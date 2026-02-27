Liverpool mất Florian Wirtz: Bài toán sáng tạo và nỗi lo của Arne Slot trước West Ham HLV Arne Slot xác nhận Florian Wirtz sẽ vắng mặt trong trận gặp West Ham do chấn thương, để lại khoảng trống lớn nơi tuyến giữa và đe dọa trực tiếp đến phong độ của Hugo Ekitike.

Sự vắng mặt của Florian Wirtz đang trở thành một bài toán đau đầu đối với ban huấn luyện Liverpool ngay trước thềm cuộc đối đầu quan trọng với West Ham United. Những lo ngại ban đầu về một chấn thương nhẹ sau sự cố khởi động trước trận gặp Nottingham Forest đã biến thành một thực tế khắc nghiệt, đe dọa trực tiếp đến tham vọng lọt vào tốp 4 của đội bóng vùng Merseyside.

Arne Slot xác nhận tin dữ về lộ trình hồi phục của Wirtz

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Arne Slot đã thẳng thắn thừa nhận tình hình không mấy lạc quan của cậu học trò người Đức. Chiến lược gia này khẳng định Wirtz chắc chắn không thể ra sân vào giữa tuần này. Điều đáng ngại hơn chính là sự bất định về thời điểm ngôi sao trẻ này có thể trở lại đội hình xuất phát.

Wirtz ngồi ngoài bởi chấn thương.

"Vào thời điểm này, tôi thực sự không biết khi nào cậu ấy có thể trở lại", Slot chia sẻ với giới báo chí. Sự thay đổi thái độ từ lạc quan sau trận thắng Nottingham Forest sang thận trọng cho thấy mức độ nghiêm trọng của chấn thương có thể đã diễn biến phức tạp hơn dự kiến ban đầu. Đây là đòn giáng mạnh vào Liverpool khi họ chuẩn bị bước vào chuỗi trận mật độ dày đặc.

Thống kê chứng minh tầm ảnh hưởng không thể thay thế

Florian Wirtz không chỉ là một cái tên trong đội hình xuất phát; anh là linh hồn trong lối chơi tấn công của The Kop mùa này. Các số liệu thống kê từ Sofascore đã phác họa rõ nét tầm quan trọng của tiền vệ này:

Số trận đá chính: 21 trận.

21 trận. Đóng góp trực tiếp: 4 bàn thắng và 2 kiến tạo.

4 bàn thắng và 2 kiến tạo. Sáng tạo: Trung bình 1.8 đường chuyền quyết định (key pass) mỗi trận.

Wirtz đóng vai trò là trạm luân chuyển bóng chính ở khu vực 1/3 cuối sân. Khi anh vắng mặt, Liverpool lập tức rơi vào tình trạng thiếu tính liên kết. Thực tế trong trận đấu với Nottingham Forest, dù giành chiến thắng nhờ bàn thắng muộn của Alexis Mac Allister, lối chơi của Liverpool vẫn bị đánh giá là rời rạc và thiếu sự mượt mà cần thiết khi Curtis Jones hay Dominik Szoboszlai trám vào vị trí số 10.

Sự cô lập của Hugo Ekitike khi thiếu đối tác ăn ý

Một hệ lụy nghiêm trọng khác từ chấn thương của Wirtz là sự suy giảm hiệu suất của Hugo Ekitike. Bộ đôi này đã tạo nên mối liên kết đặc biệt trong mùa giải 2025/26 khi cùng nhau phối hợp tạo ra 6 bàn thắng. Nếu duy trì phong độ này, họ hoàn toàn có thể đe dọa kỷ lục ghi bàn phối hợp của cặp bài trùng Michael Owen và Steven Gerrard thiết lập mùa 2002/03.

Hugo Ekitike sẽ mất đi đối tác chơi ăn ý.

Tuy nhiên, khi không có Wirtz "tiếp đạn", Ekitike trở nên lạc lõng. Thống kê chỉ ra rằng tiền đạo người Pháp phối hợp tạo bàn thắng với Wirtz nhiều gấp ba lần so với bất kỳ đồng đội nào khác tại Liverpool. Việc Ekitike đang trải qua chuỗi 4 trận tịt ngòi cộng với việc mất đi đối tác ăn ý nhất đang đặt hàng công của Arne Slot vào tình trạng báo động đỏ.

Phương án thay thế cho vị trí số 10 trước West Ham

Hiện tại, Liverpool đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 45 điểm, bằng điểm với Chelsea. Trong bối cảnh cuộc đua giành vé dự Champions League đang ở giai đoạn căng thẳng, HLV Arne Slot buộc phải tìm ra giải pháp tối ưu cho vị trí hộ công:

Alexis Mac Allister: Phương án được ưu tiên nhờ khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp và nhãn quan chiến thuật sắc bén. Dominik Szoboszlai: Mang lại sự cơ động và khả năng hỗ trợ phòng ngự, nhưng thường thiếu đi sự tinh tế trong những đường chuyền quyết định cuối cùng.

Trận đấu với West Ham United sẽ là bài kiểm tra năng lực ứng biến của Arne Slot. Sự thiếu vắng một nhạc trưởng như Florian Wirtz buộc Liverpool phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu nếu không muốn bị tụt lại trong cuộc đua Top 4 đầy khắc nghiệt.