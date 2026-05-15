Liverpool nhắm quái thú Allan Elias thay thế Mohamed Salah với giá 30 triệu bảng Trong nỗ lực tái thiết đội hình dưới thời HLV Arne Slot, Liverpool đang chuyển hướng sang tài năng trẻ Allan Elias của Palmeiras như một phương án thay thế Mohamed Salah đầy tiềm năng với mức phí hợp lý.

Huấn luyện viên Arne Slot vừa chính thức dập tắt những hoài nghi về tương lai tại Anfield khi khẳng định ông sẽ tiếp tục dẫn dắt Liverpool trong mùa giải tới. Tuyên bố này được đưa ra ngay trước chuyến làm khách đến sân của Aston Villa, mang lại sự ổn định cần thiết cho đội bóng sau giai đoạn biến động. Để hiện thực hóa mục tiêu trở lại cuộc đua vô địch, tập đoàn FSG và Giám đốc thể thao Richard Hughes đang triển khai một chiến lược chuyển nhượng thông minh, tập trung vào các mục tiêu chất lượng nhưng có mức giá phù hợp với ngân sách.

Rào cản tài chính từ các ngôi sao đắt đỏ

Trong danh sách theo dõi của bộ phận tuyển trạch Liverpool, những cái tên như Bradley Barcola (PSG) hay Yan Diomande (RB Leipzig) từng là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, mức giá chuyển nhượng khổng lồ của họ đang trở thành rào cản lớn đối với đội chủ sân Anfield. Điển hình là trường hợp của Yan Diomande, ngôi sao 19 tuổi vừa trải qua một mùa giải bùng nổ tại Leipzig.

Diomande sở hữu các thống kê ấn tượng với 12 bàn thắng và 7 đường kiến tạo sau 32 trận, vượt trội hơn hẳn so với thông số 7 bàn và 6 kiến tạo của Mohamed Salah sau 25 trận mùa này. Thế nhưng, con số 87 triệu bảng mà phía Leipzig yêu cầu cùng sự cạnh tranh quyết liệt từ PSG đã khiến Liverpool phải cân nhắc lại chiến lược của mình.

Allan Elias: Lời giải cho bài toán thể chất và kinh phí

Chính vì những rào cản về tài chính, Liverpool đã chuyển hướng sang Allan Elias, tài năng 22 tuổi thuộc biên chế Palmeiras. Đội bóng Brazil hiện định giá cầu thủ này ở mức 30 triệu bảng, một con số giúp FSG dễ dàng cân đối ngân sách cho các vị trí khác trong đội hình. Các chuyên gia phân tích dữ liệu đánh giá Allan Elias là mẫu cầu thủ có nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi rực lửa, rất phù hợp với cường độ cao tại Ngoại hạng Anh.

Điểm khác biệt lớn nhất giúp Elias thu hút Richard Hughes chính là khả năng hỗ trợ phòng ngự. Trong bối cảnh Liverpool thường bị chỉ trích thiếu sức mạnh thể chất ở khu trung tuyến, Elias nổi lên như một giải pháp với trung bình 6,1 lần thắng tranh chấp tay đôi mỗi trận. Dù thuận chân trái và thường xuyên thi đấu bên hành lang cánh phải, cầu thủ này vẫn có thể đảm nhận vai trò hộ công, mang lại sự linh hoạt tối đa cho sơ đồ chiến thuật của Arne Slot.

Tiềm năng phát triển dài hạn

Dù chưa đạt đến độ tinh tế và hiệu quả tức thì như Yan Diomande về khả năng rê bóng hay tạo cơ hội, nhưng Allan Elias lại sở hữu sự bền bỉ và khát khao tranh chấp bóng mạnh mẽ. Đây là những tố chất mà Liverpool đang tìm kiếm để kế vị khoảng trống mà Mohamed Salah có thể để lại trong tương lai gần.

Việc chiêu mộ thành công ngôi sao từ Palmeiras không chỉ giúp Liverpool khắc phục điểm yếu về khả năng tranh chấp mà còn đảm bảo đội hình có đủ chiều sâu để duy trì vị thế trong cuộc đua vô địch. Với sự cam kết từ Arne Slot và một kế hoạch tuyển dụng rõ ràng, người hâm mộ Lữ đoàn đỏ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một thương vụ thành công mỹ mãn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.