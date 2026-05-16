Liverpool thảm bại 2-4 trước Aston Villa: Cú đúp của Van Dijk và điểm sáng Rio Ngumoha Thất bại muối mặt tại Villa Park phơi bày sự uể oải của hàng tiền vệ và hệ thống phòng ngự Liverpool, bất chấp nỗ lực muộn màng của đội trưởng Virgil van Dijk.

Liverpool vừa trải qua một cơn ác mộng tại Villa Park khi để thua Aston Villa với tỷ số 2-4. Trong một ngày mà hàng thủ liên tục bị Ollie Watkins hành hạ, đoàn quân của Arne Slot đã bộc lộ những lỗ hổng chết người về mặt chiến thuật lẫn thái độ thi đấu của các trụ cột.

Thủ môn Giorgi Mamardashvili (6.1 điểm) có một ngày thi đấu thiếu thuyết phục khi không mang lại cảm giác an tâm trong các pha kiểm soát bóng.

Hàng thủ vỡ vụn và sai lầm chiến thuật

Hệ thống phòng ngự của Liverpool đã có một ngày thi đấu dưới sức. Joe Gomez (5.6 điểm) khi được yêu cầu bó vào trong để hỗ trợ triển khai bóng đã vô tình để lộ hành lang cánh cho đối thủ khai thác. Trong khi đó, Ibrahima Konate (5.8 điểm) liên tục chao đảo và thiếu vững vàng trước các đợt phản công nhanh của Aston Villa.

Hậu vệ trái Milos Kerkez (5.6 điểm) cũng không khá khẩm hơn khi hoàn toàn bị John McGinn đè bẹp về mặt thể chất. Sự thiếu kết nối giữa các vị trí khiến khung thành của Mamardashvili luôn đặt trong tình trạng báo động đỏ.

Virgil van Dijk (7.3 điểm) ghi hai bàn thắng nhưng lại có màn trình diễn phòng ngự đáng quên trước tốc độ của Watkins.

Sự tương phản ở tuyến giữa và điểm sáng Ngumoha

Hàng tiền vệ Liverpool để lại nỗi thất vọng lớn. Ryan Gravenberch (6.3 điểm) thi đấu uể oải, trong khi Alexis Mac Allister (6.0 điểm) hoàn toàn mờ nhạt và để lại hình ảnh xấu với tình huống ngã vờ nhằm đánh lừa trọng tài. Dominik Szoboszlai (6.6 điểm) dù có 2 kiến tạo nhưng chính cú trượt chân của anh đã dẫn đến bàn thua tai hại.

Điểm sáng hiếm hoi trong đêm tối tại Villa Park chính là tài năng trẻ Rio Ngumoha (6.1 điểm). Dù không thể thay đổi cục diện, sự tự tin và khả năng đột phá trực diện của anh mang lại chút hy vọng nhỏ nhoi cho tương lai.

Nỗi lo hàng công

Trên hàng công, Cody Gakpo (6.2 điểm) tiếp tục cho thấy sự sa sút về niềm tin khi bỏ lỡ các cơ hội quan trọng. Curtis Jones (6.2 điểm) khi bị đẩy ra bám biên cũng không thể tạo ra sự kết nối cần thiết với các đồng đội, khiến lối chơi của Liverpool trở nên rời rạc.

Trận thua này buộc Arne Slot phải có những điều chỉnh cấp bách nếu không muốn mùa giải trôi xa khỏi tầm tay.