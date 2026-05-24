Liverpool và Real Madrid khuấy đảo thị trường chuyển nhượng với các thương vụ trăm triệu euro Kỳ chuyển nhượng hè nóng lên khi Liverpool sẵn sàng chi 120 triệu euro cho Yan Diomande, trong khi Real Madrid lên kế hoạch chiêu mộ Enzo Fernandez với giá 150 triệu euro.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những diễn biến đầy kịch tính khi các ông lớn sẵn sàng phá vỡ các kỷ lục tài chính. Tâm điểm đổ dồn về Liverpool và Real Madrid với những kế hoạch củng cố lực lượng ở quy mô khổng lồ, nhằm chuẩn bị cho một kỷ nguyên cạnh tranh mới.

Liverpool và tham vọng thay thế Mohamed Salah bằng kỷ lục chuyển nhượng

Đội chủ sân Anfield đã xác định Yan Diomande của RB Leipzig là ưu tiên số một để duy trì sức mạnh trên hàng công. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Liverpool sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán con số 120 triệu euro, một mức phí kỷ lục nhằm vượt mặt đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Paris Saint-Germain.

Bên cạnh đó, Manchester United cũng gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo cánh này. Tuy nhiên, đội ngũ tuyển trạch của Quỷ đỏ được cho là chỉ chấp nhận chi trả tối đa 100 triệu euro, tạo lợi thế lớn cho Liverpool trong việc thuyết phục đội bóng nước Đức nhả người.

Real Madrid và nước đi chiến lược mang tên Enzo Fernandez

Tại Tây Ban Nha, Chủ tịch Florentino Perez đang chuẩn bị kích hoạt một thương vụ "bom tấn" khác. Real Madrid dự kiến duyệt chi 150 triệu euro để đưa tiền vệ Enzo Fernandez từ Chelsea về sân Santiago Bernabeu. Đây không chỉ là sự bổ sung thuần túy về chuyên môn mà còn là bước đi chiến lược của lãnh đạo đội bóng hoàng gia nhằm tạo dấu ấn lớn cho chiến dịch tranh cử chức chủ tịch sắp tới.

Sự hiện diện của Enzo Fernandez được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho tuyến giữa của Real Madrid, trong bối cảnh đội bóng này luôn ưu tiên những ngôi sao đẳng cấp thế giới có khả năng điều tiết lối chơi xuất sắc.

Cuộc chiến giành chữ ký Julian Alvarez giữa các đại gia

Tương lai của nhà vô địch World Cup 2022 Julian Alvarez đang trở nên mập mờ sau khi có những tin đồn anh muốn rời sân Metropolitano để tìm kiếm thử thách mới. Hiện tại, Barcelona được đánh giá là bến đỗ tiềm năng nhất cho tiền đạo người Argentina.

Tuy nhiên, PSG đã nhanh chân hơn khi là đội bóng đầu tiên thiết lập các liên hệ cụ thể với Atletico Madrid. Arsenal cũng đang theo dõi sát sao tình hình, dù khả năng thành công của Pháo thủ được đánh giá thấp hơn so với hai đối thủ còn lại.

Manchester United và kế hoạch gia cố hàng phòng ngự

Không đứng ngoài cuộc đua, Manchester United đang tập trung tối đa vào việc nâng cấp hệ thống phòng thủ. Đội bóng đã sẵn sàng gửi lời đề nghị 58 triệu euro đến Juventus cho trung vệ Gleison Bremer. Ngôi sao người Brazil có thể cân nhắc rời Turin nếu Bà đầm già không thể giành vé tham dự Champions League mùa sau.

Ngoài ra, Quỷ đỏ còn đang cạnh tranh gắt gao với Liverpool cho chữ ký của Micky van de Ven từ Tottenham. Trung vệ người Hà Lan sở hữu tốc độ đáng nể và được đánh giá là một trong những chốt chặn hay nhất Ngoại hạng Anh hiện tại. Mặc dù vậy, thương vụ này chỉ được kích hoạt chính thức nếu Tottenham phải xuống hạng.

