Liverpool từ chối Tottenham, khẳng định Cody Gakpo là nhân tố 'không thể chạm tới' Liverpool quyết tâm giữ chân Cody Gakpo trước sự chèo kéo từ Tottenham. Sau kỳ World Cup 2026 rực sáng, tiền đạo người Hà Lan trở thành hạt nhân trong kế hoạch của tân HLV Andoni Iraola.

Liverpool vừa gửi đi một thông điệp đanh thép tới các đối thủ tại Premier League: Cody Gakpo không phải để bán. Bất chấp sự thèm khát từ Tottenham Hotspur, đội bóng vùng Merseyside quyết tâm giữ chân tiền đạo người Hà Lan để phục vụ cho kế hoạch tái thiết dưới triều đại tân thuyền trưởng Andoni Iraola.

Liverpool không có ý định bán Gakpo.

Sức hút từ World Cup 2026 và sự thừa nhận của Fabrizio Romano

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Tottenham đang dành sự quan tâm đặc biệt và đánh giá rất cao năng lực của Cody Gakpo. Tuy nhiên, khả năng thương vụ này được kích hoạt trong tương lai gần là rất thấp do thái độ cứng rắn từ phía ban lãnh đạo Liverpool.

Lý do đằng sau quyết định này nằm ở phong độ chói sáng của tiền đạo 27 tuổi trong màu áo Đội tuyển Hà Lan tại vòng chung kết World Cup 2026. Những bàn thắng quan trọng và tầm ảnh hưởng sâu rộng lên lối chơi của "Cơn lốc màu da cam" đã giúp Gakpo khẳng định giá trị của một ngôi sao hàng đầu thế giới. Tại Anfield, giới thượng tầng "The Kop" đang bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối với những gì cựu sao PSV đã và đang thể hiện.

Hạt nhân trong kế hoạch của Andoni Iraola

Sự xuất hiện của Andoni Iraola trên băng ghế huấn luyện đánh dấu một chương mới tại Liverpool. Chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là sẽ có những buổi thảo luận chuyên sâu với ban lãnh đạo để rà soát lại nhân sự. Trong bối cảnh đội bóng đang trong quá trình chuyển giao, việc giữ chân một cầu thủ đa năng, giàu tốc độ và đang có điểm rơi phong độ tốt như Gakpo là ưu tiên hàng đầu.

Lối chơi pressing tầm cao và yêu cầu sự linh hoạt trong sơ đồ chiến thuật của Iraola được đánh giá là rất phù hợp với phẩm chất của Gakpo. Tiền đạo người Hà Lan không chỉ có khả năng dạt cánh mà còn có thể chơi tốt ở vị trí trung phong hoặc hộ công, mang lại nhiều phương án tiếp cận khung thành cho Liverpool.

Thử thách cho tham vọng của Tottenham

Về phía Tottenham, sự ngưỡng mộ dành cho Gakpo là có thật, nhưng họ đang vấp phải một bức tường kiên cố tại Anfield. Romano nhấn mạnh rằng mọi thứ vẫn đang ở trạng thái chờ và đội bóng thành London có lẽ phải kiên nhẫn đến cuối kỳ chuyển nhượng hoặc chuyển hướng sang các mục tiêu khả dĩ hơn.

Hiện tại, Cody Gakpo vẫn là một phần không thể tách rời trong cấu trúc đội hình của Liverpool cho chiến dịch sắp tới. Với niềm tin tuyệt đối từ cả ban lãnh đạo lẫn tân HLV trưởng, người hâm mộ kỳ vọng anh sẽ tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa từ World Cup để giúp đội bóng chinh phục những đỉnh cao mới tại Premier League và đấu trường châu Âu.