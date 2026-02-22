Liverpool quyết tâm phục thù Nottingham Forest: Lợi thế thể lực là chìa khóa cho Arne Slot HLV Arne Slot đứng trước cơ hội lớn để chấm dứt chuỗi trận không thắng trước Nottingham Forest khi đối thủ đang kiệt sức sau chuyến hành quân xa tại đấu trường châu Âu.

Cuộc đối đầu tại Ngoại hạng Anh đêm nay không chỉ đơn thuần là một trận đấu giành 3 điểm, mà còn là cơ hội để HLV Arne Slot hóa giải lời nguyền trước Nottingham Forest. Trong gần hai mùa giải dẫn dắt đội bóng, chiến lược gia người Hà Lan vẫn chưa một lần nếm mùi chiến thắng trước đối thủ này, biến đội chủ sân City Ground trở thành một trong những cái tên khó chịu nhất trong sự nghiệp của ông bên cạnh Fulham và Leeds United.

Nỗi ám ảnh từ thất bại 0-3 tại Anfield

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội là một ký ức đáng quên đối với cá nhân Arne Slot và người hâm mộ The Kop. Liverpool khi đó đã phải nhận thất bại muối mặt 0-3 ngay trên thánh địa Anfield. Trận thua này không chỉ là một kết quả đơn lẻ mà còn đánh dấu giai đoạn khủng hoảng phong độ của đội bóng với 8 thất bại trong 11 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Slot có cơ hội lớn để "phục thù" Nottingham.

Đáng chú ý, trận đấu tới đây sẽ chứng kiến Slot đối đầu với vị thuyền trưởng thứ ba của Nottingham Forest chỉ trong vòng bốn lần gặp gỡ. Vitor Pereira, người vừa thay thế Sean Dyche, sẽ có màn ra mắt giải quốc nội trên băng ghế chỉ đạo đội chủ nhà. Sự thay đổi nhân sự liên tục tại City Ground – từ Ange Postecoglou đến Sean Dyche và giờ là Pereira – đã khiến quá trình phân tích chiến thuật của Liverpool trở nên phức tạp hơn do thiếu dữ liệu quan sát thực tế.

Sự tương phản về nền tảng thể lực

Dù gặp khó khăn trong việc nghiên cứu lối chơi mới của đối thủ, Liverpool lại đang nắm giữ một lợi thế tuyệt đối: Nguồn năng lượng dồi dào. Trong khi Nottingham Forest vừa phải trải qua một cuộc "hành xác" thực sự với hành trình khứ hồi hơn 3.250 dặm tới Istanbul để thi đấu tại Europa League, Liverpool lại được tận hưởng một tuần nghỉ ngơi trọn vẹn.

Đoàn quân của Arne Slot bước vào trận đấu này với trạng thái sung mãn nhất sau chiến thắng trước Brighton tại FA Cup. Ban huấn luyện thậm chí đã cho phép các trụ cột xả hơi vài ngày vào đầu tuần để nạp lại năng lượng. Đây được xem là sự "xa xỉ" trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc của bóng đá hiện đại, giúp dàn sao The Kop có thể duy trì cường độ pressing tầm cao suốt 90 phút.

Liverpool từng bị Nottingham đè bẹp ngay trên sân nhà.

Chìa khóa chiến thuật: Pressing và sự tập trung

HLV Arne Slot chia sẻ rằng ông vẫn chưa quên trận thua lượt đi, nơi Liverpool đã chơi áp đảo trong 30 phút đầu tiên nhưng lại gục ngã bởi một tình huống cố định. Với một Nottingham đang lặn ngụp ở vị trí thứ 17 và sở hữu đôi chân nặng trĩu sau chuyến đi đến Fenerbahce, chiến thuật của Liverpool chắc chắn sẽ xoay quanh việc bóp nghẹt không gian chơi bóng ngay từ phần sân đối phương.

Sự am hiểu của Slot về phong cách huấn luyện của Vitor Pereira từ mùa giải trước sẽ là điểm tựa quan trọng. Nếu tận dụng tốt ưu thế về thể chất để duy trì nhịp độ dồn dập, Liverpool hoàn toàn có khả năng biến chuyến làm khách tại City Ground thành một cuộc đòi nợ sòng phẳng, qua đó khẳng định vị thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh năm nay.