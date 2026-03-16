Liverpool rơi điểm trước Tottenham: Khi hàng công phung phí và toan tính của Arne Slot phản tác dụng Bị Tottenham cầm hòa 1-1 đầy kịch tính, Liverpool lỡ cơ hội bứt phá vào top 4 Ngoại hạng Anh. Sự vô duyên của hàng công và dấu ấn từ Richarlison đã khiến The Kop ôm hận ngay tại Anfield.

Liverpool vừa trải qua một trận hòa đầy nuối tiếc với tỷ số 1-1 trước Tottenham ngay trên thánh địa Anfield. Dù sớm vươn lên dẫn trước và áp đảo hoàn toàn về thế trận, đoàn quân của HLV Arne Slot đã không thể bảo toàn lợi thế, qua đó đánh mất cơ hội quan trọng để chen chân vào nhóm dự Champions League.

Liverpool của Slot lỡ cơ hội chen chân vào top 4.

Sự phung phí cơ hội khó tin của hàng công

Nguyên nhân trực tiếp và lớn nhất khiến Liverpool không thể kết liễu trận đấu chính là sự vô duyên của các ngôi sao tấn công. Xuyên suốt 90 phút, The Kop áp đảo hoàn toàn với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.67 so với 1.18 của đối thủ. Họ sớm có lợi thế tâm lý nhờ cú sút phạt hàng rào thành bàn ở phút 18 của Szoboszlai, pha bóng mà huyền thoại Jamie Carragher đã chỉ trích thủ thành Guglielmo Vicario của Spurs có một màn trình diễn gây sốc.

Đáng ra, The Kop có thể nhân đôi cách biệt nếu tận dụng tốt các cơ hội. Tuy nhiên, Cody Gakpo đưa bóng dội trúng cột dọc ở phút 36. Sang hiệp hai, sự lãng phí tiếp tục diễn ra khi ngôi sao Mohamed Salah dứt điểm chệch cột dọc dù đã loại bỏ được trung vệ Radu Dragusin. Đỉnh điểm của sự nuối tiếc đến ở phút 90+6, khi cú sút bồi của Hugo Ekitike bị chính Dragusin phá ra ngay trên vạch vôi.

Canh bạc xoay tua của HLV Arne Slot

Đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, đặc biệt là trận lượt về vòng 16 đội Champions League mang tính sống còn với Galatasaray, HLV Arne Slot đã mạo hiểm cất ngôi sao số 1 Mohamed Salah trên băng ghế dự bị. Quyết định này mở ra cơ hội cho thần đồng 17 tuổi Rio Ngumoha, người trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính cho Liverpool tại Ngoại hạng Anh kể từ năm 2017.

Salah mờ nhạt khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Sao mai này đã có một trận đấu để đời khi thực hiện 7 pha rê bóng thành công, lập kỷ lục mới cho một cầu thủ tuổi teen tại câu lạc bộ kể từ thời Raheem Sterling năm 2014. Ngumoha liên tục khuấy đảo cánh trái và mang về một tình huống tranh cãi đòi penalty ở phút 47. Tuy nhiên, sự nhiệt huyết của sức trẻ là chưa đủ để khỏa lấp bản lĩnh kết liễu trận đấu. Khi Salah được tung vào sân ở phút 64, nhịp độ tấn công của Liverpool bất ngờ chững lại, khiến họ không thể tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Dấu ấn chiến thuật và cái duyên của Richarlison

Hành quân đến Anfield với đội hình tan hoang vì bão chấn thương, HLV Igor Tudor của Tottenham đã cho thấy khả năng ứng biến ấn tượng. Trong thế bị dồn vào chân tường, quyết định tung Randal Kolo Muani vào sân ở phút 76 đã tạo ra bước ngoặt. Phút 90, tiền đạo người Pháp khống chế bóng mẫu mực, dùng sức mạnh tì đè vượt qua cả Virgil van Dijk lẫn Andy Robertson để kiến tạo cho Richarlison ghi bàn gỡ hòa.

Richarlison gieo sầu cho Liverpool.

Bàn thắng này một lần nữa khẳng định cái duyên kỳ lạ của Richarlison tại Anfield. Đây là pha lập công thứ 5 của tiền đạo người Brazil tại sân vận động này. Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ có Andy Cole (8 bàn) là ghi nhiều bàn thắng trên sân khách trước Liverpool hơn cựu cầu thủ Everton.

Trận hòa này khiến Liverpool bỏ lỡ cơ hội san bằng điểm số với Aston Villa và nhận về nhiều chỉ trích từ truyền thông Anh. Ngược lại, 1 điểm quý giá giúp Tottenham tạo ra cú hích tinh thần lớn trong cuộc đua trụ hạng đầy cam go phía trước.