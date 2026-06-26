Liverpool từ bỏ Adam Wharton để chọn Lucas Bergvall: Bước ngoặt chiến thuật và tài chính Đội chủ sân Anfield chuyển hướng sang Lucas Bergvall với giá 50 triệu bảng thay vì chi 80 triệu bảng cho Adam Wharton, nhằm tối ưu ngân sách và phù hợp triết lý của HLV mới.

Kế hoạch tái thiết hàng tiền vệ của Liverpool dưới triều đại tân huấn luyện viên Andoni Iraola đang có những bước chuyển mình đáng chú ý. Từng được giới chuyên môn xem là mục tiêu "trong mơ" để nâng cấp tuyến giữa, Adam Wharton của Crystal Palace giờ đây lại đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với sân Anfield. Thay vào đó, sự xuất hiện đầy bất ngờ của tài năng trẻ Lucas Bergvall trên thị trường chuyển nhượng đang mang đến một hướng đi hoàn toàn mới. Đây được xem là nước cờ vừa vặn hơn cả về mặt chiến thuật lẫn việc cân đối bài toán tài chính cho đội bóng vùng Merseyside.

Sự lệch pha về triết lý và rào cản 80 triệu bảng

Ban đầu, Adam Wharton nổi lên như một trong những ứng cử viên sáng giá nhất để gia nhập Liverpool. Tuy nhiên, sức hút của thương vụ bom tấn này đã sụt giảm đáng kể từ khi ban lãnh đạo đưa ra những định hướng mới. Các chuyên gia phân tích chỉ ra rằng phong cách thi đấu của Wharton dường như phù hợp hơn với triết lý kiểm soát của Arne Slot, thay vì hệ thống pressing cường độ cao mà Andoni Iraola đang nỗ lực định hình tại câu lạc bộ.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn không hoàn toàn khớp nối, rào cản lớn nhất đối với Liverpool chính là mức định giá khổng lồ. Crystal Palace được cho là đòi hỏi con số lên tới hơn 80 triệu bảng cho ngôi sao tuyến giữa của mình. Nhà báo Ben Jacobs tiết lộ trên TalkSPORT rằng dù Liverpool vẫn đánh giá rất cao tài năng của tuyển thủ người Anh, mọi quá trình đàm phán hiện tại gần như đã đóng băng.

Wharton được Crystal Palace định giá cao. Ảnh: Getty Images.

Sẽ là một cú sốc thực sự nếu đội chủ sân Anfield bước vào cuộc đua giành chữ ký của Wharton vào lúc này, nhất là khi các đối thủ nặng ký tại Ngoại hạng Anh như Arsenal hay Chelsea cũng đang âm thầm theo sát mọi động tĩnh. Việc chi tiêu quá tay cho một vị trí trong khi còn nhiều lỗ hổng khác cần lấp đầy là điều ban lãnh đạo Liverpool muốn tránh.

Lucas Bergvall: Lời giải kinh tế và tiềm năng to lớn

Trong bối cảnh Liverpool dự kiến phải chi ra khoảng 100 triệu bảng để mang về tiền đạo Yan Diomande, việc dốc thêm một khoản ngân sách khổng lồ tương đương cho Wharton rõ ràng không phải là chiến lược khôn ngoan. Chính lúc này, Lucas Bergvall xuất hiện như một lời giải hoàn hảo. Theo thông tin từ nhà báo Fabrizio Romano, tiền vệ trẻ này đã thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng rời Tottenham Hotspur và có thể ra đi với mức phí dễ chịu hơn rất nhiều, dao động từ 45 đến 50 triệu bảng.

Bergvall đang có những màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026.

Dù chưa thể giành suất đá chính thường xuyên tại Tottenham, nhưng tiềm năng phát triển của Bergvall ở tuổi 20 là điều không thể phủ nhận. Anh sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại, kỹ năng xử lý nền tảng xuất sắc, rất thích hợp với nhịp độ thi đấu cũng như cường độ tranh chấp mà Andoni Iraola yêu cầu ở khu vực trung tuyến. Xét trên bàn cân tổng thể, Bergvall rõ ràng là một bản hợp đồng mang tính thực tế và an toàn hơn hẳn cho cấu trúc tài chính của câu lạc bộ.

Nội lực mạnh mẽ từ học viện và sự trở lại của các trụ cột

Một lý do quan trọng khác khiến thương vụ Wharton đi vào ngõ cụt chính là sự tự tin của ban huấn luyện vào nguồn nhân sự nội tại. Liverpool vừa cứng rắn từ chối lời đề nghị hỏi mua từ Inter Milan dành cho Curtis Jones, qua đó khẳng định tiền vệ này vẫn nằm trong kế hoạch cốt lõi. Đồng thời, Iraola hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào sự thăng tiến của các viên ngọc quý trong học viện.

Trey Nyoni, tài năng 18 tuổi, đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và có những nét tương đồng với phong cách của Wharton. Bên cạnh đó, sự trở lại đúng lúc của Stefan Bajcetic sau thời gian dài chấn thương cũng mang đến những tín hiệu tích cực. Khả năng gánh vác tuyến giữa của bộ đôi trẻ tuổi này giúp giải quyết triệt để bài toán chiều sâu mà không cần tiêu tốn những khoản phí chuyển nhượng kỷ lục.

Việc chuyển hướng từ một ngôi sao đã khẳng định tên tuổi như Wharton sang một tiềm năng trẻ như Bergvall cho thấy sự linh hoạt của Liverpool trong kỷ nguyên mới. Thay vì chạy đua vũ trang bằng tiền bạc, The Kop đang chọn cách tiếp cận thông minh hơn: ưu tiên sự phù hợp chiến thuật và bồi dưỡng nội lực.