Liverpool tăng giá hỏi mua Yan Diomande: Quyết tâm sở hữu viên ngọc 19 tuổi của RB Leipzig Sau khi lời đề nghị 86 triệu bảng bị từ chối, Liverpool sẵn sàng gửi đề nghị mới hấp dẫn hơn cho Yan Diomande nhằm đánh bại PSG và xây dựng triều đại mới dưới thời Andoni Iraola.

Liverpool đang cho thấy tham vọng cực lớn trên thị trường chuyển nhượng khi tiếp tục theo đuổi Yan Diomande, bất chấp "gáo nước lạnh" từ RB Leipzig. Đội chủ sân Anfield coi tài năng trẻ 19 tuổi là ưu tiên hàng đầu để tái thiết hàng công trong kỷ nguyên mới.

Lời đề nghị kỷ lục bị khước từ

Theo báo cáo từ chuyên gia tin chuyển nhượng Simon Jones, Liverpool đã đặt lên bàn đàm phán con số 86 triệu bảng. Đây là một cấu trúc thanh toán phức tạp nhằm thuyết phục đội bóng nước Đức nhả người ngay trong mùa hè này.

Khoản mục Giá trị (Bảng Anh) Phí chuyển nhượng cố định 78,1 triệu Phụ phí (Add-ons) 8 triệu Tổng cộng 86,1 triệu

Dù con số này đã tiệm cận mức định giá kỷ lục cho một cầu thủ trẻ, RB Leipzig vẫn giữ vững lập trường cứng rắn. Đại diện Bundesliga tuyên bố Yan Diomande là nhân tố không thể đụng đến. Tuy nhiên, lịch sử chuyển nhượng giữa hai câu lạc bộ cho thấy đây có thể chỉ là một bước trong quá trình thương thảo kéo dài.

Iraola rất muốn có chữ ký của Diomande.

Tại sao Liverpool khao khát Yan Diomande?

Lý do khiến tân huấn luyện viên Andoni Iraola thúc giục ban lãnh đạo bạo chi nằm ở tiềm năng khổng lồ của ngôi sao người Bờ Biển Ngà. Diomande không chỉ là một cầu thủ chạy cánh thuần túy; anh sở hữu bộ kỹ năng hiện đại phù hợp với triết lý pressing tầm cao mà Iraola đang xây dựng.

Tốc độ bùng nổ: Khả năng chuyển trạng thái từ thủ sang công cực nhanh.

Khả năng chuyển trạng thái từ thủ sang công cực nhanh. Sự đa năng: Có thể đảm nhiệm nhiều vị trí trên hàng công, tạo ra sự linh hoạt trong sơ đồ chiến thuật.

Có thể đảm nhiệm nhiều vị trí trên hàng công, tạo ra sự linh hoạt trong sơ đồ chiến thuật. Bản lĩnh trận mạc: Dù mới 19 tuổi, Diomande đã là trụ cột tại Leipzig và vừa có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha mong muốn xây dựng một bộ khung trẻ trung, giàu năng lượng để có thể cạnh tranh danh hiệu trong dài hạn. Việc sở hữu Diomande sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để thay đổi diện mạo hàng công vốn đang cần thêm sự đột biến của The Reds.

Cuộc đua song mã với PSG

Liverpool không đơn độc trong thương vụ này. PSG, với tiềm lực tài chính hùng mạnh, cũng đã đưa Diomande vào tầm ngắm. Đội bóng nước Pháp sẵn sàng đưa ra những đãi ngộ hấp dẫn để lôi kéo viên ngọc thô này về sân Công viên các Hoàng tử.

Dẫu vậy, Liverpool vẫn nắm giữ những lợi thế nhất định. Mối quan hệ giao hảo tốt đẹp giữa Anfield và Leipzig sau các thương vụ thành công trong quá khứ như Ibrahima Konate hay Dominik Szoboszlai có thể là chìa khóa mở ra nút thắt. Liverpool hiện cũng đã chuẩn bị phương án dự phòng mang tên Bradley Barcola nếu thương vụ Diomande đi vào ngõ cụt.

Thị trường chuyển nhượng vẫn còn dài, và với quyết tâm của mình, Liverpool dự kiến sẽ trở lại với một mức giá cải thiện trong vài ngày tới. Kết quả của cuộc đàm phán này không chỉ quyết định tương lai của Diomande mà còn cho thấy tham vọng thực sự của Liverpool dưới triều đại Andoni Iraola.