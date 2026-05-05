Liverpool nhận 18 thất bại mùa này: Sự bạc nhược của The Kop thời Arne Slot Thất bại 2-3 trước kình địch Man Utd không chỉ là một trận thua thông thường mà còn phơi bày vòng lặp sai lầm của Liverpool với con số 18 lần trắng tay trên mọi đấu trường mùa này.

Liverpool vừa trải qua một đêm đáng quên tại Old Trafford khi để thua Man Utd với tỷ số 2-3. Dù về mặt lý thuyết, thầy trò HLV Arne Slot vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua dự Champions League, nhưng màn trình diễn rệu rã và những sai lầm lặp đi lặp lại đang khiến niềm tin của người hâm mộ chạm đáy.

Cột mốc buồn sau hơn 60 năm

Con số 18 thất bại trên mọi đấu trường tính đến thời điểm này là một thống kê gây chấn động đối với một đội bóng lớn như Liverpool. Kể từ khi thăng hạng lên giải đấu cao nhất vào năm 1962, lịch sử CLB mới chỉ chứng kiến 3 lần đội bóng phải nhận số trận thua nhiều hơn thế.

Đáng chú ý, lần gần nhất Liverpool rơi vào tình cảnh tương tự là mùa giải 2009-10 với 19 thất bại dưới thời Rafa Benitez – giai đoạn đội bóng khủng hoảng tài chính trầm trọng. Tệ hơn, mùa giải này đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1912-13, Liverpool để cả hai đội bóng thành Manchester giành chiến thắng trong cả hai lượt trận đi và về.

Vòng lặp sai lầm và sự hớ hênh trong phòng ngự

Kịch bản dẫn đến những trận thua của Liverpool mùa này luôn mang một sắc thái chung: khởi đầu chậm chạp và trả giá bằng những sai lầm cá nhân. Tại Old Trafford, sự thiếu tập trung lộ rõ ngay phút thứ 6 khi Alexis Mac Allister lúng túng để bóng đổi hướng sau cú sút của Matheus Cunha, khiến thủ thành Freddie Woodman hoàn toàn bó tay.

Sự chông chênh của hàng thủ tiếp tục được phơi bày ở bàn thua thứ hai. Ibrahima Konate và Andy Robertson đều thất bại trong pha không chiến trước Bruno Fernandes, tạo điều kiện để Benjamin Sesko dứt điểm cận thành dễ dàng. Dù Liverpool sở hữu thời lượng kiểm soát bóng không tệ, nhưng cách họ tổ chức phòng ngự lại thiếu đi sự quyết liệt cần thiết ở những thời điểm quyết định.

Điểm sáng hiếm hoi từ Dominik Szoboszlai

Giữa bức tranh tối màu, Dominik Szoboszlai là cái tên hiếm hoi để lại dấu ấn tích cực. Với màn trình diễn nỗ lực, tiền vệ này đã chính thức đi vào lịch sử CLB khi trở thành tiền vệ đầu tiên kể từ sau Steven Gerrard (mùa 2013-14) đạt cột mốc hai chữ số cho cả bàn thắng và kiến tạo trong một mùa giải (13 bàn, 10 kiến tạo).

Sự bùng nổ của Cody Gakpo khi được đẩy vào đá trung lộ trong hiệp hai cũng giúp Liverpool gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, sự hưng phấn đó đã bị dập tắt bởi khả năng "cầm vàng lại để vàng rơi". Bàn thua muộn của Kobbie Mainoo ở những phút cuối trận đã ấn định thất bại cay đắng, nâng tổng số bàn thua mà Liverpool phải nhận trong 15 phút cuối trận tại Ngoại hạng Anh mùa này lên con số 16.

Bài toán nan giải cho HLV Arne Slot

HLV Arne Slot thừa nhận Liverpool chính là "kiến trúc sư" cho sự sụp đổ của chính mình. Những thử nghiệm chiến thuật như đẩy Cody Gakpo sang cánh trái hay dùng hai số 10 (Wirtz và Szoboszlai) trong hiệp một đã khiến hàng công thiếu đi điểm tựa.

Thành tích sân khách trước các đội nửa trên bảng xếp hạng của Liverpool thực sự báo động: họ chỉ giành được vỏn vẹn 2 trên tổng số 24 điểm tối đa. Nếu không có những sự bổ sung chất lượng vào kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, "vòng lặp diệt vong" này có thể sẽ còn kéo dài, biến sân Anfield thành nơi lưu giữ những ký ức buồn thay vì những vinh quang rực rỡ.