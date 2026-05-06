Liverpool và Real Madrid kích nổ bom tấn: Denzel Dumfries cập bến Bernabeu Real Madrid chính thức xác nhận chiêu mộ thành công Denzel Dumfries từ Inter Milan. Trong khi đó, Liverpool đã bắt đầu đàm phán với RB Leipzig về trường hợp của tài năng trẻ Yan Diomande.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang nóng lên với những chuyển động quan trọng từ các đội bóng hàng đầu. Tâm điểm đổ dồn vào việc Real Madrid hoàn tất hợp đồng với hậu vệ Denzel Dumfries và chiến dịch làm mới hàng công của Liverpool với mục tiêu Yan Diomande.

Real Madrid chính thức sở hữu Denzel Dumfries

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, đã chính thức xác nhận việc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đạt được thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ cánh người Hà Lan, Denzel Dumfries, từ Inter Milan. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm củng cố hành lang cánh phải của "Kền kền trắng".

"Chúng tôi đã ký hợp đồng với Denzel Dumfries," ông Perez phát biểu trên kênh Horizonte. Chủ tịch Real Madrid cũng nhấn mạnh rằng Dumfries là sự bổ sung tiếp theo sau những thương vụ đã hoàn tất như Konate và Mourinho, khẳng định tham vọng duy trì vị thế thống trị của CLB.

Denzel Dumfries là thương vụ đáng để kỳ vọng của Real.

Liverpool gia nhập cuộc đua giành Yan Diomande

Tại Anh, Liverpool đã có những bước đi đầu tiên nhằm tiếp cận Yan Diomande của RB Leipzig. Tài năng 19 tuổi này đang được đánh giá là một trong những tiền đạo cánh triển vọng nhất Bundesliga, thu hút sự quan tâm lớn từ các ông lớn châu Âu.

Tuy nhiên, đội bóng vùng Merseyside sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Paris Saint-Germain. Bản thân Diomande cũng từng bày tỏ nguyện vọng được trở về thi đấu tại Pháp. Các nguồn tin từ The Athletic và Telefoot cho biết Liverpool đang nỗ lực thuyết phục RB Leipzig để sớm dứt điểm thương vụ này.

Yan Diomande được Liverpool săn đón.

Biến động nhân sự tại Juventus: Vlahovic quyết định ra đi

Câu lạc bộ Juventus đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi tiền đạo chủ lực Dusan Vlahovic quyết định không gia hạn hợp đồng. Chân sút người Serbia sẽ rời Turin dưới dạng chuyển nhượng tự do khi bản giao kèo hiện tại hết hạn vào cuối tháng Sáu.

Để chuẩn bị cho sự ra đi của Vlahovic, ban lãnh đạo Juventus đã nối lại đàm phán với Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) và đưa Alexander Sorloth vào tầm ngắm. Bên cạnh đó, Juventus cũng định giá hậu vệ Andrea Cambiaso ở mức tối thiểu 30 triệu euro trước sự quan tâm từ Chelsea và Barcelona.

Các diễn biến đáng chú ý khác tại Ngoại hạng Anh

Arsenal đang tích cực chuẩn bị ngân sách để cạnh tranh với PSG trong thương vụ chiêu mộ bộ đôi tiền đạo Eli Junior Kroupi và Julian Alvarez. HLV Mikel Arteta coi đây là những nhân tố then chốt để nâng cấp sức mạnh tấn công cho mùa giải mới.

Tại London, hậu vệ Marc Cucurella của Chelsea cũng đang tìm đường rời Stamford Bridge. Atletico Madrid được cho là đội bóng đang dẫn đầu cuộc đua sở hữu chữ ký của cầu thủ người Tây Ban Nha. Trong khi đó, Brentford đã bị tiền đạo trẻ Said El Mala từ chối lời đề nghị trị giá 50 triệu euro, khi cầu thủ này muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Cologne (Đức).

Cuối cùng, tài năng trẻ 18 tuổi người Nigeria, Zadok Yohanna, đang trở thành mục tiêu săn đón của Brighton, Chelsea và Newcastle United. AIK Stockholm xác nhận đang tiến hành đàm phán để bán ngôi sao triển vọng này với mức phí chuyển nhượng hấp dẫn.