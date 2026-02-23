Liverpool nhắm Lutsharel Geertruida thay thế Joe Gomez: Lời giải hoàn hảo cho hàng thủ Liverpool đang cân nhắc tái khởi động thương vụ chiêu mộ hậu vệ đa năng Lutsharel Geertruida nhằm sẵn sàng cho phương án thay thế Joe Gomez trong kỳ chuyển nhượng hè.

Sau một kỳ chuyển nhượng tháng Giêng không có bất kỳ tân binh nào, Liverpool đang đứng trước áp lực phải hành động quyết liệt để củng cố lực lượng. Những chấn thương và sự thiếu hụt phương án dự phòng đã bộc lộ rõ điểm yếu trong đội hình của HLV Arne Slot. Đặc biệt, tương lai bất định của Joe Gomez đang buộc ban lãnh đạo The Kop phải nghiêm túc cân nhắc việc chiêu mộ Lutsharel Geertruida, người được xem là sự thay thế lý tưởng nhờ lối đá đa năng.

Nhu cầu cấp thiết về nhân sự tại Anfield

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua chứng kiến sự chần chừ của Liverpool khi Arne Slot và Richard Hughes không thể mang về bản hợp đồng nào dù đã nỗ lực tìm kiếm viện binh trong những ngày cuối. Khoảng thời gian từ nay đến khi thị trường mở cửa trở lại là cơ hội quý giá để đội ngũ tuyển trạch tại Anfield đánh giá kỹ lưỡng các mục tiêu dài hạn.

Nhu cầu bổ sung hậu vệ càng trở nên cấp bách khi các tin đồn về việc Joe Gomez rời đi ngày càng dày đặc. Trung vệ người Anh đang được liên hệ mạnh mẽ với Bayern Munich và nhiều đội bóng lớn khác. Việc Gomez tìm kiếm một khởi đầu mới là điều có thể hiểu được, nhưng đối với Liverpool, sự ra đi của anh đồng nghĩa với việc mất đi một quân bài dự bị chiến lược có thể đảm nhiệm mọi vị trí ở hàng phòng ngự.

Lutsharel Geertruida: Sự lựa chọn hoàn hảo về chiến thuật

Trong bối cảnh đó, Lutsharel Geertruida nổi lên như một ứng cử viên sáng giá nhất để lấp vào khoảng trống mà Gomez để lại. Thương vụ chiêu mộ cầu thủ người Hà Lan từng đổ bể vào phút chót trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng trước do vấn đề thời gian, nhưng cánh cửa đến Anfield vẫn đang rộng mở. Ở tuổi 25, Geertruida sở hữu những phẩm chất tương đồng đáng kinh ngạc với Joe Gomez, đặc biệt là khả năng thi đấu tròn vai ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh.

Lutsharel Geertruida có thể đá nhiều vị trí.

Sự đa năng này là yếu tố sống còn đối với một đội bóng tham vọng chinh phục nhiều đấu trường như Liverpool. Khả năng thích nghi của Geertruida còn được củng cố nhờ mối quan hệ công việc trước đây với HLV Arne Slot, giúp quá trình hòa nhập vào triết lý bóng đá của chiến lược gia người Hà Lan trở nên thuận lợi hơn.

Lutsharel Geertruida và Slot thời ở Feyenoord.

Lợi thế từ kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh

Lịch sử chuyển nhượng của Liverpool cho thấy sự thích nghi luôn là vấn đề nan giải đối với các tân binh. Tuy nhiên, Geertruida hiện đang chinh chiến tại môi trường bóng đá Anh trong màu áo Sunderland theo dạng cho mượn từ RB Leipzig. Kinh nghiệm thực chiến tại Xứ sở sương mù giúp anh có lợi thế lớn so với những mục tiêu khác từ các giải đấu châu Âu.

Việc Geertruida đã làm quen với cường độ thi đấu khắc nghiệt tại Anh dưới sự dẫn dắt của Regis le Bris sẽ rút ngắn đáng kể thời gian hòa nhập nếu anh cập bến Anfield. Đây là yếu tố then chốt giúp Liverpool tránh lặp lại những trường hợp chật vật thích nghi như một số bản hợp đồng trong quá khứ.

Rào cản tài chính và quyền quyết định

Vấn đề còn lại nằm ở mức phí chuyển nhượng và quyền ưu tiên của Sunderland. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đang nắm quyền chọn mua đứt Geertruida từ RB Leipzig. Nếu Sunderland không kích hoạt điều khoản này, Liverpool sẽ có cơ hội lớn để nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Hà Lan.

Liverpool phải chi đậm để mua Lutsharel Geertruida.

Mặc dù mức giá để sở hữu Geertruida chắc chắn không rẻ, nhưng nếu việc bán Joe Gomez mang về một khoản ngân sách đáng kể, Richard Hughes và Arne Slot sẽ có đủ nguồn lực để đầu tư. Việc thay thế một công thần bằng một nhân tố trẻ trung, đa năng và giàu tiềm năng như Geertruida có thể là bước đi chiến lược để làm mới hàng thủ The Kop trong kỷ nguyên mới.