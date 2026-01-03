Liverpool lột xác ngoạn mục: Từ đội bóng tệ nhất thành vua bóng chết tại Ngoại hạng Anh Với 3 bàn thắng từ phạt góc chỉ trong hiệp một trước West Ham, Liverpool đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ từ các tình huống cố định và chính thức vươn lên vị trí thứ 5.

Sự chuyển mình của Liverpool thành một trong những đội bóng tận dụng tình huống cố định hiệu quả nhất Ngoại hạng Anh đang trở thành điểm tựa chiến thuật quan trọng dưới thời HLV Arne Slot. Từ vị thế của một đội bóng gặp khủng hoảng ở các pha bóng chết, The Kop đã thực hiện một cuộc lột xác ngoạn mục để áp đảo các đối thủ tại Anfield.

Sự áp đảo tại Anfield và cột mốc lịch sử từ năm 2016

Trong hiệp một trận gặp West Ham, Liverpool đã tạo nên một kịch bản không tưởng khi ghi tới ba bàn thắng xuất phát từ các quả phạt góc. Hugo Ekitike, Virgil van Dijk và Alexis Mac Allister lần lượt là những người lập công, tạo nên một cách biệt không thể san lấp ngay từ sớm. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016, một đội bóng tại Ngoại hạng Anh ghi được 3 bàn từ các tình huống cố định chỉ trong 45 phút đầu tiên.

Liverpool đang rất nguy hiểm trong các pha phạt góc.

Dù đối thủ West Ham đang có phong độ thất thường, nhưng sự hiệu quả của Liverpool là điều không thể phủ nhận. Các pha dàn xếp của đội chủ sân Anfield mang tính trực diện và chính xác cao, khai thác triệt để những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự của đối phương.

Cuộc cách mạng con số: Từ tháng 1 rực rỡ

Nhìn lại giai đoạn lượt đi, ít ai tin rằng Liverpool có thể cải thiện nhanh chóng đến vậy. Tính đến cuối tháng 12, họ chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn từ bóng chết – thành tích tệ nhất giải đấu – nhưng lại để thủng lưới tới 12 lần. Những lời phàn nàn của HLV Arne Slot về sự lỏng lẻo này từng là chủ đề quen thuộc trên các mặt báo.

Tuy nhiên, kể từ tháng 1, gió đã đổi chiều. Liverpool vươn lên dẫn đầu giải đấu về chỉ số ghi bàn từ tình huống cố định với 9 pha lập công, nhiều hơn 3 bàn so với hai đối thủ bám đuổi là Newcastle và Arsenal. Quan trọng hơn, họ chỉ để lọt lưới 3 lần trong cùng giai đoạn này, cho thấy sự cân bằng trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Thay đổi nhân sự và tư duy chiến thuật của Arne Slot

HLV Arne Slot thừa nhận đã có những điều chỉnh nhỏ trong chi tiết dàn xếp phạt góc sau khi cựu HLV phụ trách tình huống cố định Aaron Briggs rời đi vào ngày 30/12. Ông tin rằng mọi thứ đang "trở lại đúng quỹ đạo" vốn có của một đội bóng lớn.

"Cách dàn xếp của chúng tôi có chút khác biệt, nhưng lý do lớn nhất là mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo," Slot chia sẻ. Ông cũng nhấn mạnh rằng dù đội nhà từng kém Arsenal tới 23 bàn về hiệu số (tính cả phạt đền), nhưng khoảng cách này đang dần được thu hẹp nhờ sự hiệu quả từ các pha bóng chết.

Chiến thắng quan trọng và tham vọng Top 4

Kết thúc trận đấu, Liverpool ghi tổng cộng 5 bàn thắng vào lưới West Ham. Dù các pha lập công của Tomas Soucek và Valentin Castellanos khiến khán đài Anfield có những phút giây lo lắng, nhưng bản lĩnh của thầy trò Arne Slot đã giúp họ giữ lại 3 điểm trọn vẹn.

Liverpool đang tạm vươn lên vị trí thứ 5.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định vị thế "vua bóng chết" mới của giải đấu mà còn giúp Liverpool tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Với sự lột xác về mặt chiến thuật, The Kop đang cho thấy họ sẵn sàng cho cuộc đua khốc liệt giành vé dự Champions League mùa tới.