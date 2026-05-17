Liverpool rúng động: Mohamed Salah công khai chỉ trích chiến thuật của Arne Slot Siêu sao người Ai Cập yêu cầu Liverpool khôi phục bản sắc bóng đá tấn công của Jurgen Klopp, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ hàng loạt trụ cột trong phòng thay đồ.

Thất bại 2-4 của Liverpool trước Aston Villa không chỉ giúp đội bóng của Unai Emery giành vé dự Champions League, mà còn làm bùng nổ một cuộc khủng hoảng truyền thông tại sân Anfield. Mohamed Salah đã chọn thời điểm nhạy cảm này để công khai bày tỏ sự không hài lòng với phong cách huấn luyện của Arne Slot, gây áp lực lớn lên vị chiến lược gia người Hà Lan.

Lời kêu gọi khôi phục bản sắc Heavy Metal

Trên mạng xã hội, Mohamed Salah đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ, yêu cầu Liverpool cần phải quay trở lại với lối chơi tấn công rực lửa (Heavy Metal) – thương hiệu vốn đã định hình thành công của đội bóng dưới thời Jurgen Klopp. Tiền đạo này khẳng định đây là bản sắc không thể thương lượng và bất kỳ ai gia nhập câu lạc bộ đều phải thích nghi.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên mối quan hệ giữa hai bên xuất hiện rạn nứt. Hồi tháng 12, Salah từng bày tỏ sự bất mãn khi bị loại khỏi đội hình chính sau trận hòa 3-3 với Leeds United. Những chỉ trích mới nhất từ Salah được coi là đòn giáng mạnh vào uy tín của Arne Slot, nhất là khi đội bóng đang thể hiện bộ mặt bạc nhược và lỏng lẻo trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Phòng thay đồ Liverpool đứng về phía Salah

Điều gây lo ngại nhất cho ban lãnh đạo Liverpool hiện nay là phản ứng từ các cầu thủ. Bài đăng của Salah đã nhận được sự ủng hộ công khai từ hàng loạt trụ cột như Andrew Robertson, Wataru Endo, Dominik Szoboszlai và Ryan Gravenberch. Thậm chí, những cựu binh như Jordan Henderson hay Trent Alexander-Arnold cũng có những động thái tương tác đồng tình.

Sự đồng thuận này cho thấy Arne Slot đang phải đối mặt với một cuộc nổi loạn ngầm về tư duy chiến thuật. Trong khi đó, các tiêu chuẩn chuyên môn của đội bóng đang bị đặt dấu hỏi lớn. Slot từng bác bỏ các nhận xét của Salah về việc tăng cường cường độ tập luyện trong phòng gym, nhưng kết quả sa sút trên sân cỏ đang khiến những lời bào chữa của vị HLV này trở nên thiếu thuyết phục.

Áp lực từ Xabi Alonso và tương lai bất định

Nỗi thất vọng của người hâm mộ Liverpool càng gia tăng khi mục tiêu thay thế hàng đầu, Xabi Alonso, đang tiến gần đến việc dẫn dắt Chelsea. Alonso vốn được coi là nhân vật lý tưởng để kế thừa di sản của Klopp tại Anfield. Trong bối cảnh đó, Slot buộc phải chiến đấu để bảo vệ suất dự Champions League nhằm xoa dịu làn sóng phản đối.

Liverpool hiện vẫn chưa đảm bảo đủ điều kiện để dự Champions League mùa sau.

Với 257 bàn thắng kể từ khi gia nhập vào năm 2017, Salah chắc chắn sẽ có màn chia tay đầy cảm xúc tại Anfield vào tuần tới. Tuy nhiên, di sản mà anh để lại cùng những tranh cãi về mặt chiến thuật sẽ là bài toán hóc búa mà Arne Slot phải giải quyết nếu muốn giữ vững chiếc ghế huấn luyện viên tại một trong những đội bóng áp lực nhất hành tinh.