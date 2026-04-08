Liverpool thời HLV Iraola: Nỗi lo từ cuộc cải tổ dở dang trước mùa giải mới Màn trình diễn thiếu ổn định tại du đấu hè phơi bày lỗ hổng lực lượng của Liverpool. HLV Iraola đối mặt nhiều thách thức khi thị trường chuyển nhượng bế tắc.

Chuyến du đấu hè trên đất Mỹ đã phơi bày bức tranh toàn cảnh về thực trạng lực lượng của Liverpool khi chính thức bước vào kỷ nguyên dưới sự dẫn dắt của tân HLV Iraola. Màn trình diễn hai mặt trong trận gặp Leeds United — thăng hoa ở hiệp một nhưng sụp đổ thế trận trong hiệp hai — là lời cảnh báo đắt giá về việc thiếu hụt chiều sâu đội hình nghiêm trọng.

Iraola vẫn còn phải nhiều việc phải làm với Liverpool.

Mặc dù Giám đốc điều hành Billy Hogan và Chủ tịch FSG Mike Gordon khẳng định ban lãnh đạo sẵn sàng đầu tư để duy trì vị thế cạnh tranh danh hiệu, những bước đi thực tế của Lữ đoàn đỏ trên thị trường chuyển nhượng vẫn chưa đủ mang lại sự an tâm cho người hâm mộ.

Hàng công xáo trộn và bài toán bom tấn Bradley Barcola

Sau khi chia tay biểu tượng Mohamed Salah, hàng công của Liverpool trở thành trọng tâm trong chiến dịch cải tổ. Đội chủ sân Anfield đã nhanh chóng chiêu mộ Victor Munoz từ Osasuna với giá 34 triệu bảng, nhưng nhân tố này chưa thể là lời giải triệt để. Ban lãnh đạo buộc phải tìm kiếm thêm ít nhất một ngôi sao tấn công đẳng cấp thế giới.

Sau khi thương vụ Yan Diomande đổ bể, mục tiêu hàng đầu của Liverpool hiện chuyển sang Bradley Barcola của PSG. Dù tiền đạo người Pháp hào hứng với kịch bản gia nhập Premier League, mức phí chuyển nhượng đang là rào cản khổng lồ. PSG yêu cầu con số lên tới 145 triệu bảng, trong khi Liverpool chỉ sẵn sàng đàm phán ở mức 100 triệu bảng và chưa có cuộc thảo luận chính thức nào diễn ra.

Liverpool cần một bom tấn như Barcola.

Trong bối cảnh bế tắc, HLV Iraola buộc phải trao cơ hội cho tài năng 17 tuổi Rio Ngumoha — cầu thủ sở hữu sự linh hoạt chiến thuật phù hợp với triết lý mới. Bên cạnh đó, tương lai của Cody Gakpo cũng gặp dấu hỏi lớn khi Tottenham đang theo sát. Việc bán Gakpo lúc này là mạo hiểm cực lớn bởi tiền đạo Hugo Ekitike vừa dính chấn thương đứt dây chằng Achilles và phải nghỉ thi đấu hết năm.

Ở chiều ngược lại, điểm sáng nhỏ xuất hiện khi Alexander Isak cùng Florian Wirtz có khởi đầu tiền mùa giải khá hứa hẹn. Federico Chiesa cũng bày tỏ mong muốn ở lại Anfield để cạnh tranh vị trí chính thức dù nhận được nhiều lời mời trở lại Ý.

Tuyến giữa tái thiết và cuộc chuyển giao thế hệ

Khác với sự hoang mang trên hàng công, khu vực trung tuyến của Liverpool cho thấy tín hiệu ổn định hơn nhờ việc gia hạn hợp đồng thành công với Dominik Szoboszlai và Ryan Gravenberch. Sự trở lại của Wataru Endo và Stefan Bajcetic trên sân tập giúp gia tăng phương án xoay tua, dù HLV Iraola vẫn đối mặt thách thức lớn trong việc khôi phục phong độ đỉnh cao cho Alexis Mac Allister sau một mùa giải mờ nhạt.

Về nhân sự ra đi, Curtis Jones đang tiến sát đến việc chuyển sang Inter Milan với mức phí khoảng 35 triệu bảng. Quyết định bán Jones phụ thuộc nhiều vào sự trưởng thành của tài năng 19 tuổi Trey Nyoni. Nhằm bổ sung chất thép cho khu vực trung tuyến, Liverpool đã gửi đề nghị hỏi mua Adam Wharton từ Crystal Palace, song họ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ nhiều đối thủ khác.

Thời gian không còn nhiều cho HLV Iraola và bộ sậu quản lý của Liverpool. Khi mùa giải mới đã cận kề, những mảnh ghép còn dở dang trên thị trường chuyển nhượng có thể trở thành rào cản lớn cho tham vọng duy trì vị thế đỉnh cao của Lữ đoàn đỏ.