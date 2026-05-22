Liverpool và Bournemouth đối mặt kịch bản đá trận thứ 39 tranh vé C1 Lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh, một trận play-off có thể được tổ chức để phân định vị trí dự Champions League nếu Liverpool và Bournemouth bằng điểm.

Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đang chứng kiến một kịch bản hy hữu khi tấm vé cuối cùng dự Champions League có thể phải phân định bằng một trận đấu thứ 39. Dù xác suất xảy ra không cao, nhưng về mặt lý thuyết, Liverpool và Bournemouth hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải với các chỉ số thống kê cân bằng tuyệt đối.

Dù khó xảy ra nhưng vẫn có khả năng Bournemouth và Liverpool đá trận thứ 39.

Điều kiện để kích hoạt trận play-off sinh tử

Trước vòng đấu hạ màn, Liverpool đang nắm giữ vị trí thứ 5 với 59 điểm - vị trí tối thiểu để giành suất dự Champions League. Bournemouth xếp ngay sau ở vị trí thứ 6 với 56 điểm. Theo quy định, đoàn quân của huấn luyện viên Arne Slot chỉ cần một kết quả hòa trước Brentford tại Anfield là đủ để bảo toàn vị trí.

Tuy nhiên, nếu Liverpool thất bại và Bournemouth giành chiến thắng trước Nottingham Forest, cả hai sẽ cùng có 59 điểm. Khi đó, ban tổ chức sẽ phải xét đến các chỉ số phụ theo thứ tự ưu tiên sau:

Hiệu số bàn thắng bại (GD): Liverpool đang dẫn trước 6 bàn.

Liverpool đang dẫn trước 6 bàn. Tổng số bàn thắng ghi được (GF): Liverpool đang dẫn trước 5 bàn.

Liverpool đang dẫn trước 5 bàn. Thành tích đối đầu: Mỗi đội thắng một trận (Liverpool thắng 4-2, Bournemouth thắng 3-2).

Mỗi đội thắng một trận (Liverpool thắng 4-2, Bournemouth thắng 3-2). Bàn thắng sân khách trong đối đầu trực tiếp: Cả hai đều đã ghi 2 bàn trên sân đối phương.

Một kịch bản cụ thể như Bournemouth thắng 5-0 trong khi Liverpool thua 1-2 sẽ khiến mọi thông số trên trở nên cân bằng. Khi không thể phân định dựa trên các quy tắc hiện hành, giải pháp cuối cùng là một trận đấu thứ 39 tại địa điểm trung lập.

Liverpool của Slot không được phép sảy chân ở vòng đấu cuối.

Tác động từ Aston Villa và cơ hội cho suất bổ sung

Mọi tính toán có thể trở nên bớt căng thẳng hơn nhờ thành tích của Aston Villa tại đấu trường châu lục. Việc thầy trò Unai Emery lên ngôi vô địch Europa League đã mở ra cơ hội về suất Champions League bổ sung (EPS) cho Ngoại hạng Anh.

Nếu Aston Villa kết thúc trong top 4, suất EPS sẽ được đẩy xuống cho đội xếp thứ 5 và thứ 6. Trong bối cảnh này, Bournemouth chỉ cần giành thêm 1 điểm là chắc chắn có vị trí thứ 6 lịch sử. Ngược lại, Liverpool buộc phải thận trọng bởi một trận thua có thể khiến họ đánh mất quyền tự quyết vào tay các đối thủ bám đuổi như Brighton.

Áp lực đang đè nặng lên vai Arne Slot khi việc không thể giành vé dự Champions League ngay mùa giải đầu tiên sẽ là đòn giáng mạnh vào uy tín của ông. Trong khi đó, với Andoni Iraola, đây là cơ hội để đưa Bournemouth lần đầu tiên bước ra sân chơi danh giá nhất châu Âu.