Liverpool sẵn sàng "nẫng tay trên" Man United vụ Felix Nmecha giá 114 triệu USD Sau màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026, tiền vệ Felix Nmecha trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu của cả Liverpool và Man United với mức định giá tăng vọt.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang chứng kiến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai thế lực lớn nhất xứ sở sương mù. Liverpool đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Felix Nmecha, mục tiêu mà Manchester United đã theo đuổi từ lâu. Ngôi sao 25 tuổi thuộc biên chế Borussia Dortmund đang trở thành cái tên gây sốt sau một mùa hè rực sáng trên đất Bắc Mỹ.

Điểm sáng hiếm hoi của tuyển Đức tại World Cup 2026

Dù đội tuyển Đức phải dừng bước đầy bất ngờ trước Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026, Felix Nmecha vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét. Cựu cầu thủ trẻ của Manchester City đã đá chính trong cả 4 trận đấu của "Cỗ xe tăng", đóng góp 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Phong độ này là sự tiếp nối hoàn hảo cho một mùa giải 2025-26 ổn định tại Bundesliga, nơi anh có 42 lần ra sân, ghi 5 bàn và giúp Dortmund giành ngôi Á quân.

Felix Nmecha trong tầm ngắm của nhiều CLB Anh. Ảnh: Getty Images.

Mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống của Iraola

Tại Anfield, sự xuất hiện của Nmecha được kỳ vọng sẽ nâng cấp đáng kể khả năng tranh chấp và luân chuyển bóng. Cựu danh thủ Robert Huth nhận định trên Who Scored rằng phong cách của tiền vệ này tương thích hoàn hảo với triết lý bóng đá hiện tại của Liverpool.

"Nmecha liên tục thu hồi bóng thành công và sở hữu nguồn năng lượng dồi dào. Cậu ấy sẽ rất phù hợp với Liverpool dưới sự dẫn dắt của Iraola - người ưa thích lối chơi luân chuyển bóng nhanh, chuyển trạng thái tốc độ và gây áp lực tầm cao," Huth phân tích.

Rào cản tài chính và bài toán chiến thuật trên bàn đàm phán

Tuy nhiên, thương vụ này không hề dễ dàng về mặt tài chính. Sau màn trình diễn tại World Cup, mức định giá của Nmecha đã tăng phi mã từ 57 triệu USD lên khoảng 114,5 triệu USD. Đây là con số khiến ban lãnh đạo The Kop phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh rủi ro về giá.

Liverpool hiện có hai lựa chọn: quyết chi đậm ngay trong mùa hè này để đánh bại Man United, hoặc kiên nhẫn chờ đợi đến năm 2027. Khi đó, điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 91,5 triệu USD của Nmecha sẽ chính thức có hiệu lực, cho phép đội chủ sân Anfield tiếp cận mục tiêu với mức giá hợp lý hơn.

Với việc tiền vệ này đang bày tỏ mong muốn trở lại môi trường Ngoại hạng Anh, cuộc đấu trí giữa Liverpool, Man United và Dortmund hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ trong thời gian tới.