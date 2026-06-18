Liverpool sẵn sàng chi 130 triệu euro cho Yan Diomande và tham vọng của Real Madrid Liverpool đẩy nhanh thương vụ Yan Diomande trị giá 130 triệu euro, trong khi Real Madrid nhắm Ruben Dias để củng cố hàng thủ dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang chứng kiến những biến động dữ dội khi các ông lớn bắt đầu kích hoạt những bản hợp đồng bom tấn. Tâm điểm đổ dồn về Anfield, nơi Liverpool đang thể hiện quyết tâm sở hữu chữ ký của Yan Diomande, một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của RB Leipzig hiện nay.

Liverpool và canh bạc 130 triệu euro mang tên Yan Diomande

Dưới triều đại của tân huấn luyện viên Andoni Iraola, Liverpool đang chuyển mình mạnh mẽ trong cách tiếp cận nhân sự. Chiến lược gia này đánh giá Yan Diomande là mắt xích hoàn hảo cho hệ thống tấn công giàu tốc độ và tính đột biến mà ông đang xây dựng. Cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà không chỉ sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện mà còn có khả năng gây áp lực tầm cao (pressing) ấn tượng.

Tuy nhiên, mức phí mà RB Leipzig đưa ra không hề rẻ: 130 triệu euro. Con số này cho thấy đội bóng nước Đức quyết tâm giữ chân trụ cột hoặc chỉ để anh ra đi với một mức giá kỷ lục. Liverpool hiện đang đẩy mạnh các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm vượt mặt Paris Saint-Germain, đội bóng cũng đang theo sát ngôi sao này.

Liverpool tăng tốc sở hữu Yan Diomande.

Real Madrid: Ruben Dias và cuộc thanh lọc của Jose Mourinho

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ hàng phòng ngự dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho. Mục tiêu số một được xác định là Ruben Dias, trung vệ đội trưởng của Manchester City. Với kinh nghiệm trận mạc dày dặn và tư chất thủ lĩnh, Dias được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng thủ đội bóng Hoàng gia.

Mức giá dự kiến cho thương vụ này rơi vào khoảng 90 triệu euro. Dù Dias vẫn còn hợp đồng với Man City đến năm 2029, Real Madrid tin rằng sức hút từ sân Bernabeu có thể khiến trung vệ 29 tuổi cân nhắc tương lai. Song song với đó, Inter Milan cũng đang tận dụng tình hình tại Madrid để lôi kéo Eduardo Camavinga. Tiền vệ người Pháp được cho là không nằm trong kế hoạch nhân sự của Mourinho, và Chủ tịch Inter Milan Giuseppe Marotta đã có những trao đổi thẳng thắn với Florentino Perez về thương vụ này.

Real Madrid theo đuổi Ruben Dias.

Arsenal chốt thỏa thuận Manu Kone và sức nóng từ Saudi Arabia

Tại London, Arsenal đã tiến rất gần đến việc sở hữu Manu Kone từ Roma. Các báo cáo cho biết Pháo thủ đã đạt được thỏa thuận cá nhân với người đại diện của tiền vệ tuyển Pháp. Mức phí 50 triệu euro được xem là con số hợp lý để Roma giải quyết các vấn đề tài chính, trong khi Arsenal có thêm một động cơ mạnh mẽ nơi tuyến giữa.

Trong khi đó, làn sóng từ Saudi Pro League vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Al Hilal đang chuẩn bị một lời đề nghị "khủng" để thuyết phục Barcelona nhả Raphinha. Mặc dù ngôi sao người Brazil vẫn là nhân tố quan trọng trong sơ đồ của Hansi Flick, nhưng áp lực tài chính tại Nou Camp có thể buộc Barcelona phải cân nhắc nếu nhận được một con số không thể từ chối.

Cuối cùng, ở một diễn biến khác, Bayer Leverkusen và Lyon đang tiến gần đến việc hoàn tất thương vụ Afonso Moreira với mức phí khoảng 30 triệu euro. Đây là bước đi chiến lược của cả hai đội bóng nhằm bổ sung sức mạnh cho hành lang cánh trước khi mùa giải mới khởi tranh.