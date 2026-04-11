Liverpool và áp lực trước Fulham: Tránh vết xe đổ 59 năm tại Anfield Đứng trước nguy cơ san bằng kỷ lục tệ nhất kể từ năm 1967, Liverpool của Arne Slot buộc phải vượt qua khắc tinh Fulham để bảo vệ hy vọng dự Champions League mùa tới.

Liverpool bước vào cuộc tiếp đón Fulham tại Anfield ở vòng 32 Ngoại hạng Anh với tâm thế của một kẻ khổng lồ đang bị tổn thương. Sau chuỗi 3 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường trước Brighton, Manchester City và đặc biệt là trận thua 0-2 trước Paris Saint-Germain tại Champions League, thầy trò HLV Arne Slot đang đứng trước bài toán buộc phải thắng để chặn đứng đà khủng hoảng.

Bóng ma kỷ lục 59 năm hiện hữu

Áp lực lớn nhất đối với Liverpool lúc này không chỉ nằm ở phong độ nhất thời, mà còn là nỗi ám ảnh mang tên Fulham. Nếu không thể giành trọn 3 điểm trong trận đấu sắp tới, The Kop sẽ chính thức san bằng một kỷ lục buồn đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Cụ thể, lần cuối cùng đội chủ sân Anfield không thể thắng đại diện Tây London trong 4 trận liên tiếp tại giải vô địch quốc gia là giai đoạn 1966-1967.

Thống kê đối đầu gần đây đang ủng hộ Fulham khi họ thực sự trở thành "khắc tinh" của Liverpool. Trong 3 lần chạm trán gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Liverpool hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm chiến thắng với 2 trận hòa và 1 thất bại. Tính rộng ra, trong 5 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, đoàn quân vùng Merseyside chỉ có được vỏn vẹn 1 lần hưởng niềm vui.

Cơn đau đầu về nhân sự của Arne Slot

Khó khăn thêm chồng chất khi danh sách bệnh binh của Liverpool vẫn kéo dài. HLV Arne Slot xác nhận sẽ thiếu vắng bộ tứ trụ cột bao gồm Alisson Becker, Giovanni Leoni, Conor Bradley và tiền vệ Wataru Endo. Dù tiền đạo Alexander Isak đã sẵn sàng tái xuất sau chấn thương gãy chân, nhưng khả năng ra sân của Jeremie Frimpong và Joe Gomez vẫn còn bỏ ngỏ sau khi phải cày ải quá mức ở đấu trường châu Âu.

"Tôi thực sự lo lắng về tình trạng của Frimpong và Joe Gomez," HLV Arne Slot chia sẻ. Nhiều khả năng chiến lược gia người Hà Lan sẽ thực hiện những thay đổi mang tính bước ngoặt trong đội hình xuất phát, bao gồm việc đưa Mohamed Salah trở lại đội hình chính để tăng cường hỏa lực cho hàng công.

Cuộc chiến giữ vị trí trong Top 5

Dù đang trong giai đoạn bất ổn, quyền tự quyết cho tấm vé dự Champions League mùa tới vẫn nằm trong tay Liverpool. Nhờ hệ số UEFA vượt trội của bóng đá Anh, vị trí thứ 5 tại Ngoại hạng Anh mùa này vẫn đảm bảo một suất tham dự sân chơi danh giá nhất châu lục.

Hiện tại, Liverpool đang đứng thứ 5 nhưng chỉ hơn Chelsea đúng 1 điểm. Một kết quả bất lợi trước Fulham không chỉ khiến họ lặp lại lịch sử buồn từ năm 1967 mà còn có nguy cơ bị đánh bật khỏi nhóm dẫn đầu. Đây là lúc bản lĩnh của The Kop cần được thể hiện mạnh mẽ nhất để vượt qua khúc cua tử thần của mùa giải.