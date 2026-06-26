Liverpool và thương vụ 112 triệu bảng: Yan Diomande mất kiên nhẫn với RB Leipzig Ngôi sao 19 tuổi Yan Diomande bày tỏ sự thất vọng khi RB Leipzig liên tục từ chối đề nghị 86 triệu bảng từ Liverpool, buộc The Kop phải chi đậm hơn để sở hữu chữ ký của anh.

Thị trường chuyển nhượng hè tại Ngoại hạng Anh đang chứng kiến một cuộc giằng co căng thẳng giữa Liverpool và RB Leipzig về trường hợp của Yan Diomande. Tài năng trẻ 19 tuổi được cho là đã chạm ngưỡng kiên nhẫn khi ước mơ chuyển đến sân Anfield đang bị rào cản tài chính từ phía đội bóng chủ quản ngăn trở.

Sự thất vọng của Yan Diomande và rào cản 112 triệu bảng

Theo các nguồn tin uy tín, Yan Diomande đang cảm thấy vô cùng hụt hẫng trước thái độ cứng rắn của RB Leipzig. Dù Liverpool đã đặt lên bàn đàm phán con số khổng lồ 86 triệu bảng, đại diện nước Đức vẫn lắc đầu từ chối. Leipzig được cho là đang giữ vững lập trường về mức phí chuyển nhượng sát mốc 112 triệu bảng – một con số sẽ biến Diomande trở thành một trong những hậu vệ đắt giá nhất lịch sử.

Diomande lọt vào tầm ngắm của Liverpool. (Ảnh: FIFA)

Sự mất kiên nhẫn của Diomande xuất phát từ mong muốn được thử sức tại môi trường đỉnh cao như Ngoại hạng Anh. Ở tuổi 19, cầu thủ này đã chứng minh được năng lực phòng ngự vượt trội tại Bundesliga, và việc gia nhập một hệ thống chiến thuật hiện đại dưới thời huấn luyện viên mới của Liverpool được xem là bước đi logic tiếp theo trong sự nghiệp.

Mối quan hệ đối tác và hy vọng cho The Kop

Dù Leipzig công khai tuyên bố Diomande "không phải để bán", giới thạo tin tin rằng đây chỉ là một chiến thuật trên bàn đàm phán. Nội bộ đội bóng Đức hiểu rằng việc giữ chân một cầu thủ đã không còn tâm trí cống hiến là điều bất khả thi. Áp lực hiện tại đang dồn về phía ban lãnh đạo Leipzig khi chính Diomande đã bộc lộ rõ ý định ra đi và hướng trái tim về vùng Merseyside.

Điểm tựa lớn nhất cho Liverpool trong thương vụ này chính là mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai câu lạc bộ. Trong quá khứ, những bản hợp đồng như Ibrahima Konate hay Dominik Szoboszlai đã được hoàn tất một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng nhờ sự thấu hiểu giữa đôi bên. Lịch sử đàm phán thuận lợi này mang lại hy vọng rằng một thỏa thuận dung hòa về giá cả sẽ sớm được thông qua.

Nếu Liverpool quyết định nâng mức giá đề nghị để thu hẹp khoảng cách hiện tại, "bom tấn" phòng ngự này hoàn toàn có thể được kích nổ trong những ngày tới. Đối với The Kop, Diomande không chỉ là một phương án bổ sung nhân sự, mà là mảnh ghép chiến lược cho tương lai dài hạn của hàng thủ đội bóng.