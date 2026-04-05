Liverpool rơi vào thế khó trong cuộc đua Top 4 với Man Utd sau cú sốc FA Cup Thất bại 0-4 trước Man City khiến Liverpool văng khỏi FA Cup, buộc thầy trò Arne Slot phải căng sức trên hai mặt trận trong khi Man Utd nắm lợi thế lớn về lịch thi đấu.

Thất bại nặng nề 0-4 trước Manchester City tại tứ kết FA Cup không chỉ chấm dứt hy vọng vô địch một đấu trường của Liverpool mà còn phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống của huấn luyện viên Arne Slot. Trận thua này đẩy đội bóng vùng Merseyside vào tình thế buộc phải dồn toàn lực cho hai mục tiêu còn lại: tiến sâu tại Champions League và bảo vệ vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh.

Khủng hoảng hệ thống và áp lực lịch thi đấu

Màn trình diễn bạc nhược trước Man City, nơi Erling Haaland lập hat-trick và Mohamed Salah hỏng phạt đền, đã đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng duy trì sự ổn định của Liverpool. Trong vòng một tháng tới, thầy trò Arne Slot sẽ bước vào giai đoạn rủi ro cao nhất mùa giải khi phải phân phối thể lực cho đấu trường châu Âu. Việc đối đầu với Paris Saint-Germain tại hai lượt trận tứ kết Champions League xen kẽ với các vòng đấu quốc nội chắc chắn sẽ bào mòn nền tảng thể lực của các trụ cột.

Tại mặt trận quốc nội, 5 vòng đấu tiếp theo của Liverpool tiềm ẩn nhiều cạm bẫy. Đội bóng sẽ phải chạm trán Fulham – đối thủ vốn có thành tích đối đầu ấn tượng trước họ gần đây. Đặc biệt, chuyến làm khách trước Everton trong trận derby Merseyside tại sân vận động mới Hill Dickinson được dự báo sẽ là thử thách khắc nghiệt nhất. Everton không chỉ thi đấu vì danh dự mà còn sẵn sàng đóng vai kẻ ngáng đường tham vọng Champions League của kình địch cùng thành phố.

Lợi thế của Manchester United và kịch bản Old Trafford

Trong khi Liverpool đang bị bủa vây bởi các trận đấu cúp, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Manchester United lại nắm giữ những lợi thế rõ rệt. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick hiện đứng thứ ba và chỉ còn duy nhất một mục tiêu tại Ngoại hạng Anh. Việc không phải thi đấu cúp châu Âu giúp "Quỷ đỏ" duy trì được nền tảng thể lực sung mãn và sự tập trung tối đa cho từng vòng đấu.

Mặc dù vậy, lịch thi đấu của Manchester United cũng không hoàn toàn trải thảm đỏ. Sau trận gặp Leeds United, họ sẽ phải đối đầu với một Chelsea khó lường dưới thời Liam Rosenior và một Brentford từng gây nhiều khó khăn ở lượt đi. Tuy nhiên, điểm hội tụ quan trọng nhất của chặng đua này sẽ là ngày 3/5, khi Manchester United tiếp đón Liverpool tại Old Trafford.

Trận derby nước Anh sắp tới được coi là trận cầu "sáu điểm", có ý nghĩa trực tiếp định đoạt thứ hạng của cả hai đội. Để vượt qua giai đoạn này, Arne Slot cần thể hiện bản lĩnh trong việc xoay tua đội hình và duy trì tâm lý chiến đấu cho các học trò. Ngược lại, nếu Manchester United tận dụng tốt lợi thế về lịch thi đấu, họ hoàn toàn có thể sớm kết thúc cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau, đẩy Liverpool vào tình cảnh trắng tay.