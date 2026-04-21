Liverpool và bài toán đại tu lực lượng: Hồi kết của kỷ nguyên Mohamed Salah Thất bại tại các đấu trường quan trọng và sự ra đi của Mohamed Salah buộc Liverpool phải thực hiện cuộc thanh lọc đội hình quy mô lớn để lấy lại vị thế dưới thời Arne Slot.

Liverpool đang bước vào giai đoạn chuyển giao đầy thách thức sau một mùa giải không danh hiệu. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự hồi sinh muộn màng của Mohamed Salah sau khi anh công khai ý định rời sân Anfield. Dù thi đấu thanh thoát hơn trong các trận gặp Everton hay PSG, sự ra đi của ngôi sao người Ai Cập vẫn để lại một khoảng trống khổng lồ mà HLV Arne Slot phải lập tức tìm lời giải.

Liverpool trải qua một mùa giải trắng tay.

Hàng phòng ngự rạn nứt vì quá tải

Vấn đề nghiêm trọng nhất của The Kop hiện nằm ở trung tâm hàng thủ. Việc vồ hụt Marc Guehi vào tháng 8 năm ngoái đang khiến đội bóng phải trả giá đắt. Virgil van Dijk và Ibrahima Konate đã phải cày ải với cường độ khủng khiếp. Van Dijk, người sẽ bước sang tuổi 35 vào tháng 7 tới, đã bắt đầu bộc lộ những sai số về mặt vị trí do thể lực suy giảm.

Tình hình càng trở nên bi đát khi tài năng trẻ Giovanni Leoni gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng ngay trong trận ra mắt. Với việc Konate thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe, Liverpool bắt buộc phải chiêu mộ ít nhất một trung vệ đẳng cấp để san sẻ gánh nặng cho thủ quân người Hà Lan nếu không muốn tiếp tục hụt hơi ở những giai đoạn quyết định.

Nỗi lo nơi khung gỗ và hành lang cánh

Vị trí thủ môn cũng đang đặt ra những dấu hỏi lớn. Alisson Becker, ở tuổi 33, bắt đầu mẫn cảm hơn với các chấn thương cơ. Dù Giorgi Mamardashvili đang cho thấy tiềm năng lớn, giới chuyên môn vẫn hoài nghi về khả năng khỏa lấp vị trí của một trong những thủ thành hay nhất thế giới ngay lập tức. Một đội bóng muốn cạnh tranh danh hiệu không thể thiếu một người gác đền có phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải.

Ở hành lang cánh phải, Conor Bradley dù tài năng nhưng lại liên tục bị chấn thương tàn phá, chỉ mới có 29 lần đá chính tại giải quốc nội. Đáng chú ý, HLV Arne Slot đã có những thử nghiệm táo bạo khi sử dụng Curtis Jones ở vị trí hậu vệ phải trong trận derby Merseyside thay vì bản hợp đồng mới Jeremie Frimpong, và cầu thủ người Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dù Slot đi hay ở, Liverpool vẫn cần một cuộc thay máu đội hình.

Áp lực tài chính và yêu cầu cải tổ

Cuộc thay máu này đòi hỏi một nguồn ngân sách khổng lồ. Ước tính, một suất dự Champions League sẽ mang về cho Liverpool khoảng 100 triệu bảng, số tiền tối thiểu để họ có thể bổ sung ít nhất một cầu thủ chạy cánh, một trung vệ và một hậu vệ phải chất lượng. Dù Arne Slot có tiếp tục dẫn dắt đội bóng hay không, việc nâng cấp đội hình hiện tại là lộ trình không thể đảo ngược để đưa đội chủ sân Anfield trở lại đỉnh cao.