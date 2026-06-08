Liverpool sẵn sàng chi 100 triệu bảng cho Barcola: Kích hoạt domino chuyển nhượng tại Anfield Tiền đạo Bradley Barcola ưu tiên gia nhập Liverpool với giá 100 triệu bảng, đẩy Cody Gakpo sang Tottenham và mở đường đón trung vệ Raul Asencio từ Real Madrid.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang trở nên sôi động với những bước đi chiến lược của Liverpool dưới thời huấn luyện viên Andoni Iraola. Đội chủ sân Anfield không chỉ chuẩn bị kích nổ bản hợp đồng bom tấn mang tên Bradley Barcola với mức giá lên tới 100 triệu bảng, mà còn sẵn sàng cho cuộc tái thiết quy mô lớn ở cả hàng công lẫn hàng phòng ngự.

Barcola là thương vụ bom tấn thực sự nếu cập bến Liverpool. Ảnh: Getty Images

Bradley Barcola và sự ưu tiên dành cho nửa đỏ vùng Merseyside

Quyết tâm chia tay Paris Saint-Germain của tiền đạo trẻ Bradley Barcola đã tạo ra cuộc đua song mã nảy lửa giữa Liverpool và Arsenal. Dù cả hai ông lớn Ngoại hạng Anh đều thèm khát chữ ký của ngôi sao người Pháp, lợi thế cạnh tranh đang nghiêng hẳn về phía The Kop.

Chuyên gia đưa tin chuyển nhượng Ben Jacobs xác nhận rằng nếu cả Liverpool và Arsenal cùng đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng với PSG, Barcola sẽ ưu tiên cập bến Anfield. Sức hút từ chiến án bóng đá của HLV Andoni Iraola chính là chìa khóa then chốt giúp Liverpool chiếm ưu thế.

Để dứt điểm thương vụ, ban lãnh đạo Liverpool đã nâng mức giá hỏi mua từ 86 triệu bảng ban đầu lên con số 100 triệu bảng. Không dừng lại ở đó, The Kop còn đang tiến hành đàm phán một thương vụ đôi khi tiếp cận thêm Ibrahim Mbaye, cầu thủ chạy cánh tiềm năng khác cũng thuộc biên chế PSG, nhằm tăng cường chiều sâu cho các phương án tấn công biên.

Hiệu ứng domino: Cody Gakpo trước nguy cơ chia tay Anfield

Việc đầu tư mạnh tay vào hàng công đồng nghĩa với việc sự oi bức sẽ đè nặng lên các nhân tố hiện tại. Tương lai của Cody Gakpo đang trở thành dấu hỏi lớn khi Tottenham Hotspur chuẩn bị đưa ra lời đề nghị chiêu mộ chân sút người Hà Lan.

Barcola đến, Cody Gakpo sẽ phải rời đi. Ảnh: Getty Images

Tottenham đang trải qua một mùa hè mua sắm bận rộn sau khi sở hữu Savinho và coi Gakpo là mảnh ghép hoàn hảo tiếp theo. Về phía Liverpool, họ định giá tiền đạo người Hà Lan ở mức khoảng 72 triệu bảng. Số tiền thu về từ việc bán Gakpo sẽ trở thành nguồn tài chính quan trọng để tái đầu tư vào thương vụ Barcola.

Theo Ben Jacobs, ở thời điểm hiện tại Liverpool chưa có ý định bán Gakpo. Tuy nhiên, lập trường này hoàn toàn có thể thay đổi trong tháng 8 một khi The Kop hoàn tất việc bổ sung các mục tiêu tấn công hàng đầu trên thị trường chuyển nhượng.

Bài toán hàng thủ: Raul Asencio vào tầm ngắm

Song song với kế hoạch cải tổ hàng công, Liverpool đang đối mặt với bài toán hóc chuẩn ở hàng phòng ngự. Sự ra đi của Ibrahima Konate sang Real Madrid cùng việc thủ lĩnh Virgil van Dijk đã bước sang tuổi 35 buộc ban huấn luyện phải tính đến phương án trẻ hóa tuyến dưới.

Các đơn vị trung gian đã chủ động liên hệ chào mời Liverpool chiêu mộ trung vệ Raul Asencio của Real Madrid. Cầu thủ 23 tuổi này không nằm trong kế hoạch dài hạn của tân huấn luyện viên Jose Mourinho tại Bernabeu. Dù đánh giá cao năng lực của Asencio, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẵn sàng tạo điều kiện để anh tìm kiếm bến đỗ mới.

Sự xuất hiện của Raul Asencio không chỉ giải quyết bài toán nhân sự trước mắt mà còn là bước chuẩn bị dài hạn cho trục xương sống phòng ngự của Liverpool trong nhiều mùa giải tới.