Liverpool và bài toán Curtis Jones: Lối thoát tài chính hay rào cản nhân sự tại Anfield? Sự quan tâm từ Inter Milan dành cho Curtis Jones đang đẩy huấn luyện viên Andoni Iraola vào thế tiến thoái lưỡng nan giữa mục tiêu cân bằng ngân sách và quy định đăng ký cầu thủ ngặt nghèo của UEFA.

Curtis Jones đang đứng trước ngã tam đường trong sự nghiệp tại Liverpool. Việc bán đi một cầu thủ bước vào năm cuối hợp đồng thường là quyết định thương mại hợp lý, nhưng với trường hợp của tiền vệ 25 tuổi này, huấn luyện viên Andoni Iraola đang phải đối mặt với một hệ lụy dây chuyền có thể làm suy yếu cấu trúc đội hình của "The Reds" tại đấu trường châu lục.

Curtis Jones đang tiến gần hơn đến cánh cửa rời Anfield.

Áp lực từ Inter Milan và con số 25 triệu bảng

Dù có 49 lần ra sân ở mùa giải vừa qua, vai trò của Curtis Jones phần lớn mang tính chất vá víu. Việc tiền vệ này phải đá 8 trận ở vị trí hậu vệ phải không chỉ cho thấy sự đa năng mà còn phản ánh việc anh chưa thể chiếm lĩnh một vị trí cố định trong trục giữa của Liverpool. Chính sự bấp bênh này đã thu hút Piero Ausilio, Giám đốc thể thao của Inter Milan.

Đội bóng đương kim vô địch Serie A đã đưa ra lời đề nghị trị giá 21 triệu bảng sau khi từng thất bại trong việc chiêu mộ anh vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Tuy nhiên, Liverpool vẫn đang kiên trì với mức định giá 25 triệu bảng. Khoảng cách 4 triệu bảng không phải là rào cản quá lớn, nhưng vấn đề thực sự nằm ở những quy định pháp lý đằng sau bản danh sách đăng ký thi đấu của UEFA.

"Cái bẫy" mang tên quy định homegrown

Theo quy định của UEFA tại Champions League, mỗi câu lạc bộ phải đảm bảo tối thiểu 8 cầu thủ "cây nhà lá vườn" (homegrown) – những người có ít nhất 3 năm đào tạo tại một đội bóng Anh trong độ tuổi từ 15 đến 21. Đây chính là điểm mấu chốt khiến thương vụ Curtis Jones trở nên phức tạp.

Jones là một trong những ngôi sao trưởng thành từ chính học viện của Liverpool.

Mùa trước, Liverpool từng rơi vào cảnh ngộ trớ trêu khi không đủ số lượng cầu thủ nội, dẫn đến việc danh sách 25 người bị cắt giảm xuống chỉ còn 22 người. Curtis Jones hiện là một trong những cái tên quan trọng nhất để lấp đầy hạn ngạch này. Nếu để anh ra đi, Andoni Iraola buộc phải tìm kiếm một cầu thủ homegrown khác thay thế trên thị trường chuyển nhượng – nơi mà giá trị của các cầu thủ nội luôn bị đẩy lên cao một cách phi thực tế.

Bản sắc Merseyside và rủi ro mất trắng

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Jones còn là sợi dây liên kết cuối cùng của học viện với đội một sau khi những biểu tượng như Trent Alexander-Arnold hay Jarell Quansah đã rời đi vào mùa hè năm ngoái. Việc mất đi Jones sẽ là một đòn giáng mạnh vào bản sắc địa phương của câu lạc bộ vùng Merseyside.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Liverpool cũng đang đứng trước áp lực tài chính đè nặng. Theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Liverpool đã mất trắng Alexander-Arnold và có nguy cơ cao mất tiếp Ibrahima Konate vào tay Real Madrid. Việc giữ chân một cầu thủ chỉ còn 12 tháng hợp đồng như Jones mà không thể gia hạn sẽ khiến đội bóng đối mặt với nguy cơ mất thêm một khoản phí chuyển nhượng đáng kể vào mùa hè năm sau.

Quyết định cuối cùng về tương lai của Curtis Jones sẽ không chỉ đơn thuần là việc thu về 25 triệu bảng. Đó là phép thử cho khả năng điều phối nhân sự của Iraola nhằm duy trì sự cân bằng giữa sức mạnh đội hình, quy định của UEFA và giá trị cốt lõi của câu lạc bộ trong kỷ nguyên hậu Jurgen Klopp.