Liverpool thua trận thứ 10: Bộ mặt bạc nhược và sự bất lực của Arne Slot Thất bại 1-2 trước Brighton khiến Liverpool lập kỷ lục buồn về số trận thua trong một thập kỷ qua, đồng thời phơi bày sự sa sút nghiêm trọng về cường độ thi đấu.

Chỉ 4 ngày sau chiến thắng tưng bừng tại Champions League, Liverpool một lần nữa hiện nguyên hình với sự thất thường khi để thua 1-2 trước Brighton & Hove Albion. Thất bại này không chỉ dập tắt hy vọng bảo vệ ngôi vương mà còn khiến tham vọng giành vé dự UEFA Champions League của thầy trò Arne Slot trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự

Trong bối cảnh thiếu vắng cả Mohamed Salah và thủ thành Alisson Becker do chấn thương, Liverpool bước vào trận đấu với nền tảng thể lực suy kiệt. Sai lầm tai hại trong pha phối hợp giữa thủ thành Giorgi Mamardashvili và trung vệ Ibrahima Konate ở phút 14 đã biếu không cho đối thủ cơ hội, giúp Danny Welbeck mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Dù Milos Kerkez đã nỗ lực gỡ hòa sau sai lầm của Lewis Dunk ở phút 30, Liverpool vẫn không thể duy trì được sự kiểm soát. Khi Welbeck một lần nữa lên tiếng ở hiệp hai để ấn định tỷ số 2-1, Brighton hoàn toàn xứng đáng với 3 điểm nhờ một thế trận đôi công rực lửa và chủ động.

Những con số báo động về cường độ thi đấu

Trận thua này đánh dấu cột mốc buồn khi Liverpool đã để thua tới 10 trận tại giải VĐQG mùa này — con số cao nhất kể từ chiến dịch 2015-16. Đáng chú ý, đây là lần thứ 27 trong tổng số 31 trận đấu tại Premier League, các cầu thủ Liverpool di chuyển ít hơn đối thủ. Chỉ số này phản ánh rõ nét sự sa sút về thể lực và khả năng pressing từng là niềm tự hào của Lữ đoàn đỏ.

Bài toán nhân sự không lời giải của Arne Slot

Phát biểu sau trận đấu, HLV Arne Slot thừa nhận đội bóng đang rơi vào tình cảnh hỗn loạn do cơn bão chấn thương. Việc chân sút chủ lực Hugo Ekitike phải rời sân sớm ngay phút thứ 8, cùng sự vắng mặt của các trụ cột đã khiến hàng công Liverpool trở nên vô hại. Những phút cuối trận, đội bóng vùng Merseyside thậm chí phải trông cậy vào tài năng trẻ 17 tuổi Rio Ngumoha để tìm kiếm bàn gỡ.

"Nhiệm vụ của tôi là tìm ra giải pháp chứ không phải tìm lời bào chữa. Chúng tôi đã chơi sòng phẳng trong hiệp một, nhưng sang hiệp hai, Brighton là đội chơi hay hơn," Slot chia sẻ. Tuy nhiên, với màn trình diễn bạc nhược và thiếu bản lĩnh ở những thời khắc quyết định, niềm tin dành cho chiến lược gia người Hà Lan đang dần cạn kiệt trong mắt các cổ động viên Anfield.