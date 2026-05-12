Liverpool và kế hoạch tái thiết hàng công hậu kỷ nguyên Mohamed Salah Trước sự ra đi của Mohamed Salah và cuộc khủng hoảng nhân sự, Liverpool đang nhắm đến dàn sao Michael Olise, Mohammed Kudus và Kenan Yildiz để định hình tương lai.

Liverpool đang chuẩn bị bước vào một trong những kỳ chuyển nhượng quan trọng nhất lịch sử hiện đại dưới thời HLV Arne Slot. Việc chia tay chân sút vĩ đại Mohamed Salah sau gần một thập kỷ cống hiến, cùng chấn thương đứt gân Achilles nghiêm trọng của Hugo Ekitike, đã đẩy đội bóng vùng Merseyside vào tình thế buộc phải thực hiện một cuộc đại tu hàng công toàn diện.

Trong bối cảnh Federico Chiesa có thể rời đi và Harvey Elliott không còn nằm trong kế hoạch ưu tiên, bài toán tìm kiếm những "mũi khoan" mới trở nên cấp bách hơn bao giờ hết để duy trì vị thế của The Kop tại Ngoại hạng Anh.

Chiến dịch tìm kiếm người kế thừa xứng tầm cho Salah

Nhiệm vụ khó khăn nhất của bộ sậu lãnh đạo Liverpool là tìm người lấp đầy khoảng trống bên hành lang cánh phải. Michael Olise của Bayern Munich đang là cái tên đứng đầu danh sách ưu tiên. Sau những màn trình diễn bùng nổ tại Bundesliga, Olise đã vươn tầm thành ứng viên cho các danh hiệu cá nhân cao quý, tuy nhiên mức phí chuyển nhượng khổng lồ từ phía đội bóng Đức là rào cản không nhỏ.

Olise dẫn đầu danh sách chiêu mộ của Liverpool.

Bên cạnh Olise, Liverpool cũng đang hướng tầm ngắm tới các tài năng trẻ đầy hứa hẹn:

Yan Diomande (RB Leipzig): Cầu thủ 19 tuổi sở hữu tốc độ và khả năng rê dắt lắt léo với 12 bàn thắng ngay mùa đầu tại Bundesliga.

Cầu thủ 19 tuổi sở hữu tốc độ và khả năng rê dắt lắt léo với 12 bàn thắng ngay mùa đầu tại Bundesliga. Rayan (Bournemouth): Một phương án giàu tiềm năng đã quen thuộc với môi trường Ngoại hạng Anh, sở hữu điều khoản giải phóng 100 triệu euro.

Một phương án giàu tiềm năng đã quen thuộc với môi trường Ngoại hạng Anh, sở hữu điều khoản giải phóng 100 triệu euro. Yankuba Minteh (Brighton): Học trò cũ của Arne Slot, một lựa chọn mang tính hệ thống dù cần cải thiện khả năng ra quyết định.

Sự đa năng và cơ hội từ các biến động thị trường

Liverpool không chỉ tìm kiếm những cầu thủ chạy cánh thuần túy mà còn nhắm tới các nhân tố có khả năng hoán đổi linh hoạt. Bradley Barcola của PSG là một mục tiêu đầy tham vọng, nhưng ngân sách chuyển nhượng sẽ là bài toán khó cho thương vụ này. Ngược lại, thị trường chuyển nhượng năm nay mở ra những cơ hội lớn từ các đội bóng có nguy cơ xuống hạng.

Mohammed Kudus của West Ham nổi lên như một mục tiêu lý tưởng nhờ khả năng càn lướt và sự đột biến, có thể đảm nhận tốt cả vai trò chạy cánh lẫn hộ công. Trong khi đó, Antonio Nusa (RB Leipzig) thu hút giới chuyên môn bởi phong cách thi đấu đậm chất nghệ sĩ.

Bowen sẽ rời West Ham nếu CLB London rớt hạng.

Gia cố vị trí trung phong và nhân sự nội địa

Để thay thế Hugo Ekitike, Kenan Yildiz của Juventus đang là mục tiêu hàng đầu. Yildiz sở hữu lối chơi thông minh của một "số 9 ảo", hứa hẹn mang lại sự biến ảo cho hàng công của Slot. Ngoài ra, để đảm bảo quy định về cầu thủ tự đào tạo (homegrown), Jarrod Bowen (West Ham) và Anthony Gordon (Newcastle) vẫn nằm trong danh sách theo dõi sát sao.

Mùa hè 2026 sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho ban lãnh đạo Liverpool trong việc lựa chọn những gương mặt mới. Quyết định đúng đắn vào lúc này không chỉ giúp CLB vượt qua giai đoạn chuyển giao mà còn định hình sức mạnh cho toàn bộ kỷ nguyên hậu Mohamed Salah.