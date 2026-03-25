Liverpool tìm người kế vị Mohamed Salah: Từ 'thần đồng' Diomande đến siêu sao Michael Olise Khi Mohamed Salah chuẩn bị khép lại hành trình 9 năm rực rỡ tại Anfield, Liverpool đã lên danh sách 5 ứng viên đẳng cấp nhằm lấp đầy khoảng trống mênh mông mà ngôi sao người Ai Cập để lại vào mùa hè 2026.

Chương sử của Mohamed Salah tại Liverpool đang dần đi đến hồi kết sau 9 mùa giải rực rỡ. Tại Anfield, tiền đạo người Ai Cập đã thâu tóm mọi danh hiệu cao quý, từ Champions League đến Ngoại hạng Anh, cùng 4 lần giành Chiếc giày vàng. Tuy nhiên, ở tuổi 33, những thống kê tại mùa giải 2025-26 cho thấy gánh nặng tuổi tác bắt đầu ảnh hưởng đến hiệu suất của huyền thoại sống này.

Việc thay thế một biểu tượng có tầm ảnh hưởng lớn như Salah là thử thách cực đại đối với ban lãnh đạo The Kop. Dưới đây là 5 mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng đã được khoanh vùng để duy trì sức mạnh hàng công của Liverpool trong tương lai.

1. Yan Diomande: Viên ngọc quý từ RB Leipzig

Kém Salah tới 14 tuổi, Yan Diomande đang là cái tên gây sốt tại Bundesliga. Gia nhập RB Leipzig từ Leganes vào mùa hè 2025 với giá 17,3 triệu bảng, tài năng 19 tuổi người Bờ Biển Ngà đã nhanh chóng chứng minh giá trị vượt xa con số đó. Diomande sở hữu sự bùng nổ đáng kinh ngạc với 11 bàn thắng và 6 đường kiến tạo sau 29 trận, bao gồm một cú hat-trick vào lưới Eintracht Frankfurt.

Yan Diomande là mục tiêu sáng giá cho Liverpool.

Điểm mạnh của Diomande là sự linh hoạt khi có thể chơi tốt ở cả hai hành lang cánh. Dù đang bị Manchester United và Chelsea săn đón, nhưng cơ hội kế vị Salah tại Anfield được xem là sức hút lớn nhất có thể khiến Liverpool chấp nhận chi ra khoảng 70 triệu bảng để sở hữu chữ ký của anh.

2. Michael Olise: Siêu sao đẳng cấp thế giới

Nếu ngân sách không phải là rào cản, Michael Olise chính là phương án thay thế hoàn hảo nhất. Kể từ khi rời Crystal Palace để gia nhập Bayern Munich, tuyển thủ Pháp đã vươn tầm thành ngôi sao hàng đầu thế giới với 36 bàn thắng và 50 đường kiến tạo sau 94 trận. Dưới thời Vincent Kompany, Olise liên tục phá vỡ các giới hạn và trở thành hạt nhân quan trọng của "Hùm xám".

Tuy nhiên, thương vụ này dự kiến sẽ tiêu tốn của Liverpool không dưới 100 triệu bảng. Với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2029, Bayern Munich chắc chắn sẽ yêu cầu một mức phí kỷ lục, biến đây thành cuộc đua tài chính khốc liệt giữa Liverpool, Real Madrid và Man City.

3. Bradley Barcola: Nhân tố đột biến từ PSG

Sau khi bỏ lỡ Khvicha Kvaratskhelia, Liverpool có thể chuyển hướng sang Bradley Barcola của Paris Saint-Germain. Dù không phải lúc nào cũng chiếm lĩnh tiêu điểm như Dembele, Barcola vẫn là nhân tố quan trọng trong hành trình vô địch Champions League 2024-25 của PSG. Mùa này, chân sút 23 tuổi đã đóng góp 12 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 38 trận.

Bradley Barcola trong màu áo PSG.

Rào cản lớn nhất đối với thương vụ này là thói quen thi đấu bên hành lang trái của Barcola, nơi đang có sự hiện diện của tài năng trẻ Rio Ngumoha. Dù vậy, với việc hợp đồng chỉ còn 2 năm, mùa hè tới sẽ là thời điểm vàng để Liverpool tiếp cận tiền đạo người Pháp.

4. Maghnes Akliouche: Tư duy kiến tạo thiên bẩm

Ở tuổi 24, Maghnes Akliouche đang bước vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp trong màu áo Monaco. Là sản phẩm ưu tú của lò đào tạo đội bóng Công quốc, Akliouche gây ấn tượng mạnh tại Ligue 1 nhờ khả năng nhãn quan chiến thuật nhạy bén. Sau khi đạt cột mốc hơn 10 kiến tạo mùa trước, anh tiếp tục duy trì phong độ với 15 lần in dấu giày vào bàn thắng sau 36 trận mùa này.

Mức giá dự kiến khoảng 59 triệu bảng được xem là con số hợp lý cho một tuyển thủ Pháp vừa có màn ra mắt ấn tượng vào cuối năm ngoái. Lối chơi kỹ thuật của Akliouche được đánh giá là rất phù hợp với triết lý bóng đá hiện tại của đội chủ sân Anfield.

5. Moussa Diaby: Phương án kinh tế và kinh nghiệm

Moussa Diaby là cái tên đã khẳng định được năng lực tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Aston Villa trước khi sang Saudi Arabia đầu quân cho Al-Ittihad. Tại Trung Đông, cầu thủ 26 tuổi vẫn duy trì tốc độ xé gió với 29 đường kiến tạo sau 63 trận. Dù hiệu suất ghi bàn có phần giảm sút, nhưng kinh nghiệm chinh chiến tại xứ sương mù là ưu thế lớn của Diaby.

Với mức giá khoảng 35 triệu bảng, đây là phương án ít rủi ro nhất về mặt tài chính. Liverpool được cho là đã có những liên hệ đầu tiên với người đại diện của cầu thủ này nhằm đưa anh trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Âu.

Việc thay thế một tượng đài như Mohamed Salah là nhiệm vụ không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, sự chuẩn bị kỹ lưỡng với 5 phương án trải dài từ sức trẻ đến kinh nghiệm cho thấy Liverpool đã sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới hậu Salah.