Liverpool sa thải HLV Arne Slot và canh bạc mang tên Andoni Iraola tại Anfield Sau mùa giải biến động với 19 thất bại, Liverpool quyết định chấm dứt hợp đồng với Arne Slot và nhắm tới Andoni Iraola của Bournemouth như một sự thay thế đầy mạo hiểm.

Chỉ hai tuần sau khi Arne Slot tự tin khẳng định về tương lai tại Anfield, ban lãnh đạo Liverpool đã đưa ra quyết định cứng rắn: sa thải chiến lược gia người Hà Lan. Quyết định này chấm dứt một triều đại ngắn ngủi đầy giông bão, mở ra một chương mới đầy bất định cho đội bóng vùng Merseyside.

Andoni Iraola là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại Liverpool.

Sự sụp đổ của Arne Slot tại Liverpool

Mặc dù Liverpool đã cán đích ở vị trí thứ năm để giành vé dự Champions League, con số 19 thất bại trên mọi đấu trường trong một mùa giải là điều không thể chấp nhận được đối với một đội bóng có tham vọng vô địch. Lối chơi của Slot bị đánh giá là không còn phù hợp với định hướng phát triển dài hạn, trong bối cảnh làn sóng phản đối từ người hâm mộ ngày càng gia tăng.

Việc sa thải Slot ngay khi mùa giải vừa kết thúc cho thấy Liverpool đang nỗ lực tìm kiếm một sự thay đổi toàn diện. Tuy nhiên, tìm được người kế nhiệm xứng tầm với di sản của Jurgen Klopp vẫn là bài toán nan giải đối với ban lãnh đạo đội bóng.

Andoni Iraola: Lựa chọn mạo hiểm nhưng đầy tiềm năng

Trong số các ứng viên, Andoni Iraola – người vừa gây ấn tượng mạnh mẽ tại Bournemouth – đang nổi lên như mục tiêu số một. Chiến lược gia người Tây Ban Nha được đánh giá cao bởi triết lý bóng đá tốc độ và lối chơi cống hiến. Chính Jurgen Klopp cũng từng dành lời khen ngợi cho cách thiết lập đội hình và khả năng huấn luyện thực thụ của Iraola.

Andoni Iraola đã làm những điều tuyệt vời cho Bournemouth.

Tuy nhiên, sự lựa chọn này mang lại không ít hoài nghi. Tại Bournemouth, triết lý "rực lửa" của ông từng khiến đội bóng trải qua chuỗi 11 trận không thắng và gặp khủng hoảng nhân sự do chấn thương. Đây là những kịch bản khó có thể được chấp nhận tại một đội bóng lớn như Liverpool, nơi áp lực thành tích hiện hữu trong từng trận đấu.

Thách thức tái thiết lực lượng tại Anfield

Nếu tiếp quản chiếc ghế nóng, Iraola sẽ phải đối mặt với một núi công việc khổng lồ. Liverpool hiện đang đứng trước nguy cơ chảy máu chất xám khi các trụ cột như Mohamed Salah, Andy Robertson và Ibrahima Konate đều có khả năng ra đi. Việc tái thiết đội hình để phù hợp với triết lý pressing tầm cao liên tục của Iraola đòi hỏi không chỉ ngân sách mà còn cả sự thích nghi nhanh chóng về thể lực của các cầu thủ.

Cựu danh thủ Jamie Carragher đã bày tỏ sự lo ngại về cường độ thi đấu: "Mối lo ngại của tôi là liệu bạn có thể chơi với cường độ đó khi cứ ba ngày lại phải đá một trận hay không?". Ở tuổi 43 và chưa có kinh nghiệm dẫn dắt các CLB lớn tại đấu trường châu Âu, Iraola rõ ràng là một canh bạc lớn.

Liverpool đang đứng trước ngã ba đường. Quyết định sa thải Slot là bước đi cần thiết để thoát khỏi sự trì trệ, nhưng việc lựa chọn người kế nhiệm sẽ quyết định liệu đội bóng có thể sớm trở lại vị thế đỉnh cao hay tiếp tục lún sâu vào quá trình chuyển giao đầy rủi ro.