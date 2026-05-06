Liverpool thời Andoni Iraola: Cuộc đại tu nhân sự và triết lý bóng đá giàu cường độ Sau mùa giải 2025/2026 bết bát, Liverpool bổ nhiệm HLV Andoni Iraola nhằm tái thiết đội hình với những bản hợp đồng bom tấn để hồi sinh bản sắc The Kop tại Ngoại hạng Anh.

Sau một chiến dịch 2025-2026 đầy thất vọng, Liverpool đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc đại tu toàn diện. Việc bổ nhiệm Andoni Iraola không chỉ là thay đổi trên băng ghế huấn luyện, mà còn là lời khẳng định cho một lối chơi giàu cường độ, nhằm bù đắp những thiếu sót về thể chất đã khiến đội bóng sụp đổ trong giai đoạn cuối triều đại Arne Slot.

Liverpool hứa hẹn có nhiều thay đổi thời Andoni Iraola.

Sự cần thiết của một cuộc lột xác chiến thuật

Mùa giải vừa qua chứng kiến một Liverpool thiếu ổn định khi lập kỷ lục buồn với 20 trận thua trên mọi đấu trường. Sự suy giảm về sức mạnh thể chất và khả năng duy trì cường độ pressing đã khiến các học trò của Arne Slot thường xuyên bị đối thủ lấn lướt. Chính vì vậy, triết lý bóng đá của Iraola được kỳ vọng sẽ mang lại sự lột xác cần thiết cho đội chủ sân Anfield.

Hàng phòng ngự: Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ

Bước vào mùa giải 2026-2027, Virgil van Dijk sẽ bước sang tuổi 35. Dù vậy, tầm ảnh hưởng của thủ quân người Hà Lan vẫn là không thể thay thế trong sơ đồ của Iraola. Sát cánh cùng anh trong khung gỗ vẫn là Alisson Becker, người được xác nhận sẽ ở lại để thực hiện năm cuối của bản hợp đồng.

Thay đổi lớn nhất nằm ở vị trí trung vệ đá cặp với Van Dijk. Sau khi Ibrahima Konate rời đi, Liverpool đã chi 60 triệu bảng để chiêu mộ Jeremy Jacquet từ Rennes. Dù mới 20 tuổi và chịu áp lực lớn từ mức giá chuyển nhượng, Jacquet được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo nhờ sức trẻ và tiềm năng phát triển lớn.

Jacquet nhiều khả năng đá cặp cùng Van Dijk.

Ở hai hành lang cánh, Milos Kerkez được dự đoán sẽ kế nhiệm Andrew Robertson. Trong khi đó, do Conor Bradley dính chấn thương nghiêm trọng, Liverpool đang nỗ lực đàm phán với Brentford để chiêu mộ Michael Kayode cho vị trí hậu vệ phải.

Tuyến giữa: Ưu tiên những "máy quét" thực thụ

Hàng tiền vệ dưới thời Slot từng bị chỉ trích là thiếu sức chiến đấu, điều này có thể khiến Ryan Gravenberch hay Alexis Mac Allister mất suất đá chính dưới thời Iraola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha ưu tiên những tiền vệ có khả năng di chuyển không biết mệt mỏi.

Adam Wharton của Crystal Palace hiện là mục tiêu số một. Nếu thương vụ thành công, Wharton sẽ là nhân tố then chốt nơi tuyến giữa cùng với Lamine Camara từ Monaco. Với việc Curtis Jones và Mac Allister có khả năng ra đi, bộ ba tiền vệ mới gồm Wharton, Camara và Dominik Szoboszlai (trong vai trò số 10) là kịch bản khả thi nhất.

Bài toán hàng công thời hậu Mohamed Salah

Sự ra đi của huyền thoại Mohamed Salah để lại lỗ hổng khổng lồ. Ban lãnh đạo Liverpool đang cân nhắc chi hơn 100 triệu bảng cho Yan Diomande (RB Leipzig) hoặc Bradley Barcola (PSG) – những mẫu tiền đạo cánh hiện đại, giàu tốc độ và sự đột biến, phù hợp với hệ thống pressing tầm cao.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Iraola là hồi sinh Florian Wirtz và Alexander Isak sau một mùa giải bị gián đoạn bởi chấn thương. Wirtz cần tìm lại bản ngã bên hành lang trái, trong khi Isak phải chứng minh bản năng sát thủ để gánh vác trọng trách ghi bàn khi Hugo Ekitike vẫn đang điều trị chấn thương dài hạn.

Đội hình dự kiến của Liverpool dưới thời Iraola:

Thủ môn: Alisson Becker

Alisson Becker Hậu vệ: Kayode, Jacquet, Van Dijk, Kerkez

Kayode, Jacquet, Van Dijk, Kerkez Tiền vệ: Wharton, Camara, Szoboszlai

Wharton, Camara, Szoboszlai Tiền đạo: Diomande, Isak, Wirtz

Đội hình dự kiến của Liverpool thời Iraola (theo Sports Mole)

Cuộc cách mạng của Andoni Iraola tại Anfield chắc chắn sẽ gặp nhiều thách thức. Tuy nhiên, với một bộ khung mới trẻ trung và giàu khát khao, người hâm mộ Liverpool hoàn toàn có quyền hy vọng vào việc tìm lại vị thế vốn có tại giải Ngoại hạng Anh.