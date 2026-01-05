Liverpool và cuộc khủng hoảng kinh nghiệm khi Salah cùng Robertson rời Anfield Sự ra đi đồng loạt của Mohamed Salah và Andy Robertson đang đẩy Liverpool vào một cuộc đại tu nhân sự đầy rủi ro, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định dưới thời Arne Slot.

Liverpool đang tiến gần đến một trong những đợt biến động nhân sự lớn nhất lịch sử câu lạc bộ. Sau sự ra đi của Trent Alexander-Arnold tới Real Madrid, hai trụ cột Mohamed Salah và Andy Robertson cũng được xác nhận sẽ rời sân Anfield vào cuối mùa giải này. Đây không chỉ là tổn thất về mặt nhân sự mà còn là sự tháo chạy của những giá trị kinh nghiệm cốt lõi tại đội bóng thành phố cảng.

Liverpool sẽ bước vào giai đoạn chuyển giao sau mùa giải này

Sự sụp đổ của bộ khung nghìn trận

Tại Liverpool lúc này, khái niệm "mùa giải chuyển giao" đã trở thành một thực tế tàn khốc hơn là một lời bào chữa. Những con số thống kê đã chỉ rõ quy mô của sự mất mát này. Mohamed Salah (313 trận) và Andy Robertson (273 trận) hiện lần lượt xếp thứ 5 và thứ 7 trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử Liverpool tại Ngoại hạng Anh.

Đáng lo ngại hơn, nếu tính cả Virgil van Dijk và Alisson Becker – những người cũng khó lòng gắn bó lâu hơn một năm nữa – bộ tứ quyền lực này sở hữu tổng cộng 1.518 lần ra sân cho "Lữ đoàn đỏ". Con số này thậm chí còn lớn hơn tổng số trận đấu của tất cả các đồng đội còn lại trong đội hình cộng lại (1.494 trận). Việc mất đi cùng lúc những thủ lĩnh dày dạn chiến trận sẽ tạo ra một khoảng trống mênh mông về bản lĩnh trong phòng thay đồ.

Sợi dây liên kết bản sắc bị đứt gãy

Kinh nghiệm tại Anfield không đơn thuần là số trận đấu, đó còn là sự thấu hiểu chiến thuật ở mức độ thượng thừa. Cặp bài trùng Robertson và Salah đã thi đấu cùng nhau 257 trận tại Ngoại hạng Anh, lọt vào danh sách 15 cặp đôi ăn ý nhất lịch sử giải đấu. Mất họ, HLV Arne Slot mất đi sợi dây liên kết bản sắc vốn đã được nhào nặn suốt một thập kỷ qua dưới thời Jurgen Klopp.

Salah và Robertson sẽ rời Liverpool

Dù đã có những phương án chuẩn bị cho sự kế thừa, nhưng thực tế sân cỏ mùa này cho thấy Liverpool vẫn đang phụ thuộc chặt chẽ vào các cựu binh. Ở tuổi 34, Van Dijk vẫn là cầu thủ thi đấu nhiều phút nhất châu Âu với 4.581 phút. Trong khi đó, Salah tiếp tục chứng minh giá trị không thể thay thế khi đóng góp tới 21,5% tổng số bàn thắng của toàn đội dưới triều đại mới.

Thử thách cho thế hệ kế cận

Nỗ lực làm mới đội hình của ban lãnh đạo Liverpool đã được cụ thể hóa bằng những cái tên như Florian Wirtz, Alexander Isak hay Milos Kerkez. Tuy nhiên, sự hòa nhập của những tân binh này vẫn là một dấu hỏi lớn. Wirtz cần thêm thời gian để thích nghi với cường độ bóng đá Anh, trong khi Isak dù đẳng cấp nhưng vẫn chưa tìm thấy sự kết nối cần thiết với các vệ tinh xung quanh.

Trường hợp của Milos Kerkez mang lại những tín hiệu tích cực ở vị trí hậu vệ trái, nhưng khi đặt cạnh một Robertson lỳ lợm trong các trận cầu đinh, khoảng cách về bản lĩnh vẫn là một rào cản lớn. Lịch sử từng chứng kiến Liverpool mất rất nhiều năm để tìm lại vị thế sau khi chia tay các huyền thoại như Jamie Carragher (2013) hay Steven Gerrard (2015).

Thay đổi là quy luật tất yếu và đây có thể là thời điểm phù hợp để Salah hay Robertson ra đi khi vẫn ở đỉnh cao phong độ. Tuy nhiên, nếu không thể nhanh chóng xây dựng được một bộ khung thủ lĩnh mới, Liverpool hoàn toàn có thể rơi vào vòng xoáy bất ổn tương tự như Manchester United hay Arsenal trước đây. Cuộc đại tu tại Anfield mới chỉ bắt đầu, và cái giá để duy trì sự ổn định có thể sẽ rất đắt.