Liverpool nhắm đá tảng Illia Zabarnyi: Tham vọng tái hợp của Andoni Iraola Nhằm gia cố hàng thủ cho mùa giải mới, Liverpool đang đưa Illia Zabarnyi vào tầm ngắm. Sự hiện diện của Richard Hughes và HLV Andoni Iraola được xem là chìa khóa để thuyết phục trung vệ PSG cập bến Anfield.

Trong nỗ lực làm mới đội hình và xây dựng một hệ thống phòng ngự kiên cố hơn, Liverpool đã xác định Illia Zabarnyi là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Đội chủ sân Anfield không giấu giếm ý định đưa tuyển thủ Ukraine về vùng Merseyside, một bước đi chiến lược dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc giữa ban huấn luyện và cầu thủ.

Illia Zabarnyi lọt tầm ngắm Liverpool. Ảnh: Getty.

Mối liên kết từ Bournemouth và kế hoạch của Andoni Iraola

Lý do khiến Liverpool quyết tâm theo đuổi Zabarnyi nằm ở mối quan hệ mật thiết giữa anh với hai nhân vật quan trọng tại The Kop: Giám đốc thể thao Richard Hughes và HLV Andoni Iraola. Cả hai từng có thời gian làm việc trực tiếp với trung vệ 23 tuổi này tại Bournemouth, nơi anh đã khẳng định được giá trị tại đấu trường Ngoại hạng Anh khắc nghiệt.

Theo nguồn tin từ Fichajes, dù chưa có thỏa thuận chính thức nào được thiết lập giữa hai câu lạc bộ, nhưng sự hiện diện của Iraola trên băng ghế chỉ đạo được xem là chìa khóa vạn năng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha không chỉ hiểu rõ năng lực của Zabarnyi mà còn biết cách tối ưu hóa những điểm mạnh cũng như khắc phục các hạn chế của học trò cũ để phù hợp với triết lý bóng đá tại Liverpool.

Phân tích kỹ thuật: Tại sao là Illia Zabarnyi?

Ở tuổi 23, Zabarnyi sở hữu bộ kỹ năng phòng ngự toàn diện, phù hợp với yêu cầu khắt khe của một đội bóng lớn. Anh nổi bật với khả năng bọc lót thông minh, tranh chấp tay đôi mạnh mẽ và đặc biệt là tư duy làm chủ không gian phía sau lưng hàng thủ – yếu tố cực kỳ quan trọng trong lối chơi pressing tầm cao.

Việc đã quen thuộc với môi trường bóng đá Anh giúp trung vệ này loại bỏ rủi ro về khả năng thích nghi. Trước khi gia nhập Paris Saint-Germain vào năm 2025 với mức giá 63 triệu euro, Zabarnyi đã là một trong những chốt chặn đáng tin cậy. Sự điềm tĩnh và khả năng đọc tình huống của anh được kỳ vọng sẽ nâng tầm năng lực cạnh tranh cho hàng phòng ngự của The Kop.

Rào cản từ Paris Saint-Germain

Tuy nhiên, thương vụ này đang đối mặt với thách thức lớn từ phía Paris Saint-Germain. Đội bóng nước Pháp hiện không chịu áp lực phải bán người và coi trung vệ người Ukraine là nhân tố không thể thay thế cho các kế hoạch tương lai, nhất là khi hợp đồng của anh còn kéo dài đến năm 2030.

Đại diện Ligue 1 xem Zabarnyi là một khoản đầu tư tốn kém nhưng xứng đáng. Do đó, Liverpool sẽ chỉ gửi đề nghị chính thức nếu nhận được những tín hiệu sẵn sàng đàm phán từ đối tác. Nếu Paris Saint-Germain đồng ý với một mức phí hợp lý, Liverpool sẵn sàng kích hoạt bản hợp đồng bom tấn này để hoàn thiện đội hình, sẵn sàng thách thức các danh hiệu trong mùa giải mới.