của The Kop sớm bị xáo trộn khi hậu vệ Joe Gomez dính chấn thương và phải rời sân sớm. Sự chập choạng ở hệ thống phòng ngự lập tức bị Sunderland khai thác. Phút 28, tiền vệ Enzo Le Fée tung cú sút xa đẳng cấp đưa bóng vào góc cao, đánh bại thủ thành Giorgi Mamardashvili và quân bình tỷ số 1-1.

Màn lội ngược dòng bùng nổ trong hiệp hai

Bước sang hiệp hai, những sự thay đổi nhân sự trên diện rộng từ cả hai HLV khiến nhịp độ trận đấu tiếp tục đẩy lên cao. Ngay phút 49, khi hàng thủ Liverpool chưa kịp ổn định, Tymur Tutierov tận dụng cơ hội dứt điểm cận thành đưa Sunderland vượt lên dẫn 2-1.

Sunderland thi đấu đầy nỗ lực, nhưng chưa đủ để đả bại Liverpool.

Khi bị đẩy vào thế rượt đuổi, bản lĩnh của các ngôi sao bên phía Lữ đoàn đỏ lập tức lên tiếng. Phút 56, Dominik Szoboszlai tung cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bàn thắng giải tỏa tâm lý giúp Liverpool lấy lại hoàn toàn thế trận.

Ở nửa sau hiệp hai, sự cơ động của Federico Chiesa cùng sao trẻ Lewis Koumas liên tục xé nát hàng phòng ngự đối phương. Phút 72, nhận đường chuyền từ Calvin Ramsay, Chiesa dứt điểm tinh tế ở góc hẹp nâng tỷ số lên 3-2. Đến phút 85, Lewis Koumas đệm bóng gọn gàng ấn định chiến thắng 4-2 cho Liverpool.

Tổng kết diễn biến trận đấu

Đội hình ra sân của 2 đội.

Đội bóng Cầu thủ ghi bàn Tỷ số Liverpool Kieran Morrison (13'), Dominik Szoboszlai (56'), Federico Chiesa (72'), Lewis Koumas (85') 4 Sunderland Enzo Le Fée (28'), Tymur Tutierov (49') 2

Màn lội ngược dòng nghẹt thở cùng màn trình diễn bùng nổ của dàn dự bị lẫn các cầu thủ trẻ đã mang đến những tín hiệu rất tích cực cho Liverpool trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới.