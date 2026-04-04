Liverpool thảm bại 0-4 trước Man City: Sự sụp đổ của một đế chế tại FA Cup Trận thua bạc nhược tại Etihad không chỉ khiến Liverpool bị loại khỏi FA Cup mà còn phơi bày sự xuống dốc của các trụ cột cùng tương lai bất định của HLV Arne Slot.

Hy vọng cứu vãn một mùa giải thất bát của Liverpool đã chính thức tan thành mây khói sau thất bại tủi hổ 0-4 trước Man City tại tứ kết FA Cup. Trận thua tại Etihad không chỉ là một kết quả đơn thuần, mà còn là bản báo cáo chi tiết về sự chênh lệch đẳng cấp hiện tại giữa hai đội bóng từng là đối trọng lớn nhất của nhau tại Anh.

Khoảng cách đẳng cấp không thể san lấp

Man City đã thực hiện một màn tra tấn bóng đá đúng nghĩa khi hoàn toàn áp đảo và bóp nghẹt Liverpool ở mọi điểm nóng trên sân. Khác với những màn thư hùng đỉnh cao trong quá khứ, The Kop hiện tại tỏ ra nhạt nhòa và lép vế đến mức không có bất kỳ lời bào chữa nào cho HLV Arne Slot. Việc để thủng lưới tới 4 bàn mà không có nổi một bàn danh dự khiến chiếc ghế của chiến lược gia người Hà Lan lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.

Haaland đã nhấn chìm Liverpool ở Etihad.

Bi kịch của Mohamed Salah và hồi kết buồn tại Anfield

Mohamed Salah, ngôi sao được kỳ vọng nhất, lại trở thành hình ảnh thu nhỏ cho sự sa sút của toàn đội. Tiền đạo người Ai Cập đã phung phí một cơ hội mười mươi trong hiệp một sau pha khống chế bóng lỗi. Đỉnh điểm của sự thất vọng là tình huống sút hỏng phạt đền trước phản xạ của thủ thành James Trafford. Hình ảnh Salah lầm lũi rời sân như một dấu chấm hết buồn cho tượng đài này, khi anh có khả năng sẽ rời đội bóng với một mùa giải trắng tay.

Salah đã sút hỏng quả penalty.

Bản án từ khán đài và sự sa sút của Virgil van Dijk

Sự kiên nhẫn của người hâm mộ Liverpool dường như đã đi đến giới hạn. Khi các cổ động viên Man City hát vang điệp khúc giễu cợt về việc Arne Slot sắp bị sa thải, rất đông Liverpudlian đã đồng loạt bỏ về khi trận đấu còn tới 10 phút. Đây là một động thái hiếm thấy và là thông điệp đanh thép nhất dành cho ban lãnh đạo đội bóng.

Dưới sân, thủ quân Virgil van Dijk cũng không còn giữ được sự điềm tĩnh thường thấy. Pha phạm lỗi vụng về dẫn đến quả phạt đền cho thấy gánh nặng tuổi tác và sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự đã bắt đầu lộ rõ. Từ vị thế những ngôi sao hàng đầu, các trụ cột của Liverpool hiện chỉ còn thi đấu ở mức trung bình.

Thất bại này đẩy Liverpool vào thế khó chồng chất. Với phong độ hiện tại, mục tiêu vớt vát tại Champions League trước một PSG đang thăng hoa trở nên vô cùng xa vời. Đội bóng vùng Merseyside đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc cải tổ toàn diện sau một chu kỳ thành công kéo dài.