Liverpool phơi áo tại Paris: Khi thử nghiệm của Arne Slot trở thành thảm họa Thất bại 0-2 trước PSG không chỉ nằm ở tỷ số, mà là sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự 5 người lần đầu được Arne Slot áp dụng trong một trận cầu đinh.

Liverpool đã phải nhận thất bại 0-2 trước PSG trong một trận đấu mà chiến thuật phòng ngự lùi sâu của Arne Slot hoàn toàn phá sản. Đây là hệ quả của việc đánh mất hoàn toàn thế trận và sự bế tắc trong khâu triển khai bóng trước sức ép nghẹt thở tại Paris.

Cú đánh cược thất bại của Arne Slot

Lần đầu tiên trong một trận cầu đinh, HLV Arne Slot gây bất ngờ khi gạt bỏ sơ đồ quen thuộc để thiết lập hàng thủ 5 người. Quyết định này nhằm mục đích tạo ra một "khối bê tông" trước khung thành, nhưng thực tế lại biến Liverpool thành một tập thể thụ động và dễ tổn thương.

PSG hoàn toàn áp đảo với các thông số thống trị: 18 cú sút, 6 lần trúng đích và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,2. Những bàn thắng của Desire Doue (phút 11) và Khvicha Kvaratskhelia (phút 65) chỉ là sự cụ thể hóa cho sức tấn công mãnh liệt từ đội chủ nhà. Ngược lại, Liverpool chỉ tung ra vỏn vẹn 3 cú sút vô hại với xG khiêm tốn 0,18, một con số phản ánh đúng sự bế tắc của họ.

Sự sụp đổ của hệ thống và nỗi lo tại Anfield

Hệ thống phòng ngự 5 người không những không mang lại sự an toàn mà còn bóp nghẹt khả năng phản công của "The Kop". Những cá nhân vốn được kỳ vọng như Ibrahima Konate hay Ryan Gravenberch đều có một ngày thi đấu dưới sức, thường xuyên mắc lỗi vị trí và thất thế trong các pha tranh chấp trực diện.

Đáng chú ý, sự trở lại Paris của Hugo Ekitike đã biến thành một nỗi thất vọng lớn. Thay vì đóng vai trò mục tiêu để giữ bóng, chân sút 23 tuổi lại liên tục biểu diễn kỹ thuật không đúng lúc và thất bại trong 6/10 tình huống tranh chấp. Điểm sáng hiếm hoi duy nhất thuộc về Milos Kerkez, bản hợp đồng mới miệt mài chiến đấu bên hành lang trái với tỷ lệ thắng đối đầu lên tới 80%.

Thất bại này đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai của Arne Slot khi sự đầu tư mạnh mẽ của giới chủ vẫn chưa mang lại một tập thể gắn kết. Rời nước Pháp với chỉ 2 bàn thua có thể coi là một sự may mắn, nhưng nếu không sớm tìm ra lời giải cho bài toán chiến thuật, cơ hội lật ngược thế cờ của Liverpool tại Anfield sẽ trở nên vô cùng mong manh.