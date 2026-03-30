Liverpool nhắm Iliman Ndiaye của Everton thay Mohamed Salah với giá 65 triệu bảng Lữ đoàn đỏ chuẩn bị thực hiện thương vụ gây sốc tại vùng Merseyside khi chiêu mộ ngôi sao Iliman Ndiaye từ kình địch Everton nhằm thay thế Mohamed Salah.

Liverpool đang chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao lịch sử tại sân Anfield khi nhắm đến tiền đạo Iliman Ndiaye của Everton như phương án trọng yếu để thay thế Mohamed Salah. Thương vụ gây chấn động này ước tính tiêu tốn của Lữ đoàn đỏ khoảng 65 triệu bảng, đánh dấu một trong những bước đi táo bạo nhất trên thị trường chuyển nhượng vùng Merseyside trong nhiều thập kỷ qua.

Phương án khỏa lấp khoảng trống của Mohamed Salah

Trong bối cảnh Mohamed Salah chuẩn bị chia tay đội bóng, HLV Arne Slot cùng ban lãnh đạo Liverpool đang ráo riết tìm kiếm người kế thừa hành lang cánh phải. Iliman Ndiaye, chân sút 26 tuổi người Senegal, đã nhanh chóng lọt vào danh sách ưu tiên sau những màn trình diễn thuyết phục tại Everton mùa này.

Ndiaye lọt vào tầm ngắm của Liverpool.

Ndiaye đã ghi được 6 bàn thắng và đóng góp 3 đường kiến tạo cho Everton, góp phần giúp đội bóng này bám đuổi sát sao Liverpool trên bảng xếp hạng với khoảng cách chỉ còn 3 điểm. Khả năng tự mình định đoạt trận đấu bằng những khoảnh khắc cá nhân, tiêu biểu là pha dứt điểm tung lưới Chelsea tại sân Hill Dickinson mới đây, là yếu tố then chốt khiến giới thượng tầng Anfield sẵn sàng bạo chi.

Phá bỏ rào cản lịch sử tại vùng Merseyside

Việc chuyển nhượng trực tiếp giữa Liverpool và Everton là điều cực kỳ hiếm hoi. Nếu thương vụ này thành công, lịch sử bóng đá vùng Merseyside sẽ bước sang một trang mới. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, chỉ có 29 cầu thủ từng thực hiện việc chuyển nhượng trực tiếp giữa hai thế lực này.

Ndiaye được giới chuyên môn đánh giá cao.

Đáng chú ý, bước sang thế kỷ 21, con số này chỉ vỏn vẹn là 2 người, với trường hợp gần nhất mang tên Abel Xavier vào năm 2002. Việc đội chủ sân Goodison Park chấp nhận bán đi một tài sản vô giá cho đối thủ không đội trời chung chắc chắn sẽ tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội từ phía người hâm mộ cả hai phía.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt từ các ông lớn

Bên cạnh Liverpool, phong độ thăng hoa của cựu cầu thủ Marseille và Sheffield United còn giúp anh lọt vào tầm ngắm của những ông lớn khác như Arsenal hay Manchester United. Tuy nhiên, Liverpool đang tỏ rõ quyết tâm sau khi các mục tiêu hàng đầu như Michael Olise, Desire Doue hay Bradley Barcola đều đã đóng sập cánh cửa đàm phán.

Giới chuyên môn nhận định Ndiaye vẫn còn nhiều dư địa để phát triển lên một đẳng cấp cao hơn tại môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh. Viễn cảnh tiền đạo người Senegal kết hợp cùng những đối tác chất lượng như Florian Wirtz hay Hugo Ekitike hứa hẹn sẽ mang đến sức công phá mới mẻ và đáng gờm cho hàng công của Liverpool trong kỷ nguyên hậu Salah.