Liverpool nhắm Mateus Fernandes: Sự lặp lại của công thức chuyển nhượng thành công Liverpool đang theo dõi sát sao tiền vệ Mateus Fernandes của West Ham như một phương án chiến lược, tiếp nối truyền thống chiêu mộ các ngôi sao từ những đội bóng xuống hạng.

Chiến thắng áp đảo 5-2 của Liverpool trước West Ham tại Anfield không chỉ củng cố vị thế của đội bóng vùng Merseyside mà còn mở ra một chương mới trên thị trường chuyển nhượng. Trong khi tập thể The Hammers thể hiện một bộ mặt rời rạc, Mateus Fernandes lại tỏa sáng như một điểm sáng hiếm hoi, trực tiếp ghi điểm với đội ngũ tuyển trạch của đội chủ nhà nhờ phong thái chơi bóng đĩnh đạc và tư duy chiến thuật nhạy bén.

Fernandes là mục tiêu hàng đầu của Liverpool vào lúc này.

Chiến lược săn "ngọc" từ những đội bóng khủng hoảng

Việc West Ham đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng và đối mặt với nguy cơ rớt hạng tại Ngoại hạng Anh đang tạo ra một kịch bản vô cùng thuận lợi cho Liverpool. Theo ký giả David Lynch, đội bóng thành phố cảng luôn duy trì một mạng lưới tuyển trạch đặc biệt quan tâm đến các CLB đang gặp khó khăn. Mateus Fernandes, với tài năng thiên bẩm và sự thích nghi nhanh chóng với môi trường bóng đá Anh, được đánh giá là sự bổ sung hoàn hảo cho hệ thống của HLV hiện tại.

Phương thức tiếp cận này vốn là "đặc sản" trong chính sách chuyển nhượng của Liverpool suốt nhiều năm qua. Lữ đoàn đỏ không hề xa lạ với việc chiêu mộ trụ cột từ các đội bóng xuống hạng để biến họ thành những nhân tố chủ chốt tại Anfield. Những bản hợp đồng thành công vang dội trong quá khứ như Xherdan Shaqiri hay Georginio Wijnaldum là minh chứng rõ nét nhất cho tư duy mua sắm thông minh, thực dụng nhưng đầy hiệu quả này.

Fernandes vừa có màn thể hiện khá ấn tượng trước Liverpool.

Bài toán tài chính và biến số Alexis Mac Allister

Mùa hè năm ngoái, West Ham đã phải chi ra 42 triệu bảng để sở hữu chữ ký của tiền vệ người Bồ Đào Nha từ Sporting CP. Tuy nhiên, vị thế đàm phán của đội bóng London sẽ suy giảm đáng kể nếu họ không thể trụ lại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Các báo cáo chỉ ra rằng hợp đồng của Fernandes có thể tồn tại điều khoản giải phóng với mức phí ưu đãi trong trường hợp xuống hạng. Ngay cả khi West Ham trụ hạng thành công, một đề nghị dưới 60 triệu bảng được cho là đủ để khiến ban lãnh đạo The Hammers phải cân nhắc.

Sự quan tâm dành cho Fernandes càng trở nên cấp thiết khi tương lai của hàng tiền vệ Liverpool đang xuất hiện những dấu hỏi lớn. Real Madrid được cho là đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Alexis Mac Allister. Nếu tiền vệ người Argentina quyết định rời Anfield để tìm kiếm thử thách mới tại Bernabeu, Liverpool cần một phương án thay thế có đủ sự trẻ trung và tiềm năng phát triển dài hạn. Với phẩm chất kỹ thuật và khả năng luân chuyển bóng ấn tượng, Mateus Fernandes hoàn toàn đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe để khỏa lấp khoảng trống ở khu trung tuyến.

Thống kê triển vọng của Mateus Fernandes

Ở tuổi 21, Fernandes không chỉ sở hữu nền tảng kỹ thuật cơ bản tốt mà còn cho thấy sự bền bỉ trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Khả năng đọc trận đấu và thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến của tiền vệ này là yếu tố mà Liverpool đang tìm kiếm để duy trì nhịp độ tấn công đa dạng. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ngày càng lạm phát, việc sở hữu một tài năng trẻ với mức giá hợp lý thông qua "công thức cũ" có thể là bước đi bậc thầy tiếp theo của đội ngũ quản lý tại Anfield.