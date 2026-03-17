Liverpool săn đón Eduardo Camavinga: Giải pháp hoàn hảo cho cuộc đại tu tuyến giữa Đội chủ sân Anfield đang đứng trước cơ hội sở hữu ngôi sao đa năng Eduardo Camavinga với mức giá 50 triệu euro khi Real Madrid sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị.

Liverpool đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng tại kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Giám đốc thể thao Richard Hughes và HLV Arne Slot đang ráo riết tìm kiếm một cái tên đủ đẳng cấp để tái thiết hàng tiền vệ vốn đang bộc lộ nhiều dấu hiệu rệu rã. Trong bối cảnh đó, Eduardo Camavinga nổi lên như một giải pháp lý tưởng, hứa hẹn sẽ giải quyết triệt để các vấn đề tại khu trung tuyến của Lữ đoàn đỏ.

Nhu cầu thay máu cấp thiết tại Anfield

Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng từ người tiền nhiệm, HLV Arne Slot đã duy trì sự ổn định bằng cách đặt niềm tin vào nhóm trụ cột cố định. Tuy nhiên, cường độ thi đấu khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh đang dần bào mòn thể lực và phong độ của các ngôi sao. Sự sa sút của Alexis Mac Allister và Ryan Gravenberch trong giai đoạn gần đây là hồi chuông cảnh báo cho ban huấn luyện đội bóng vùng Merseyside.

Bên cạnh đó, tình hình nhân sự tại Anfield đang trở nên phức tạp. Curtis Jones vẫn chưa chắc chắn về tương lai dài hạn do các điều khoản hợp đồng, trong khi Wataru Endo chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng ở vai trò đánh chặn thuần túy. Áp lực thành tích buộc Richard Hughes phải thực hiện một cuộc đại tu toàn diện để duy trì vị thế cạnh tranh của CLB.

Món hời 50 triệu euro từ Bernabeu

Bất ngờ lớn nhất trên thị trường chuyển nhượng là việc Real Madrid sẵn sàng đưa Eduardo Camavinga lên bàn đàm phán. Theo nhà báo uy tín Matteo Moretto, tuyển thủ Pháp không còn giữ vị thế "bất khả xâm phạm" trong sơ đồ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Mức giá được đưa ra rơi vào khoảng 50 triệu euro (tương đương 43 triệu bảng), một con số được coi là khá hời so với tiềm năng và đẳng cấp của tiền vệ này.

Chia sẻ trên chuyên mục Despierta San Francisco của tờ Marca, Moretto xác nhận nhiều CLB Ngoại hạng Anh đã bắt đầu liên hệ. Việc sở hữu Camavinga không chỉ giúp Liverpool có thêm một tiền vệ phòng ngự (số 6) đẳng cấp, mà còn bổ sung một chân chuyền có khả năng tịnh tiến bóng sắc bén. Thậm chí, trong những trường hợp khẩn cấp, cầu thủ 21 tuổi này còn có thể lùi về thi đấu như một hậu vệ trái đầy hiệu quả.

Lý do Real Madrid sẵn sàng để Camavinga ra đi

Dù đã gia hạn hợp đồng đến năm 2029 với điều khoản giải phóng khổng lồ, tương lai của Camavinga tại Madrid vẫn trở nên bấp bênh. Những chấn thương liên miên trong 18 tháng qua đã khiến đà phát triển của anh bị chững lại. Mùa giải này, anh thường xuyên phải xoay tua và không đảm bảo được suất đá chính thường xuyên trước sự cạnh tranh khốc liệt.

Đáng chú ý, sự trỗi dậy của tài năng trẻ Thiago Pitarch từ lò đào tạo La Fabrica đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Pitarch mang đến lối chơi thông minh và sự tươi mới về mặt chiến thuật, giúp ban lãnh đạo Real Madrid tự tin hơn trong việc thanh lọc đội hình. Động thái sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị 50 triệu euro phản ánh sự thực dụng về mặt tài chính và chiến lược nhân sự của đội chủ sân Bernabeu.

Tác động chiến thuật và bài toán mang tên Mac Allister

Nếu cập bến Anfield, Camavinga sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo để giải phóng Ryan Gravenberch. Với một mỏ neo chắc chắn phía sau, Gravenberch có thể tự do dâng cao, phát huy tối đa khả năng tấn công và tầm ảnh hưởng lên trận đấu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ngôi sao người Pháp chắc chắn sẽ đe dọa vị trí của Alexis Mac Allister.

Nhà vô địch World Cup 2022 hiện không còn duy trì được phong độ đỉnh cao. Thậm chí, đã có những kịch bản về một thương vụ hoán đổi hoặc Mac Allister chuyển sang Real Madrid theo chiều ngược lại. Dù vậy, Liverpool chắc chắn sẽ định giá tiền vệ người Argentina cao hơn con số 43 triệu bảng mà Real yêu cầu cho Camavinga. Đây sẽ là bài toán cân não cho bộ sậu lãnh đạo Liverpool trong nỗ lực nâng cấp đội hình để hướng tới những danh hiệu lớn.