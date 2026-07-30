Liverpool nhắm Bradley Barcola thay Salah: PSG đòi mức phí kỷ lục 145 triệu bảng Ngôi sao 23 tuổi Bradley Barcola phát tín hiệu muốn gia nhập Liverpool, nhưng PSG đưa ra mức giá kỷ lục Premier League từ 117 đến 145 triệu bảng.

Liverpool đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức đến Paris Saint-Germain để chiêu mộ tiền đạo Bradley Barcola. Đội chủ sân Anfield nhận được "đèn xanh" từ chính chân sút 23 tuổi, người bày tỏ nguyện vọng rõ ràng muốn chuyển sang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh dưới thời HLV Andoni Iraola.

Bradley Barcola muốn đến Liverpool. Ảnh: Getty Images.

Lý do Bradley Barcola chọn Anfield làm bến đỗ tiếp theo

Tuyển thủ Pháp đã từ chối gia hạn hợp đồng với PSG để chuẩn bị cho chương tiếp theo trong sự nghiệp. Mặc dù nằm trong tầm ngắm của Arsenal, Barcola vẫn dành sự ưu tiên hàng đầu cho Liverpool. Ban lãnh đạo đội bóng vùng Merseyside đã xúc tiến làm việc với người đại diện của anh — đơn vị cũng đang quản lý Ousmane Dembele — và thu về những phản hồi rất tích cực.

Bên cạnh đó, việc chiêu mộ Barcola đáp ứng đúng ưu tiên xuyên suốt mùa hè này của Liverpool: bổ sung tốc độ cho hàng công nhằm khỏa lấp khoảng trống sau sự ra đi của Mohamed Salah. Đội bóng từng theo đuổi tuyển thủ Bờ Biển Ngà Yan Diomande với gói thầu 100 triệu bảng, nhưng thương vụ này đã chững lại khi cầu thủ này tiến gần đến việc gia nhập Real Madrid.

Rào cản tài chính: PSG định giá kỷ lục Ngoại hạng Anh

Dù đã đạt thỏa thuận cá nhân về mặt nguyên tắc, đàm phán giữa hai câu lạc bộ dự báo sẽ vô cùng căng thẳng. Để hoàn tất thương vụ, Liverpool bắt buộc phải chi ra khoản ngân sách vượt mốc 110 triệu bảng. PSG hiện lấy mức phí 117 triệu bảng mà Chelsea từng chi cho Morgan Rogers làm mốc tham chiếu để định giá cho cầu thủ chạy cánh từng hai lần vô địch Champions League.

Đặc biệt, các nguồn tin từ Pháp tiết lộ PSG thậm chí muốn thu về tới 145 triệu bảng — con số đủ để thiết lập kỷ lục chuyển nhượng mới trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Liverpool tỏ ra không ngần ngại trước các khoản đầu tư lớn. Cách đây 12 tháng, họ từng tạo nên chấn động trên thị trường chuyển nhượng khi kích nổ hai bản hợp đồng bom tấn là Alexander Isak (125 triệu bảng) và Florian Wirtz (116 triệu bảng).

Nếu các bên thống nhất được mức phí, Barcola dự kiến sẽ ký hợp đồng có thời hạn tối thiểu 5 năm với Liverpool. Sự chủ động của tiền đạo 23 tuổi mang lại cú hích lớn cho HLV Iraola trong nỗ lực xây dựng diện mạo mới cho đội hình hướng tới mùa giải tiếp theo.